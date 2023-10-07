Павел Кулижников: «Я не буду выступать в нейтральном статусе. Только если Путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе — нет»

Теги Владимир Путин сборная России (коньки) Павел Кулижников Матч ТВ Коньки/шорт-трек

Конькобежец Павел Кулижников заявил, что не готов выступать в нейтральном статусе.

Кулижникову – трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях. 

— В нейтральном статусе выступать готов?

— Нет. Я только за выступление под флагом России.

— То есть, если завтра ISU допустит в нейтральном статусе…

— Нет, я не буду выступать в нейтральном статусе. Это моя позиция. Это вытирание ног о нас.

— Если все поедут в нейтральном статусе?

— Я — нет. Только если сам Владимир Путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе — нет, – сказал Кулижников

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32 комментария

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Timur Gabdullin
Если Путин скажет что надо мать продать Павел очевидно будет первый на рынке. Если у тебя есть позиция что ты не готов ехать без флага и гимна, то какого черта она меняется как флюгер от мнения другого человека?
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Pasa Muromcev
Кроме ног надо же и голову тренировать.
+26
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fedorbazaykin
Своего мнения вообщем нет
+20
-1
+19
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BolxoB
ну, собственно, карьера, которая могла быть великой, разбилась об энергетик и "буду ждать разрешения Путина".
+18
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Vladislav Zhalobkevich
Вот это человек со стальными принципами.
Впринципе, от 90% спортсменов - другого и не ждал, надо понимать, что они просто очень высокооплачиваемые бюджетники.
+13
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Сергей
Кунилижников
+10
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Andrew Chepaylo
Ответ Андрей Вахнеевка
Красавчик - все бы так!!!!!
В чем красавчик? Что по приказу мнение свое поменяет?🤦🤦🤦🤦🤦
+10
-1
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A K
А если ему путин скажет с крыши прыгнуть? 🤔
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ A K
А если ему путин скажет с крыши прыгнуть? 🤔
Будет бронировать время пораньше, что бы быстрей освободится.
+9
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Atsuktuvas
Он сказал, что надо защищать Родину от врагов. Почему не в окопе ?
+5
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Арслан Устарханов
В туалет тоже прыгнешь если Путин скажет.
+3
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Сергей
Ну во, лизанул так лизанул
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alpa4ino86
Вали в окоп, Паша
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B.l.a.z.e
Кулижников мог построить гениальнейшую карьеру. Но в 17 лет энергетик, ну а потом - сами видите) Мудрость не всегда приходит с возрастом..
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Artur Sekhian
Ответ Андрей Вахнеевка
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типичный представитель одноклеточных
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Igor Burlakov
Лизнул так лизнул
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rdyabin@icloud.com
Если Путин скажет выпить мочу и съесть кал, то паша без колебаний сделает!
паша, Путин говорит всем ехать на сво! Какого черта ты все на коньках инфантильно катаешься, а не защищаешь Родину! Быстро на Донбасс!
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Вечно в бане
У меня есть позиция, но если барин скажет, то позиция сразу поменяется.

Павел, Павел, «позиция» у тебя одна. Которую в приличном обществе вслух произносить не принято.
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haymaker
Конькобежец путина
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rdyabin@icloud.com
Господи, какие же отбитые конченные люди. И сколько же их
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Oleg77491
А если этот скажет, прыгни с моста за меня? Тоже согласится?
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brig_Mercury
-Молодец, Саша. Прогиб засчитан, садись. -Миш, а ты сейчас зря Сашу остановил. Он прав. Мы тут все за тебя. Но Саша… он прям за тебя-за тебя. Мне кажется, он затебей, чем мы все тут. (с)
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Artur Sekhian
Крепостное право для таких вернуть, чтоб совсем по кайфу им было, глядишь и вообще думать не надо будет, пока барин каблуком под зад не даст.
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Maratik1982
С Днем Рождения уважаемый Владимир Владимирович!!! Крепкого здоровья и благополучия!!!
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Филипп Черненко
Путин скажет - Пашка, на фронт, помирай за дворец
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