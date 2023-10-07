Валерий Карпин: «Ростов» пропустил дебильные голы после идеального 1-го тайма. «Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал – вот и вся игра у команды»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Краснодар Николай Комличенко Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Валерий Карпин назвал «дебильными» голы, пропущенные «Ростовом» от «Краснодара».

– Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм – не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового. Всю игру переворачивают.

– Срезка Комличенко [в свои ворота] – футбольная трагедия?

– Можно так сказать, да.

– В перерыве капитан «Ростова» Данил Глебов говорил, что у команды прекрасный прессинг. Что произошло с ним во втором тайме?

– Все было то же самое. «Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал. Вот и вся игра у них – что в первом тайме, что во втором. Так они и играли.

– Что скажете команде после матча?

– Они узнают, – улыбаясь сказал главный тренер «Ростова» после поражения со счетом 2:3.

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103 комментария

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fil_spb
«Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал – вот и вся игра у команды»

Да? Но тогда получается, что даже этого примитива хватило чтобы укатать "профессора тактики". Что же Карпин не нашел противоядия, если это "вот и вся игра у команды"?
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расформировать московские кабинеты
напоминает "Лукаку не показал ничего особенного"
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Mohnatiy
Ну, как обычно. Если вас обыграла команда без игры, то как играли вы сами?
+66
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Строган Колянов
Прошло 10 лет после Спартака, а отмазки у Валеры всё те же. А ещё говорят,что вырос как тренер..
+53
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Саша Пушкин
Ответ Строган Колянов
Прошло 10 лет после Спартака, а отмазки у Валеры всё те же. А ещё говорят,что вырос как тренер..
Как раз это ожидаемо( старую собаку новым трюкам не обучишь).
Гораздо удивительнее, что публика до сих пор хавает эту дешевую карпинскую демагогию и одобрительно кивает.
+36
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kilo_gilo
угловой на Комличенко тоже Сафонов подавал?)))
+30
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Mechel**
Карпин как всегда жалок
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VladimirMezin1
Если команда соперника выбиваниями вратаря забивает 3 гола и вырывает победу, это вопрос не к качеству игры команды соперника, а к качеству подготовки твоей команды, раз она не справилась с вратарем выбивальщиком
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Сергей48
Валера,как смог обесценил победу и принизил Краснодар?! 😕 Некрасиво это и мелочно как то😕 нужно уметь проигрывать и уважать соперника!
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maximus388
Как он надоел, гонора будто бы чемпионов тренирует и берет ежегодные титулы, а на деле -- сбитый летчик.
Бери портвейн, иди домой...
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Костя Кот
катили мяч Сафонову и забили тебе трешку. вот и вся игра.
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Владимир Маркин
Вот смешной, когда такой высокий прессинг от Ростова и все игроки перекрыты куда по его мнению девать мяч Краснодару? отдать Ростову пусть забивают так что ли? А как только пространство появлялось так сразу пропускали. Лучше научитесь счёт держать, у нас такая же проблема была причём совсем недавно. В любом случае спасибо Ростову за игру и успехов соседям.
+16
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maks44
Чисто тренерское поражение. Ростов провёл очень энногозатратный первый тайм, в во втором подсел естественно. Напрашивались замены с 60-й по 70-ю минуты, чтобы поддержать темп и прессинг - 3-4 свежих игрока. И это должен был быть не Комличенко, который вообще не в форме после травмы.
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lus
"...пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового."
Вроде бы у специалистов такие голы называются по-другому. Кажется - голы после стандартов.
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alexromanov
Стоп, а Карпин ждал тики-таку от Краснодара или что? Вратарь выбивал, но каждый гол был забит в процессе разыгровки игроков. О чем говорит Валера?
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Старик Стариканов
тяжело без левых пенальти
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VladimirMezin1
Ответ Саша Пушкин
Как раз это ожидаемо( старую собаку новым трюкам не обучишь). Гораздо удивительнее, что публика до сих пор хавает эту дешевую карпинскую демагогию и одобрительно кивает.
как по мне, общественность уже потихоньку начинает переставать хавать карпинскую демагогию. Правда снова все забывается, когда он журналистов начинает хаять
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Alex1104
Ответ Вася Донской
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Бывает, но всё равно смешно
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Roman Sobolev
Ответ Вася Донской
А что смешного тут плакать надо. Краснодар диагоналями весь втрой тай лупасил за спину и это прошло.Какой то супер пупер игры от Краснодара ты увидел, честно скажи? Я не умоляю их заслуг, они молодцы, дадовили,если чемпами станут я плоадуюсь, но с Карпиным тут трудно поспорить
Дадовили)) Это грузинская фамилия?
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Штаны Габора Кирая
Поплыл физрук. Пора домой, в Спартак, пока Ростов совсем в ФНЛ не улетел.
+13
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Direct free kick
Ответ Штаны Габора Кирая
Поплыл физрук. Пора домой, в Спартак, пока Ростов совсем в ФНЛ не улетел.
Никакого Спартака, разве что Юрмала
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Men77
Ивич перед матчем: " Ребят, этих физруков обыграем легко. Защитники, отдаете пас Сафонову, а ты выбиваешь. Погнали!"
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расформировать московские кабинеты
Ответ Denis Sokolov
Краснодар это фейковый лидер турнирной таблицы.Сегодня им повезло.Но бык на самом деле картонный и скоро откатиться с олимпа.
экспертный анализ
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Вадим flanec
Неважно как играл Краснодар. Важно что он победил, сумев отыграть два мяча, причём без всяких пенальти в свою пользу и удалений у соперника.
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Pasta
Дебилизм тут в другом Валера. В том, что ведя 2-0, вы проигрываете игры, при чем 1 раз такое случилось, а уже многократно. Я думал что Краснодар стал чокерить уже, но Ростов оказался бОльшим чокером.
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