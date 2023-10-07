Гирасси из «Штутгарта» – лучший бомбардир топ-5 лиг с 13 голами. Он установил рекорд Бундеслиги, забив 13 мячей в 7 первых матчах сезона

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия рекорды Роберт Левандовски Серу Гирасси Футбол

Серу Гирасси установил рекорд Бундеслиги.

Форвард «Штутгарта» сделал хет-трик в матче чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (3:1).

Гирасси стал первым игроком, забившим 13 голов в стартовых 7 матчах Бундеслиги, превзойдя рекорд экс-игрока «Баварии» Роберта Левандовского.

Кроме того, на данный момент Гирасси – лучший бомбардир топ-5 лиг с 13 голами.

Он забивает больше Холанда, Кейна и Мбаппе. Кто такой Серу Гирасси

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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20 комментариев

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Олег Шиляев
Не будь у Баварии Кейна, зимой бы уже поковал чемоданы.
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Razrubsis
Футболист из середняка забил столько голов. Если бы это сделал Кейн, было бы не так удивительно. Действительно выдающееся достижение.
+25
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VERBLYUD
Будет безумием, если играя за Штутгарт заберет ЗБ Европы! Удачи парню!
+16
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+15
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Johnie
Был такой Ведад Ибишевич и тоже резво в Хоффенхайме начинал...
+5
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Елена Готье
А ведь он и правда может побить рекорд экс игрока Баварии) Результативность впечатляет. Да и в целом Штутгарт пока хорошо идёт.
+4
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Ебздрогыч
Гирасси, что творит Гирасси!
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llolishe
Штутгарт еле спасся в прошлом сезоне
В этом сезоне временно один из лидеров Бундеслиги
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Zed_patriot
Статистика два очка за матч в Бундеслиге, а не в пустыне)) Феноменально
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Максим Черкашин
Ответ Олег Шиляев
Не будь у Баварии Кейна, зимой бы уже поковал чемоданы.
Я как болельщик швабов, не уверен. Гирасси, пока футболист вспышка к тридцати годам.
+1
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Zed_patriot
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Кирилл Голивец
Черный Сычевой))) конечно, об этом парне знали больше, но все же) и да, зимой он уедет на КАН за Гвинею, правда большая часть паузы совпадает с паузой в Бундеслиге
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Куколд24
Читер
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Okaka
1 тур отдохнул
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Bayern2004
Ждём пента трик Кейна завтра!
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Evgeniy Bagel
Ответ Andrew Chepaylo
Так если Штутгарт около баварки в таблице будет, то уедет
это лучше,чем быть около шахтерки
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yrok77
Ответ Zed_patriot
Статистика два очка за матч в Бундеслиге, а не в пустыне)) Феноменально
причем тут пустыня и Гирасси из Штутгарта? 🥱🤔
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