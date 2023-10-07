Конькобежец Павел Кулижников заявил, что не готов выступать в нейтральном статусе.

Кулижникову – трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях.

— В нейтральном статусе выступать готов?

— Нет. Я только за выступление под флагом России.

— То есть, если завтра ISU допустит в нейтральном статусе…

— Нет, я не буду выступать в нейтральном статусе. Это моя позиция. Это вытирание ног о нас.

— Если все поедут в нейтральном статусе?

— Я — нет. Только если сам скажет, что надо ехать. При другом раскладе — нет, – сказал .