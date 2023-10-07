Bellator 300: Нурмагомедов против Примуса и другие бои

В ночь на 8 октября в Сан-Диего (США) состоится турнир Bellator 300, в главном событии которого пройдет титульный бой в легком весе – полуфинал гран-при между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом.

Главные бои:

Усман Нурмагомедов (17-0) – Брент Примус (12-3);

Крис Сайборг (26-2) – Кэт Зингано (14-4);

Лиз Кармуш (19-7) – Илим-Лей Макфарлейн (13-2).

Официальной трансляции на территории РФ не будет. Основной кард начнется в 05:00 по московскому времени.

Взвешивание Bellator 300: Нурмагомедов и Доусон показали одинаковые цифры