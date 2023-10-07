У Беллингема 12 (9+3) очков в 10 матчах за «Реал». Хавбек лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги
Джуд Беллингем забил за «Реал» в третьем матче подряд.
Полузащитник мадридской команды открыл счет в матче против «Осасуны» в 9-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм). Ранее он забивал в ворота «Жироны» (3:0) и «Наполи» (3:2).
Беллингем проводит 10-й матч в составе «Реала» во всех турнирах, на его счету 9 забитых мячей и 3 голевых паса.
В рамках Ла Лиги англичанин забил 7 голов, он лидирует в списке лучших бомбардиров. Его ближайшие преследователи – Роберт Левандовски, Такефуса Кубо и Альваро Мората – имеют в своем активе по 5 голов.
Подробную статистику Беллингема можно найти здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
какой же умница
Беллингем полностью заслуживает все эти овации.
Джуд к 20 туру этих двух "бистов" обойдет
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Ну и финальное: Золотой мяч
Скриньте
Ну так он персофан Величайшего.