Валерий Карпин назвал «дебильными» голы, пропущенные «Ростовом» от «Краснодара».

– Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм – не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового. Всю игру переворачивают.

– Срезка Комличенко [в свои ворота] – футбольная трагедия?

– Можно так сказать, да.

– В перерыве капитан « » Данил Глебов говорил, что у команды прекрасный прессинг. Что произошло с ним во втором тайме?

– Все было то же самое. « » катил мяч , он выбивал. Вот и вся игра у них – что в первом тайме, что во втором. Так они и играли.

– Что скажете команде после матча?

– Они узнают, – улыбаясь сказал главный тренер «Ростова» после поражения со счетом 2:3.

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