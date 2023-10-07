«Авангард» проиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Кравца – 7-я на Востоке
«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравца уступила «Трактору» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче «Ак Барс» победил «Авангард» (5:4 ОТ).
«Авангард» проиграл шесть из восьми последних игр в регулярном чемпионате. Были две победы на этом отрезке – над «Куньлунем» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (1:0).
На данный момент команда Кравца находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 14 матчах.
зы: прости Крылов мы все прое...., и очень быстро.