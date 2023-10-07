Кубок мира по регби-2023. Уэльс встретится с Грузией, Англия сыграет с Самоа, Ирландия против Шотландии
7 октября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби.
Групповой этап
Группа C
Нант, Франция
Уэльс – Грузия – 16.00
Положение в группе: Уэльс – 14 очков (3 матча), Австралия – 11 (4), Фиджи – 10 (3), Грузия – 3 (3), Португалия – 2 (3).
Группа D
Вильнев-д’Аск, Франция
Англия – Самоа – 18.45
Положение в группе: Англия – 14 (3), Аргентина – 9 (3), Япония – 9 (3), Самоа – 6 (3), Чили – 0 (4).
Группа B
Париж, Франция
Ирландия – Шотландия – 22.00
Положение в группе: ЮАР – 15 (4), Ирландия – 14 (3), Шотландия – 10 (3), Тонга – 0 (3), Румыния – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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