«Сочи» проиграл 6 матчей РПЛ подряд с общим счетом 1:11 и идет последним в таблице
«Сочи» продлил серию поражений в Мир РПЛ до 6 матчей.
Сегодня команда под руководством Александра Точилина уступила «Зениту» в 11-м туре чемпионата – 0:2.
Это шестое подряд поражение сочинцев в рамках РПЛ, общий счет этих матчей – 1:11. Команда не побеждает в лиге с 19 августа – тогда был обыгран «Ростов» (4:0).
Следующий матч в рамках РПЛ «Сочи» проведет 22 октября – южане сыграют с «Уралом» на выезде.
«Сочи» замыкает таблицу РПЛ, имея 6 баллов после 11 игр.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Фишт-Арену всё равно снесут и построят там жильё (рядом уже всё застраивают).
И если по Сочи видно, что аркашка наигрался и ему уже футбол этот неинтересен, то вот младший никак не хочет отпускать ска из своих загребущих лап(
ФК Сочи платит арендную плату за использование Фишта и администрация Краснодарского края никаких проблем не имеет.
Кстати, стадион висит на балансе Краснодарского края, а играют там ротенберги.