Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пойдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан
Роман Ротенберг – главный тренер сборной России на Кубке Первого канала.
На тренерском совете ФХР было принято решение о том, что Кубок Первого канала-2023 пройдет в Санкт-Петербурге.
Представлять Россию на турнире будет команда «Россия 25».
Также тренерский совет принял решение о том, что главным тренером команды «Россия 25» на Кубке Первого канала назначен Роман Ротенберг.
Турнир пройдет с 14 по 17 декабря. В нем, помимо команды «Россия 25», сыграют сборные Китая, Беларуси и Казахстана.
Расписание Кубка Первого канала:
14 декабря
14:00 – Беларусь – Китай
18.30 – Россия – Казахстан
16 декабря
11:00 – Казахстан – Китай
15:00 – Россия – Беларусь
17 декабря
11:00 – Беларусь – Казахстан
15:00 – Россия – Китай
Такой расклад меня устраивает ))
А ещё интересно, мог ли тренерский совет выбрать другого тренера?