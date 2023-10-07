У Беллингема 12 (9+3) очков в 10 матчах за «Реал». Хавбек лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Роберт Левандовски Альваро Мората Такефуса Кубо Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил за «Реал» в третьем матче подряд.

Полузащитник мадридской команды открыл счет в матче против «Осасуны» в 9-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм). Ранее он забивал в ворота «Жироны» (3:0) и «Наполи» (3:2). 

Беллингем проводит 10-й матч в составе «Реала» во всех турнирах, на его счету 9 забитых мячей и 3 голевых паса.

В рамках Ла Лиги англичанин забил 7 голов, он лидирует в списке лучших бомбардиров. Его ближайшие преследователи – Роберт Левандовски, Такефуса Кубо и Альваро Мората – имеют в своем активе по 5 голов. 

Подробную статистику Беллингема можно найти здесь

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55 комментариев

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Streetbor
Беллингем забил, Юнайтед первым пропустил. Хоть какая-то в футболе стабильность)
+80
-4
+76
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ygcn5c2ty9
такого позитивного начала даже представить сложно было
какой же умница
+40
-4
+36
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VuNePonimaete
Ответ Мадридский тролль
Удивительно то, что Джуд именно забивает. Понятно, что кроме него и Вини больше некому, но все же. Я думал он не так сильно будет в этом задействован.
Мы наблюдаем становление лучшего игрока мира. Мне казалось, что Реал без топ форварда сезон не вытянет, но эта команда умеет удивлять. Прямо сейчас ей абсолютно никто не нужен и она способна бороться за все трофеи
+44
-11
+33
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Мадридский тролль
Удивительно то, что Джуд именно забивает. Понятно, что кроме него и Вини больше некому, но все же. Я думал он не так сильно будет в этом задействован.
+36
-4
+32
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corazón blanco
Просто лучший, невероятный старт в Мадриде. Такого дебюта никто не мог ожидать от Джуда. Пусть продолжает в том же духе!
+21
-5
+16
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5t1ck
Ответ VuNePonimaete
Мы наблюдаем становление лучшего игрока мира. Мне казалось, что Реал без топ форварда сезон не вытянет, но эта команда умеет удивлять. Прямо сейчас ей абсолютно никто не нужен и она способна бороться за все трофеи
Без Тибо и Мили очень проседает защита, не чемпионская.
+15
-1
+14
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Мадридский тролль
Ответ Streetbor
Беллингем забил, Юнайтед первым пропустил. Хоть какая-то в футболе стабильность)
Аристократы тоже держат уровень :D
+16
-2
+14
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Чёрный тюльпан
Что за тигр этот лев?
+8
-1
+7
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Sergey Troshin
Винисиус вообще не вписывается сейчас.... и постоянные улыбки после клоунских решений..... раньше Марсело один разрывал фланг, а сейчас Менди/Гарсия+Вини не вывозят
+6
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+6
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M93
Ответ funcdoc
Имхо, рано петь такие дифирамбы... сколько таких игроков было. только отбитый Чердак может 80% времени репортажа посвящать ему...
А сколько таких было? 20 лет, высочайший игровой интеллект уже, техника, понимание игры.
Беллингем полностью заслуживает все эти овации.
+6
-1
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VuNePonimaete
Ответ wshnmn
Уважаемые господа, а какая статистика у второго Месси и Хави на двоих?)
Педри за 3 сезона и старт этого - 13 голов, Гави 5 за 3 сезона🤣🤣
Джуд к 20 туру этих двух "бистов" обойдет
+8
-3
+5
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Remedy
Ответ Правая пятка Смолова
Новость только появилась, а определённые индивиды уже умудрились проминусить все комментарии...
Всем известно кто это делает😄
+8
-3
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Рашпель793
Парню 20 лет. 20, Карл! Он играет как матёрый игрок. Если травмы или ещё что не испортят всё, то мы в прямом эфире наблюдаем становление одного из лучших игроков. Пока ожидания оправдывает более чем.
+6
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Remedy
Ответ Remedy
Всем известно кто это делает😄
А Клизмов норм мониторит комменты, шустро минусует)) займись делом наконец.
+4
-1
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Роман
Атакующий полузащитник в лучших снайперах ЛЛ. Такого не было со времён Месси.
+5
-3
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Роман
Наблюдаем восхождение хозяина Барселоны.
+5
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Сикарио
Ответ Дороф
Смех без причины – признак...
барсучины))
+2
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VuNePonimaete
Итоговые награды Джуда за сезон
Лучший игрок Ла Лиги
Лучший игрок Лиги Чемпионов
Лучший игрок Кубка Короля
Лучший игрок Суперкубка Испании
Лучший игрок Евро
Ну и финальное: Золотой мяч

Скриньте
+10
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alireal
Ответ Правая пятка Смолова
Новость только появилась, а определённые индивиды уже умудрились проминусить все комментарии...
У бчкашниц пмс. Сейчас они особенно токсичные
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Hi Hi
Ответ AXEL7
А с чего столько радости у секты от билингхлэма? Его ж просто купили у другой команды. Гави один топтал риал в кубке, вроде было, относительно, давно, хватит подгорает от этого. А то каждое бревно сразу же надо сравнивать с Гави.
Месси тоже воспитанник ньюэллс олд бойз, но бчкашники как обычно перетасовывают факты и пытаются выставить его своим воспитанником))
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Дороф
Ответ Сикарио
барсучины))
Достойный вариант
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Domian
Ответ Роман
Атакующий полузащитник в лучших снайперах ЛЛ. Такого не было со времён Месси.
https://twitter.com/FCBsim/status/1709295299737551044?t=_P4wUscZ22jIh7JNSTTUKA&s=19
Ну так он персофан Величайшего.
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Сикарио
Лучший в мире сейчас. Идет за ЗМ.
+12
-11
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VuNePonimaete
Ответ 5t1ck
Без Тибо и Мили очень проседает защита, не чемпионская.
Были новости, что Милитао уже в феврале может вернуться, кто знает может и Тибо к плейофф ЛЧ подоспеет
+1
0
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funcdoc
Ответ M93
А сколько таких было? 20 лет, высочайший игровой интеллект уже, техника, понимание игры. Беллингем полностью заслуживает все эти овации.
я разве сказал, что он плохой футболист? отличный футболист, просто писать, что это будущий лучший игрок мира... про Савьоло так писали тоже. чего уж говорить, про Неймара так писали, lol. ну и где сейчас Неймар? время покажет...
+1
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