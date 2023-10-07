«Северсталь» разгромила «Сочи» – 10:1. Коростелев сделал хет-трик и набрал 4 очка

«Северсталь» забила 10 голов матче КХЛ.

Команда тренера разгромила «Сочи» (10:1) в игре Фонбет чемпионата .

В составе череповчан хет-трик сделал нападающий . Всего на его счету 4 (3+1) и 8 бросков по воротам.

По три очка в набрали нападающие Кирилл Пилипенко (2+1) и Александр Скоренов (1+2).

«Северсталь» перебросала « » со счетом 49:17.