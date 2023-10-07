Гирасси из «Штутгарта» – лучший бомбардир топ-5 лиг с 13 голами. Он установил рекорд Бундеслиги, забив 13 мячей в 7 первых матчах сезона

Серу Гирасси установил рекорд Бундеслиги.

Форвард «Штутгарта» сделал хет-трик в матче чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (3:1).

Гирасси стал первым игроком, забившим 13 голов в стартовых 7 матчах Бундеслиги, превзойдя рекорд экс-игрока «Баварии» Роберта Левандовского.

Кроме того, на данный момент Гирасси – лучший бомбардир топ-5 лиг с 13 голами.

Он забивает больше Холанда, Кейна и Мбаппе. Кто такой Серу Гирасси

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