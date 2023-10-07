Павел Кулижников: «Я не буду выступать в нейтральном статусе. Только если Путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе — нет»
Конькобежец Павел Кулижников заявил, что не готов выступать в нейтральном статусе.
Кулижникову – трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях.
— В нейтральном статусе выступать готов?
— Нет. Я только за выступление под флагом России.
— То есть, если завтра ISU допустит в нейтральном статусе…
— Нет, я не буду выступать в нейтральном статусе. Это моя позиция. Это вытирание ног о нас.
— Если все поедут в нейтральном статусе?
— Я — нет. Только если сам Владимир Путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе — нет, – сказал Кулижников.
Впринципе, от 90% спортсменов - другого и не ждал, надо понимать, что они просто очень высокооплачиваемые бюджетники.
паша, Путин говорит всем ехать на сво! Какого черта ты все на коньках инфантильно катаешься, а не защищаешь Родину! Быстро на Донбасс!
Павел, Павел, «позиция» у тебя одна. Которую в приличном обществе вслух произносить не принято.