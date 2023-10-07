«Северсталь» разгромила «Сочи» – 10:1. Коростелев сделал хет-трик и набрал 4 очка
«Северсталь» забила 10 голов матче КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева разгромила «Сочи» (10:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В составе череповчан хет-трик сделал нападающий Никита Коростелев. Всего на его счету 4 (3+1) и 8 бросков по воротам.
По три очка в «Северстали» набрали нападающие Кирилл Пилипенко (2+1) и Александр Скоренов (1+2).
«Северсталь» перебросала «Сочи» со счетом 49:17.
- Дата проведения
- 7 октября, 17.00, «Большой»
- 1:0 – 13 Тянулин (Мичков)
- 1:1 – 16 Пилипенко (Токранов)
- 1:2 – 17 Коростелев (Абросимов, Шумилов)
- 1:3 – 32 Коростелев (Иванцов, Скоренов)
- 1:4 – 33 Абросимов (Ильин, Седов)
- 1:5 – 42 Пилипенко (Аймурзин, Барберио)
- 1:6 – 44 Коростелев (Скоренов)
- 1:7 – 48 Токранов (Ильин, Лишка)
- 1:8 – 50 Скоренов (Седов, Коростелев)
- 1:9 – 57 Моисеев ()
- 1:10 – 58 Муханов (Пилипенко, Аймурзин)
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