Кубок мира по регби-2023. Уэльс встретится с Грузией, Англия сыграет с Самоа, Ирландия против Шотландии

Теги результаты сборная Шотландии сборная Англии сборная Уэльса сборная Ирландии сборная Грузии Кубок мира по регби сборная Самоа Регби

7 октября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Групповой этап

Группа C

Нант, Франция

Уэльс – Грузия – 16.00

 

Положение в группе: Уэльс – 14 очков (3 матча), Австралия – 11 (4), Фиджи – 10 (3), Грузия – 3 (3), Португалия – 2 (3).

Группа D

Вильнев-д’Аск, Франция

Англия – Самоа – 18.45

 

Положение в группе: Англия – 14 (3), Аргентина – 9 (3), Япония – 9 (3), Самоа – 6 (3), Чили – 0 (4).

Группа B

Париж, Франция

Ирландия – Шотландия – 22.00

 

Положение в группе: ЮАР – 15 (4), Ирландия – 14 (3), Шотландия – 10 (3), Тонга – 0 (3), Румыния – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание матчей Кубка мира по регби-2023 во Франции

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий