«Северсталь» разгромила «Сочи» – 10:1. Коростелев сделал хет-трик и набрал 4 очка

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Кирилл Пилипенко Никита Коростелев Сочи Александр Скоренов Хоккей

«Северсталь» забила 10 голов матче КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева разгромила «Сочи» (10:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В составе череповчан хет-трик сделал нападающий Никита Коростелев. Всего на его счету 4 (3+1) и 8 бросков по воротам.

По три очка в «Северстали» набрали нападающие Кирилл Пилипенко (2+1) и Александр Скоренов (1+2).

«Северсталь» перебросала «Сочи» со счетом 49:17.

Сочи – Северсталь 1:10 (1:2, 0:2, 0:6)
Дата проведения
7 октября, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Тянулин (Мичков)
1:1 – 16 Пилипенко (Токранов)
1:2 – 17 Коростелев (Абросимов, Шумилов)
1:3 – 32 Коростелев (Иванцов, Скоренов)
1:4 – 33 Абросимов (Ильин, Седов)
1:5 – 42 Пилипенко (Аймурзин, Барберио)
1:6 – 44 Коростелев (Скоренов)
1:7 – 48 Токранов (Ильин, Лишка)
1:8 – 50 Скоренов (Седов, Коростелев)
1:9 – 57 Моисеев ()
1:10 – 58 Муханов (Пилипенко, Аймурзин)

20 комментариев

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dimon-cher
Прикиньте, поставил на 1й гол в матче - Северсталь 🤦🏻‍♂️
+16
-1
+15
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Роман
на воротах случаем не Третьяк стоял?!
+10
-1
+9
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Эд..19
У Севы повторение самой крупной победы в КХЛ. Ранее - 18 февраля 2011-го - со счётом 10:1 дома был обыгран Автомобилист. Но там в составе были Владимир Воробьёв, Чудинов, Кетов, Шипачёв, Страка, в запасе - Кошечкин, а тренером - Квартальнов.
+4
0
+4
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Old gamer
Вообще в этом сезоне что-то не понятное творится . Весна должна расставить все на свои полки .
+3
0
+3
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Golum
Просто бомба 👍🏻
+2
0
+2
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XXXVI
Отличный сезон выдаётся
+2
0
+2
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EvlipSe
Ответ PleyMo
Стоял, но недолго
как недолго?50 минут или 6 шайб
+2
0
+2
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PleyMo
Ответ Роман
на воротах случаем не Третьяк стоял?!
Стоял, но недолго
+2
0
+2
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Сидни Кросби 2
Ответ Patriot
Аномальные тур..
Счего ты это взял,на воротах Третьяк стоял,а Торпедо на минуточку один из лидеров,против команды 5 места.
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Серый
Ответ Пинающий Достоинства
Уровень КХЛ какой был, если это состав команды 6-12 места конференции
Но тогда был большой разрыв даже между Северсталью и Автомобилистом. А между Сочи и Северсталью нет никакого разрыва, равные команды.
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Пинающий Достоинства
Ответ Эд..19
У Севы повторение самой крупной победы в КХЛ. Ранее - 18 февраля 2011-го - со счётом 10:1 дома был обыгран Автомобилист. Но там в составе были Владимир Воробьёв, Чудинов, Кетов, Шипачёв, Страка, в запасе - Кошечкин, а тренером - Квартальнов.
Уровень КХЛ какой был, если это состав команды 6-12 места конференции
0
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0
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Сидни Кросби 2
Ответ Роман
на воротах случаем не Третьяк стоял?!
А разве по счёту не понятно.)
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Огюст
Это правда не сон , а реальная победа Северстали ?Да ,протёр в третий раз глаза и точно -хоккеисты из Череповца положили десять шайб в "Кошёлку " Южан в Сочи -красавцы бомбардиры !
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Ромбовое Мясо
месть сочи за 10-1 над ростовом, правда отомстили хоккейному а не футбольному
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snipe
Ну все, в СКА поедет
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R Air
Красивый счёт
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сибуряк
В городе Сочи настали тёмные ночи :-)
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