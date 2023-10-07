Хави: «Почему бы не провести финал ЧМ-2030 на «Камп Ноу»? У нас будет самый вместительный стадион в Испании»

Теги Барселона Хави Ла Лига Камп Ноу ЧМ-2030 Футбол

Хави считает, что финал ЧМ-2030 мог бы пройти в Барселоне на «Камп Ноу».

– Должна ли Барселона принять финал чемпионата мира 2030 года?

– Формат необычный, и в Барселоне будет стадион [«Камп Ноу»] с самой большой вместимостью в стране [после реконструкции]. Так почему бы не провести финал здесь? – сказал тренер «Барселоны».

Анчелотти считает, что финал ЧМ-2030 должен пройти на «Бернабеу»: «Он станет лучшим стадионом мира»

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76 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Roman Araslanov
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"Дыра" ,так-то, будет одним из самых дорогих, комфортных и технологичных стадионов мира, после реконструкции.
А говорить про " А какая гарантия, что на вашу дыру хотя бы 70 процентов от заполняемости придет?" в контексте финала чемпионата мира -- это вообще, по-ходу , сливки головного мозга окончательно свернулись в черепной коробке и превратились в желе
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Bazilic
Провести финал на самом большом стадионе Европы - логично
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Bazilic
Ответ Пацанчик реальный
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Это факт, если есть стадион больше, то можешь поправить
+15
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Roman Araslanov
Ответ Bring Me The Horizon
А если ещё и сборная Каталонии выйдет в финал, то вообще будет праздник ☺️
Не бывает сборных, несуществующих государств
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Футбол_это_жизнь
Ответ Eden Hazard
Потому что финал обычно проводят в столице, а не в провинции.
Финал 2014 года прошел в Рио де Жанейро! Но для тебя видимо и Нью Йорк столица США, раз считаешь что Рио столица Бразилии.
Обтекай
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Однажды в Космосе
это было бы круто
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Bazilic
Ответ Roman Araslanov
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Эта «дыра» стала самым заполняемым стадионом Европы в прошлом сезоне)
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Crazy Writer
Как дети маленькие. Это все политика. И если финал ЧМ будет в Испании, то пройдет он в столице. Показательно даже могут не рассматривать каталонию, которая недавно вообще от Испании отделиться хотела, если что. А тут теперь финал ЧМ. Ща там пару дел еще мр Тебас намутит и не будет ни фк-барселона, ни камп-ноу.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Eden Hazard
Потому что финал обычно проводят в столице, а не в провинции.
так дайте каталонцам отсоединиться от Испании, и будет матч в столице Каталонии!
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Футбол_это_жизнь
Ответ Roman Araslanov
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А ты из какого города, раз Барселону называешь дырой?
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Vlad
Ответ Пацанчик реальный
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https://www.sports.ru/football/1115527977-anchelotti-schitaet-chto-final-chm-2030-dolzhen-projti-na-bernabeu-on-.html?sl=1
а это тогда тоже чушь.
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Кокич
Ответ Roman Araslanov
Не бывает сборных, несуществующих государств
Это запятых не бывает там, где их не бывает.
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
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Ты много чего писал и на 99.9% это всегда чушь!
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Леван Мкртчян
Ответ Пацанчик реальный
При чем тут Анчелотти?у тебя с головой все нормально? Ты видел хотя бы один финал ЧМ который бы проходил не в столице?
В США в 1990 году ,в Бразилии в 2014 году финалы проходили не в столицах.Если поднапрячь память , а лучше погуглить -- наверняка еще примеры будут.
Но ты ставишь много восклицательных знаков , после слов " финалы всегда проходят в столицах! Это факт!.....))
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Eden Hazard
Потому что финал обычно проводят в столице, а не в провинции.
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Это твое мнение, адекватные юзеры с ним не согласятся
Это ты чтоли адекватный?
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a2wai
Почему бы не провести ЧМ-2030 только в Южной Америке, и не ездить в Европу.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Xabi Alonso78
А кто захочет сидеть на ЛГБТ стадионе и в принципе приезжать в Столицу ЛГБТ?
То ли дело на стадионе пе…Филов!
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Sundance Neeskens
Ответ Роман
Это типа ответ Пересу.
Это типа ответ на вопрос журналиста на пред-матчевой конференции.
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Bazilic
Ответ Eden Hazard
Потому что финал обычно проводят в столице, а не в провинции.
В Бразилии на Маракане играли, а этот стадион, если мне не изменяет память, находится в Рио
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Vinnipukh Vinni
Ответ Savarona25
В Барселоне стадион только БУДЕТ, а в Мадриде уже ЕСТЬ. Но в любом случае до 30 года еще очень далеко.
То есть в Барселоне он будет новее, чем в Мадриде.
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Altim
Ответ Crazy Writer
Как дети маленькие. Это все политика. И если финал ЧМ будет в Испании, то пройдет он в столице. Показательно даже могут не рассматривать каталонию, которая недавно вообще от Испании отделиться хотела, если что. А тут теперь финал ЧМ. Ща там пару дел еще мр Тебас намутит и не будет ни фк-барселона, ни камп-ноу.
Ну видишь, сразу видно, что в политике ты не разбираешься. Как раз часто проводят государственные мероприятия там, где проблемные регионы, чтобы показать там свою власть.
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Пацанчик реальный
Ответ Vlad
а Португалии почему бы не дать право проведения финала ЧМ, хотя в Португалии был ЧЕ-2004. Справедливо будет вообще отдать финал Марокко. Они не хуже катарцев могут провести один финальный матч, возможности и ресурсы разные, но один матч можно будет организовать.
Для туристов наверное Мадрид и Испания будет более предпочтительным и удобным вариантом,хотя с тобой согласен,можно и Марокко в теории дать!Но больше чем уверен,Испания как главная в этой «тройке стран хозяек» получит финал и будет он в Мадриде!
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Болельщик Биатлона
Ответ Леван Мкртчян
В США в 1990 году ,в Бразилии в 2014 году финалы проходили не в столицах.Если поднапрячь память , а лучше погуглить -- наверняка еще примеры будут. Но ты ставишь много восклицательных знаков , после слов " финалы всегда проходят в столицах! Это факт!.....))
Да даже гуглить далеко не надо
2022 - Лусаил (а в не в Дохе)
2010 - Йоханнесбург (ни в одном из трёх городов, имеющих статус столицы – Претория, Кейптаун, Блумфонтейн)
2002 - Йокогама (а не Токио или Сеул)

По сути из 6 проведённых чемпионатов мира в 21 веке, финал проходил в столице только в Германии и России
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Леван Мкртчян
Ответ Sergey Troshin
Смотря какое название он будет носить в 2030 году..... ох уж эти рычаги
Какое бы не имел по спонсорскому соглашению , вторая часть с ’ Камп Ноу’ всегда останется. Сейчас полное название стадиона ’Спотифай Камп Ноу’
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