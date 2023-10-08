Овечкин забил в матче с «Коламбусом» – последнем выставочном для «Вашингтона». Это его 1-й гол на предсезонке
Александр Овечкин забил в последнем выставочном матче «Вашингтона».
«Кэпиталс» уступили «Коламбусу» (2:4) в заключительной игре на предсезонке.
Капитан «столичных» отличился во втором периоде, забросив свою первую шайбу в предсезонных матчах. Его признали третьей звездой матча.
Россиянин является вторым снайпером в истории НХЛ с 822 шайбами в регулярных чемпионатах. Лидирует Уэйн Гретцки (894).
Первый матч в новом сезоне «Вашингтон» проведет 13 октября (14 октября в 02:30 по московскому времени) – дома против «Питтсбурга».
Каким будет русский сезон НХЛ? Овечкин в погоне за Гретцки, Панарин и Малкин – за Кубком Стэнли
2 комментария