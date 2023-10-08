Нурмагомедов разгромил Брента Примуса и защитил титул Bellator. У Усмана все еще нет поражений в профессиональной карьере

Теги MMA Bellator Брент Примус Усман Нурмагомедов Bellator 300 Усман Нурмагомедов — Брент Примус Бокс/MMA/UFC

На Bellator 300 состоялся титульный бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом.

Нурмагомедов победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и вышел в финал Гран-при.

Для него этот бой стал седьмым в Bellator. В промоушене он идет на рекорде 7-0.

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1 комментарий

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Ales Yuzefovich
Хорош! 💪
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