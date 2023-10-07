«Сочи» проиграл 6 матчей РПЛ подряд с общим счетом 1:11 и идет последним в таблице

«Сочи» продлил серию поражений в Мир РПЛ до 6 матчей.

Сегодня команда под руководством Александра Точилина уступила « » в 11-м туре чемпионата – 0:2.

Это шестое подряд поражение сочинцев в рамках РПЛ, общий счет этих матчей – 1:11. Команда не побеждает в лиге с 19 августа – тогда был обыгран «Ростов» (4:0).

Следующий матч в рамках « » проведет 22 октября – южане сыграют с «Уралом» на выезде.

«Сочи» замыкает таблицу РПЛ, имея 6 баллов после 11 игр.

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