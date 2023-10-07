У «Краснодара» 27 очков после 11 туров РПЛ – лучший результат в истории клуба. «Зенит» отстает на 7 баллов

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» набрал 27 очков после 11 туров Мир РПЛ.

Это лучший результат в истории клуба. Раньше лучшим был сезон-19/20 – 23 очка за 11 игр.

Сегодня «Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2) и закрепился на первом месте.

Отрыв от «Крыльев Советов», идущих вторыми и имеющих матч в запасе, составляет 6 очков, от «Зенита» – 7, от «Локомотива» – 8.

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45 комментариев

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Уолтер Собчак
Очень надеюсь, что возьмут чемпионат. Буду очень рад за Галицкого.
+145
-8
+137
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luu
Отличный старт, жду яркую игру в Питере, если одолеют Зенит, то в принципе не видно кто ещё может помешать Краснодару стать чемпионом, кроме их самих
+81
-7
+74
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ОттоДракула
Сафонов очень старался, но Краснодар таки смог победить.
+43
-4
+39
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Андрей Максимкин
Кажется Зенит может остаться без Лиги Чемпионов
+45
-12
+33
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Lifar Skladchikov
Ответ Уолтер Собчак
Очень надеюсь, что возьмут чемпионат. Буду очень рад за Галицкого.
А Крылья так и остануться на втором месте
+33
-7
+26
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Никита Самарин
Ответ luu
Отличный старт, жду яркую игру в Питере, если одолеют Зенит, то в принципе не видно кто ещё может помешать Краснодару стать чемпионом, кроме их самих
Ещё важно, чтобы зимой из лидеров никто не ушёл. А по возможности, хорошо бы усилиться.
+25
-1
+24
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Rave_
Ни одной московской команды в топ-3. Идеально!
+23
-4
+19
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Trash Talking
Всех болельщиков Краснодара с победой и прекрасным результатом по итогу. Маленькими шажочками Краснодар идет к чему-то большому.
+16
-1
+15
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Константин Безликих
Желаю победы Краснодару в чемпионате.Эта команда является примером того, как должен существовать и развиваться футбольный клуб.
+16
-7
+9
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Alex-San
Ответ Lifar Skladchikov
А Крылья так и остануться на втором месте
Как болельщик Крыльев скажу. 2-е место тоже очень круто. Если первое возьмет Краснодар( ну разумеется не в последнем туре), то особо не расстроюсь.
+9
-1
+8
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Groznyi2024
Ну у Валеры отыграть два мяча, ума много не надо. Настоящая проверка будет с конями и Зенитом
+10
-3
+7
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Вова Пупкин
Надеюсь завтрашнее дерби будет не меньше захватывающее чем сегодняшнее! А Краснодар просто молодчаги!
+8
-1
+7
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Кочевник56
Ответ Lifar Skladchikov
А Крылья так и остануться на втором месте
это конечно будет провал...
+7
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Кого-то удивляет Краснодар, но каковы Крылья!
+4
-2
+2
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Плеймейкер87
Вот это уже заявочка на чемпионство
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Mikael Rikhard
удачи Краснодару и КС. Москвапитер пусть за бронзу воюет
+6
-5
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Рома Пестов
Добро победит зло
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krasno-siniyman
Думаю после таких побед и куется чемпионкий характер
С победой быков)
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Очевидное невероятное
вся почти Россия рада за Краснодар.
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расформировать московские кабинеты
Ответ An Kr
гений мысли. такой жалкий.🤣 Тебя окунули.сиди обтекай.
не смеши
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Джефф Лебовски
Без таких игр, как сегодняшняя, чемпионами не становятся.
Наконец-то вижу спортивную злость и характер.
Так победим! 🖤💚
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bpfx5h6vrf
Ответ luu
Отличный старт, жду яркую игру в Питере, если одолеют Зенит, то в принципе не видно кто ещё может помешать Краснодару стать чемпионом, кроме их самих
А ФК «Админресурс» вы совсем соперником не считаете? Не забывайте, чемпионат какой страны вы смотрите 🙂
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Невский баклан
Это серьезный темп, в таком темпе по 2,45 очка за матч не припомню никого, возможно только Зенит, когда 72 очка набрал
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Уолтер Собчак
Ответ Lifar Skladchikov
А Крылья так и остануться на втором месте
Согласен, было бы очень здорово.
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Игорь
Ответ Очевидное невероятное
вся почти Россия рада за Краснодар.
Не вся
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