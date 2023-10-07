«Реал» выиграл 8 из 9 матчей в Ла Лиге, последние три – с общим счетом 9:0. Поражение – от «Атлетико»

«Реал» всухую выиграл три матча Ла Лиги подряд.

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Осасуну» (4:0) в 9-м туре. Перед этим она обыграла «Лас-Пальмас» (2:0) и «Жирону» (3:0).

Всего в текущем чемпионате мадридцы победили в 8 из 9 матчей. Единственное поражение – от «Атлетико» (1:3) 24 сентября.

Далее « » выступит в гостях у «Севильи» – это произойдет 21 октября.

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