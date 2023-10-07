«Авангард» проиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Кравца – 7-я на Востоке

Теги Авангард Трактор КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца уступила «Трактору» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлом матче «Ак Барс» победил «Авангард» (5:4 ОТ).

«Авангард» проиграл шесть из восьми последних игр в регулярном чемпионате. Были две победы на этом отрезке – над «Куньлунем» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (1:0).

На данный момент команда Кравца находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 14 матчах.

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аристарх Ливанов
Уберите уже этого шарлатана, он позорит команду. Пусть вместе с Демченко ищут работу!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fanat261
пожалуйста, верните Хартли!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Дьяченко
Демченко на трансфер,2 и 3 его шайбы...да тот же Шикин из тонущего витязя будет лучше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Таран
наверное пора Кравца уберать!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павлик Морозов
Кравец, все сегодня ждут твоего выхода с заявлением об отставке!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Зато какого тащера подписал Антон Алексеевич, огонь же.
зы: прости Крылов мы все прое...., и очень быстро.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Карпец
Причем тут Кравец? если большинство игроков посредственности. Из известного всем материала конфетки не сделаешь, даже если тренер супер специалист.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lahtenpohia
вешалка из гардероба будет делать больше работы на лавке чем Кравец
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A. Kolchak
Осталось немного подождать. Три домашних поражения. Потерпим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cherpak
Скабелка должен передать челендж кравцу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Карпец
играть не кому, провал предсезонной селекции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ястреб
Слово предоставляется «Главному эксперту»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фёдоров
проиграили пятак, проиграли игру. кравец, увы игры нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габорик
Дайте человеку поработать, он же остановился в шаге от финала кубка Гагарина, как вы все могли это позабыть :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Черноусов
Ответ Сергей Таран
наверное пора Кравца уберать!!!!
впереди ММГ , Д , ЛОКО. 0 очков и выход Кравца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vimir
Ответ Александр Карпец
играть не кому, провал предсезонной селекции
играть то есть кому, они просто не знают как)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий