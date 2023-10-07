«Рома» уволит Моуринью в случае поражения от «Кальяри». Фридкин хотел убрать тренера уже после 1:4 от «Дженоа» (Corriere dello Sport)

Теги Рома Кальяри Жозе Моуринью серия А Италия отставки Дэн Фридкин Тиагу Пинту Футбол

Жозе Моуринью может быть уволен из «Ромы» в ближайшее время.

Президент римского клуба Дэн Фридкин уволит португальского специалиста в случае поражения от «Кальяри» в 8-м туре Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что менеджер был готов отправить Моуринью в отставку сразу после разгрома от «Дженоа» (1:4). В ситуацию вмешался генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту – он убедил Фридкина не спешить с решением.

Тем не менее Моуринью может потерять работу в случае неудовлетворительного результата в ближайшем матче.

Игра «Кальяри» – «Рома» состоится завтра, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

После 7 туров Серии А «Рома» набрала 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. 

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50 комментариев

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Вячеслав Смирнов
Ответ оле - топ юрген - клоп
Причину мы все прекрасно знаем, неустоечка сама себя не выплатит
т.е. саудитам отказать на большие деньги, чтобы тут портить свою репутуцию поражениями получить неустойку? вы прям мыслитель
+31
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Balt
Ну классика. На третий сезон Моур начинает "плыть" по той или иной причине. Удивительный человек. )
+31
-2
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T622222
Хорошо бы в Спартак - мечта 🔥
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Камиль Керимов
Вот кого надо звать ПСЖ. Такого тренера у них еще не было, который и в еврокубках хорош и характера в команде добавит. Но разумеется придется пожертвовать зрелищностью в игре
+7
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Блуждающий странник
Ответ Kahn01
После двух побед подряд и недавнего 7:0? Не рановато ли?
После будет уже поздно. Три года в команде, прогресса никакого. 15 место в чемпионате, обыграли только Эмполи и Фрозионе, двух кандидатов на вылет, с ещё одним кандидатом Салерно поделили очки и на очереди ещё один аутсайдер Кальяри. Если и с ними очки потеряют, то увольнение напрашивается само. Там у Ромы скоро адский график, который они не выдержат если Моур не начнет выруливать. На старте среди всех претендентов на ЛЧ у Ромы была самая халява, много домашних игр с аутсайдерами и в такой ситуации Рома растеряла очков. Лучше 7 раз выиграть по 1-0, чем 1 раз 7-0 и слить остальные игры)
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Gaiar
Ответ T622222
Хорошо бы в Спартак - мечта 🔥
Да, наконец-то кто-то утопит Спартак в ФНЛ!
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Roman_ello
Ответ Игорь Новиков
Как же будет символично, если Клаудио Раньери отправит Жозе в отставку)
Почему? В чём символизм?
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Алексей Матыгин
Ответ T622222
Хорошо бы в Спартак - мечта 🔥
с зарплатой 10-12 лямов в год? он больше всей команды будет тогда получать)))
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Иван Лапин
Ответ оле - топ юрген - клоп
Причину мы все прекрасно знаем, неустоечка сама себя не выплатит
Человек заработал на 10 жизней вперёд, сдалась здравствуйте ему неустойка от ромы. Учитывая, что до конца контракта полгода.
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SCHOKKKK
Ответ Roman_ello
Почему? В чём символизм?
Символизм в том, что именно Жозе пришел на место Раньери в 2004 году
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Street Fighter
Ответ Игорь Новиков
В том, что Жозе половину карьеры издевался над Раньери, троллил его и все такое. Да, потом, после Лестера, признал. Но все равно :)
Там под конец карьеры они помирились. Вроде статья была даже про это
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Александр Кот
Ответ Блуждающий странник
