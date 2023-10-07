«Реал» выиграл 8 из 9 матчей в Ла Лиге, последние три – с общим счетом 9:0. Поражение – от «Атлетико»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Футбол

«Реал» всухую выиграл три матча Ла Лиги подряд.

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Осасуну» (4:0) в 9-м туре. Перед этим она обыграла «Лас-Пальмас» (2:0) и «Жирону» (3:0).

Всего в текущем чемпионате Испании мадридцы победили в 8 из 9 матчей. Единственное поражение – от «Атлетико» (1:3) 24 сентября.

Далее «Реал» выступит в гостях у «Севильи» – это произойдет 21 октября.

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14 комментариев

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vaniaEee
Ответ отец карим
-ало, мбаппе?
-что?
- мы выиграли 8 из 9, в лч обыграли Чемпиона Италии, Джуд забил и отдал больше всех
-зачем вы звоните?
-всё пока
+32
-5
+27
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отец карим
-ало, мбаппе?
+21
-3
+18
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Пинающий Достоинства
Эффект Джуда
+16
-2
+14
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войд
Лапорте придётся дёрнуть ещё несколько кабинетных рычагов,чтобы отобрать у хозяина 1 место)
+16
-6
+10
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corazón blanco
Как же жаль, как только Мадрид набирает форму и начинает показывать отличную игру, сразу же наступает международный перерыв на матчи сборных.
+11
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vcaireac
Ответ А. Мостовой
Не удивлен. Атлетико главный клуб Мадрида
Сколько побед в последних мадридских дерби у этого ’главного’?)
+4
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+4
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VuNePonimaete
Ответ войд
Лапорте придётся дёрнуть ещё несколько кабинетных рычагов,чтобы отобрать у хозяина 1 место)
Там уже резьбу сорвало давно)
+7
-3
+4
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Real_v_dushe
Ответ отец карим
-ало, мбаппе?
-я на проводе вешаюсь
-что так
-оргии не удовлетворяют, в футбол играть разучился, на прекрасную игру Реала и Джуда смотреть невыносимо
+3
0
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Алексей Даценко
Уверенная игра бланкос!
Команда с виду набирает ход,нужно удержать этот темп на дистанции!
Хотелось бы увидеть гюлера в действии в скором времени
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madrilenos
Анчелоти конечно сильно намудрил с Атлетико со стортовым составом.
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vcaireac
Отличная игра,в заверщающей стадии отлично себя проявили.Из девяти ударов в створ,4 попали в цель.Неплохо!
Эх...и опять этот перерыв на игры сборных.
Лишь бы все здоровыми вернулись.
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Cevin Cigan
Хороший ход набрал Реал! Сегодня вся команда играла как ансамбль исполнителей!
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