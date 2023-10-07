Гирасси из «Штутгарта» – лучший бомбардир топ-5 лиг с 13 голами. Он установил рекорд Бундеслиги, забив 13 мячей в 7 первых матчах сезона
Серу Гирасси установил рекорд Бундеслиги.
Форвард «Штутгарта» сделал хет-трик в матче чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (3:1).
Гирасси стал первым игроком, забившим 13 голов в стартовых 7 матчах Бундеслиги, превзойдя рекорд экс-игрока «Баварии» Роберта Левандовского.
Кроме того, на данный момент Гирасси – лучший бомбардир топ-5 лиг с 13 голами.
Он забивает больше Холанда, Кейна и Мбаппе. Кто такой Серу Гирасси
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В этом сезоне временно один из лидеров Бундеслиги