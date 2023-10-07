У Беллингема 12 (9+3) очков в 10 матчах за «Реал». Хавбек лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги

Джуд Беллингем забил за «Реал» в третьем матче подряд.

Полузащитник мадридской команды открыл счет в матче против «Осасуны» в 9-м туре (1:0, первый тайм). Ранее он забивал в ворота «Жироны» (3:0) и «Наполи» (3:2).

Беллингем проводит 10-й матч в составе « » во всех турнирах, на его счету 9 забитых мячей и 3 голевых паса.

В рамках Ла Лиги англичанин забил 7 голов, он лидирует в списке лучших бомбардиров. Его ближайшие преследователи – , Такефуса Кубо и – имеют в своем активе по 5 голов.

Подробную статистику можно найти здесь.

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