Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пойдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан

Роман Ротенберг – главный тренер сборной России на Кубке Первого канала.

На тренерском совете ФХР было принято решение о том, что Кубок Первого канала-2023 пройдет в Санкт-Петербурге.

Представлять Россию на турнире будет команда «Россия 25».

Также тренерский совет принял решение о том, что главным тренером команды «Россия 25» на Кубке Первого канала назначен Роман Ротенберг.

Турнир пройдет с 14 по 17 декабря. В нем, помимо команды «Россия 25», сыграют сборные Китая, Беларуси и Казахстана.

Расписание Кубка Первого канала:

14 декабря

14:00 – Беларусь – Китай

18.30 – Россия – Казахстан

16 декабря

11:00 – Казахстан – Китай

15:00 – Россия – Беларусь

17 декабря

11:00 – Беларусь – Казахстан

15:00 – Россия – Китай