Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пойдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг – главный тренер сборной России на Кубке Первого канала.

На тренерском совете ФХР было принято решение о том, что Кубок Первого канала-2023 пройдет в Санкт-Петербурге.

Представлять Россию на турнире будет команда «Россия 25».

Также тренерский совет принял решение о том, что главным тренером команды «Россия 25» на Кубке Первого канала назначен Роман Ротенберг.

Турнир пройдет с 14 по 17 декабря. В нем, помимо команды «Россия 25», сыграют сборные Китая, Беларуси и Казахстана.

Расписание Кубка Первого канала:

14 декабря

14:00 – Беларусь – Китай

18.30 – Россия – Казахстан

16 декабря

11:00 – Казахстан – Китай

15:00 – Россия – Беларусь

17 декабря

11:00 – Беларусь – Казахстан

15:00 – Россия – Китай

25 комментариев

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HockeyMan
Кто бы сомневался. Там еще будет 80% игроков ска, а потом Роман будет ныть, что игроки уставшие )))
Такой расклад меня устраивает ))
+41
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Worship
Амбициозный тренер на легендарном турнире
+33
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barbarian1991
Миллионы людей уже увольняются с работы и уходят из семьи, чтобы ничто не отвлекало от просмотра этого легендарного турнира.
+26
-1
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Костя Кот
знменитая суперсерия для йозе
+18
-1
+17
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fewral
Китай?)
+6
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+6
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demin11@mail.ru
Здесь что правильней – какой турнир, такой и тренер или какой тренер, такой и турнир?
+5
0
+5
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VIDEO MIX
Кому это интерестно !?
+4
0
+4
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Bartez1986
ох долго наверное думал тренерский совет ФХР...кандидатов-то не счесть
+3
0
+3
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BenderRodri
Ответ demin11@mail.ru
Здесь что правильней – какой турнир, такой и тренер или какой тренер, такой и турнир?
Каков поп, таков приход)
+1
0
+1
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gukmamop
Место на пьедестале такого представительного турнира заставит всех хейтеров замолчать!
+1
0
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Евгений Цыбулин
Ответ VIDEO MIX
Кому это интерестно !?
Ватриотам)
0
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Винегретов
Ответ fewral
Китай?)
Куньлунь
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Shaiba Bash
Ответ HockeyMan
Кто бы сомневался. Там еще будет 80% игроков ска, а потом Роман будет ныть, что игроки уставшие ))) Такой расклад меня устраивает ))
И удобно, что в Питере пройдёт)
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Urik_Mart
Декабрь перестает быть томным)
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закрыт по беспределу
Так победим!
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solyarize2
Неужели им самим не правильно проводить и участвовать в этих липовых турнирах, с липовым тренером? Потёмкинские деревни какие-то.
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Азамат011989
А почему Россия 25, а не основная сборная? Типа лучшим игрокам КХЛ не надо отвлекаться на такой второсортный турнир? Или Ротенберг опять устроит смотрины тех, кого он заберет в СКА в следующем сезоне?
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Гоша Пугач
Вот мы и дождались анонса легендарного турнира! Теперь в борьбу за трофей включатеся сборная Китая! Уверен, вся страна будет прикована к телеэкранам и наблюдать как дружина Ротенберга сражается с такими грозными соперниками!
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Глаз народа
Кубок мира вернулся!
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Сергей Лепехин
Ноги затекшими не будут
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DimaNN
Похоже основа будет СКА + смотрины игроков, которые потенциально, до дэдлайна могут стать игроками СКА.
А ещё интересно, мог ли тренерский совет выбрать другого тренера?
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valenok_spb
тихой сапой подбирается
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shab71
Опять 25....
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