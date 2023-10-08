Овечкин забил в матче с «Коламбусом» – последнем выставочном для «Вашингтона». Это его 1-й гол на предсезонке

Александр Овечкин забил в последнем выставочном матче «Вашингтона».

«Кэпиталс» уступили « » (2:4) в заключительной игре на предсезонке.

Капитан «столичных» отличился во втором периоде, забросив свою первую шайбу в предсезонных матчах. Его признали третьей звездой матча.

Россиянин является вторым снайпером в истории с 822 шайбами в регулярных чемпионатах. Лидирует Уэйн Гретцки (894).

Первый матч в новом сезоне « » проведет 13 октября (14 октября в 02:30 по московскому времени) – дома против «Питтсбурга».

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