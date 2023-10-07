«Реал» выиграл 8 из 9 матчей в Ла Лиге, последние три – с общим счетом 9:0. Поражение – от «Атлетико»
«Реал» всухую выиграл три матча Ла Лиги подряд.
Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Осасуну» (4:0) в 9-м туре. Перед этим она обыграла «Лас-Пальмас» (2:0) и «Жирону» (3:0).
Всего в текущем чемпионате Испании мадридцы победили в 8 из 9 матчей. Единственное поражение – от «Атлетико» (1:3) 24 сентября.
Далее «Реал» выступит в гостях у «Севильи» – это произойдет 21 октября.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
- мы выиграли 8 из 9, в лч обыграли Чемпиона Италии, Джуд забил и отдал больше всех
-зачем вы звоните?
-всё пока
-что так
-оргии не удовлетворяют, в футбол играть разучился, на прекрасную игру Реала и Джуда смотреть невыносимо
Команда с виду набирает ход,нужно удержать этот темп на дистанции!
Хотелось бы увидеть гюлера в действии в скором времени
Эх...и опять этот перерыв на игры сборных.
Лишь бы все здоровыми вернулись.