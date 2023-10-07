«Сочи» проиграл 6 матчей РПЛ подряд с общим счетом 1:11 и идет последним в таблице

Теги Зенит Александр Точилин премьер-лига Россия Сочи Футбол

«Сочи» продлил серию поражений в Мир РПЛ до 6 матчей.

Сегодня команда под руководством Александра Точилина уступила «Зениту» в 11-м туре чемпионата – 0:2. 

Это шестое подряд поражение сочинцев в рамках РПЛ, общий счет этих матчей – 1:11. Команда не побеждает в лиге с 19 августа – тогда был обыгран «Ростов» (4:0). 

Следующий матч в рамках РПЛ «Сочи» проведет 22 октября – южане сыграют с «Уралом» на выезде. 

«Сочи» замыкает таблицу РПЛ, имея 6 баллов после 11 игр.

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28 комментариев

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Bring Me The Horizon
Всё, к чему прикасаются ротенберги, начинает идти ко дну
+41
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Злобный Конь
Эрзац-клуб,не имеющий никакого отношения к городу-курорту закономерно растворяется в волнах Чёрного моря. Сириус скучать не будет.
Фишт-Арену всё равно снесут и построят там жильё (рядом уже всё застраивают).
+14
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Игорь М.
Ответ </c/>
правильно, миссию выполнили, два сезона успешно очком торговали и весь неликвид зенитовский в своё время забрали за дорого...
так торговали, что на 2 месте были. Боюсь представить какими отверстиями Спартак торгует...
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vova88
Ответ Bring Me The Horizon
Всё, к чему прикасаются ротенберги, начинает идти ко дну
Интересно, кто тебя минусует? Как раз два минуса)))
+8
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Sashabolshoy
Ответ vova88
Интересно, кто тебя минусует? Как раз два минуса)))
Ротенберг младший и старший 😁
+6
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+5
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Sashabolshoy
Сочи пора пройти очищение в лучшей лиге мира🤝
+4
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ЛоуренсАравийский
Ответ SMART789
не то чтобы спорил, но почему вы так не писали когда они заняли 3 место с Федотовым?
второе так то
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Streetbor
с нападением Джорджевич и Игнатьев только покорять просторы лучшей лиги. Удачи Сочи в этом)
+4
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+3
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SMART789
Ответ Bring Me The Horizon
Всё, к чему прикасаются ротенберги, начинает идти ко дну
не то чтобы спорил, но почему вы так не писали когда они заняли 3 место с Федотовым?
+4
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Зверёк
Зря уволили Бердыева
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Серега Антонов
Сочи и Григорян созданы друг для друга!
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Bartez1986
Б. Ротенберг: летают много просто. у пацанов самолетные ноги.
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Bring Me The Horizon
Ответ vova88
Интересно, кто тебя минусует? Как раз два минуса)))
Те, кто пересмотрел телевизор)
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Demyan Grachev
Ответ Bring Me The Horizon
Всё, к чему прикасаются ротенберги, начинает идти ко дну
почему? они же не тонут
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Bring Me The Horizon
Ответ SMART789
не то чтобы спорил, но почему вы так не писали когда они заняли 3 место с Федотовым?
Потому что они дилетанты и не предел делу. Как говорился, наигрался и хватит.
И если по Сочи видно, что аркашка наигрался и ему уже футбол этот неинтересен, то вот младший никак не хочет отпускать ска из своих загребущих лап(
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hulk&boloto
Ответ Bring Me The Horizon
Всё, к чему прикасаются ротенберги, начинает идти ко дну
Смарт не согласен...
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T622222
ФНЛ видимо ждет
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igor.igorev
Ответ lus
Все потому, что дом начали строить с крыши. Сначала стадион, а потом начали жертву искать, которую надо было в Сочи загнать. Не повезло питерскому "Динамо". Кстати, стадион висит на балансе Краснодарского края, а играют там ротенберги.
Стадион строили к Олимпиаде, а не для ФК Сочи.
ФК Сочи платит арендную плату за использование Фишта и администрация Краснодарского края никаких проблем не имеет.
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lus
Все потому, что дом начали строить с крыши. Сначала стадион, а потом начали жертву искать, которую надо было в Сочи загнать. Не повезло питерскому "Динамо".
Кстати, стадион висит на балансе Краснодарского края, а играют там ротенберги.
0
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</c/>
отличное достижение, надеюсь, Урал шансов не даст...
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Wiley Fox
Что-то подсказывает мне, что будет 18 команд на следующий сезон
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Сергей Жарковский
Зенит с победой! 👏👏👏
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Demyan Grachev
ротенберг, что с лицом?)
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