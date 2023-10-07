У «Краснодара» 27 очков после 11 туров РПЛ – лучший результат в истории клуба. «Зенит» отстает на 7 баллов

«Краснодар» набрал 27 очков после 11 туров Мир РПЛ.

Это лучший результат в истории клуба. Раньше лучшим был сезон-19/20 – 23 очка за 11 игр.

Сегодня « » одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2) и закрепился на первом месте.

Отрыв от « », идущих вторыми и имеющих матч в запасе, составляет 6 очков, от « » – 7, от « » – 8.

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