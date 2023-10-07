У «Краснодара» 27 очков после 11 туров РПЛ – лучший результат в истории клуба. «Зенит» отстает на 7 баллов
«Краснодар» набрал 27 очков после 11 туров Мир РПЛ.
Это лучший результат в истории клуба. Раньше лучшим был сезон-19/20 – 23 очка за 11 игр.
Сегодня «Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2) и закрепился на первом месте.
Отрыв от «Крыльев Советов», идущих вторыми и имеющих матч в запасе, составляет 6 очков, от «Зенита» – 7, от «Локомотива» – 8.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
С победой быков)
Наконец-то вижу спортивную злость и характер.
Так победим! 🖤💚