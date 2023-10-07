Хави: «Почему бы не провести финал ЧМ-2030 на «Камп Ноу»? У нас будет самый вместительный стадион в Испании»

Хави считает, что финал ЧМ-2030 мог бы пройти в Барселоне на «Камп Ноу».

– Должна ли Барселона принять финал чемпионата мира 2030 года?

– Формат необычный, и в Барселоне будет стадион [«Камп Ноу»] с самой большой вместимостью в стране [после реконструкции]. Так почему бы не провести финал здесь? – сказал тренер «Барселоны».

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