По хорошему Моура нужно было менять после второго сезона, а сейчас принимать такое решение после пары неудач странно, нет подходящего тренера на рынке. Его брали с задачей попасть в ЛЧ и он с ней не справился, поставил всё на ЛЕ и прогорел в финале. Не подходит его философия под современный футбол, с молодежью не работает, а у Ромы с ФФП серьезные проблемы и тут только свободных агентов брать. Тут скаутам отдать должное стоит, привезти Лукаку и Дибалу и много добротных середняков в таких условиях. Запаса прочности у команды нет игрового, могут слить любому сопернику в Италии и больше всего раздражает, что он из Ромы делает маленький клуб. Вся Италия против них, все решения судей против них, каждая игра Ромы это бесконечные апелляции к судьям. Тренер с самой высокой зарплатой в лиге должен давать больше чем харизму в интервью, хочется от Ромы прессинга и искрометного футбола, а в реальности это сплошное уныние. При этом при всех минусах я бы Моуриньо оставил, есть шанс, что он за ЛЕ зацепится, а подходящих вариантов на рынке для Ромы не вижу, только если тренера Монцы выкупить, но нужно ли ему это?
Будем честными,не было бы Жозе, Дибалы и Лукаку не было бы в Роме.
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Игорь Новиков
Ответ Roman_ello
Почему? В чём символизм?
В том, что Жозе половину карьеры издевался над Раньери, троллил его и все такое. Да, потом, после Лестера, признал. Но все равно :)
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kaka10
Ответ Камиль Керимов
Вот кого надо звать ПСЖ. Такого тренера у них еще не было, который и в еврокубках хорош и характера в команде добавит. Но разумеется придется пожертвовать зрелищностью в игре
Боюсь Моуринио теперь только Ференцварош позовёт
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Иван Лапин
Ответ Камиль Керимов
Вот кого надо звать ПСЖ. Такого тренера у них еще не было, который и в еврокубках хорош и характера в команде добавит. Но разумеется придется пожертвовать зрелищностью в игре
Жозе хотел остаться в роме, переговоров особо не было. Энрике же сразу побежал. Но Энрике - это ошибка псж
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Pb-SE
Ответ Камиль Керимов
Вот кого надо звать ПСЖ. Такого тренера у них еще не было, который и в еврокубках хорош и характера в команде добавит. Но разумеется придется пожертвовать зрелищностью в игре
Моур последних 10 лет хорош во второсортных еврокубках. В ЛЧ уже и не вспомню, когда он в последний раз хотя бы 1 раунд плей-офф проходил. Так что если только ПСЖ вылетит в Лигу Европы.
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Иван Лапин
Ответ Roomirt
Давно пора
С чего это вдруг?
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Roomirt
Давно пора
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Someone from Internet
Ответ Вячеслав Смирнов
т.е. саудитам отказать на большие деньги, чтобы тут портить свою репутуцию поражениями получить неустойку? вы прям мыслитель
У Мавра есть имя, думается мне, саудовцы рано или поздно его позовут
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Russ Ivan
В Торпедо на багаже Пепа попрёт всех рвать...
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BorisBritva
У Жозе опять профит намечается.
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Иван Лапин
В прошлом сезоне у ромы было травм, как у мю сейчас. Но ТенХага сейчас оправдывают этим, мол, травмы. А с жозе это не работает. Жозе виноват всегда. И плевать, что по xG у ромы всё хорошо. И пофиг, что рома не тратит деньги на трансферы, а игроки бесплатно переходят только из-за жозе. Новость или фейк или фридкин глуп.
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Иван Иванов
Не Моур должен должен доработать сезон.
Думаю в ЛЕ уж точно шансы будут хотя бы на 12 да и в чемпионате не все потеряно.
Тем более менять коней на переправе плохая затея.
А вот после сезона Моур может спокойно ехать а Аравию.
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юджин младший
Ох и вспомнят ещё Маура в Роме и не один раз. Как вспоминает МЮ и Челси и даже Теттенхэм
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Ответ T622222
Хорошо бы в Спартак - мечта 🔥
был бы сильный ход со стороны нашего клуба, но нереально...скорее всего будет на ближнем востоке в ближайшее время...
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