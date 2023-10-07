Валерий Карпин: «Ростов» пропустил дебильные голы после идеального 1-го тайма. «Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал – вот и вся игра у команды»
Валерий Карпин назвал «дебильными» голы, пропущенные «Ростовом» от «Краснодара».
– Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм – не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового. Всю игру переворачивают.
– Срезка Комличенко [в свои ворота] – футбольная трагедия?
– Можно так сказать, да.
– В перерыве капитан «Ростова» Данил Глебов говорил, что у команды прекрасный прессинг. Что произошло с ним во втором тайме?
– Все было то же самое. «Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал. Вот и вся игра у них – что в первом тайме, что во втором. Так они и играли.
– Что скажете команде после матча?
– Они узнают, – улыбаясь сказал главный тренер «Ростова» после поражения со счетом 2:3.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Да? Но тогда получается, что даже этого примитива хватило чтобы укатать "профессора тактики". Что же Карпин не нашел противоядия, если это "вот и вся игра у команды"?
Гораздо удивительнее, что публика до сих пор хавает эту дешевую карпинскую демагогию и одобрительно кивает.
Бери портвейн, иди домой...
Вроде бы у специалистов такие голы называются по-другому. Кажется - голы после стандартов.