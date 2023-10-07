«Рома» уволит Моуринью в случае поражения от «Кальяри». Фридкин хотел убрать тренера уже после 1:4 от «Дженоа» (Corriere dello Sport)
Жозе Моуринью может быть уволен из «Ромы» в ближайшее время.
Президент римского клуба Дэн Фридкин уволит португальского специалиста в случае поражения от «Кальяри» в 8-м туре Серии А, сообщает Corriere dello Sport.
Отмечается, что менеджер был готов отправить Моуринью в отставку сразу после разгрома от «Дженоа» (1:4). В ситуацию вмешался генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту – он убедил Фридкина не спешить с решением.
Тем не менее Моуринью может потерять работу в случае неудовлетворительного результата в ближайшем матче.
Игра «Кальяри» – «Рома» состоится завтра, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
После 7 туров Серии А «Рома» набрала 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
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Думаю в ЛЕ уж точно шансы будут хотя бы на 12 да и в чемпионате не все потеряно.
Тем более менять коней на переправе плохая затея.
А вот после сезона Моур может спокойно ехать а Аравию.