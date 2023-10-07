Хави: «Почему бы не провести финал ЧМ-2030 на «Камп Ноу»? У нас будет самый вместительный стадион в Испании»
Хави считает, что финал ЧМ-2030 мог бы пройти в Барселоне на «Камп Ноу».
– Должна ли Барселона принять финал чемпионата мира 2030 года?
– Формат необычный, и в Барселоне будет стадион [«Камп Ноу»] с самой большой вместимостью в стране [после реконструкции]. Так почему бы не провести финал здесь? – сказал тренер «Барселоны».
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Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А говорить про " А какая гарантия, что на вашу дыру хотя бы 70 процентов от заполняемости придет?" в контексте финала чемпионата мира -- это вообще, по-ходу , сливки головного мозга окончательно свернулись в черепной коробке и превратились в желе
Обтекай
а это тогда тоже чушь.
Но ты ставишь много восклицательных знаков , после слов " финалы всегда проходят в столицах! Это факт!.....))
2022 - Лусаил (а в не в Дохе)
2010 - Йоханнесбург (ни в одном из трёх городов, имеющих статус столицы – Претория, Кейптаун, Блумфонтейн)
2002 - Йокогама (а не Токио или Сеул)
По сути из 6 проведённых чемпионатов мира в 21 веке, финал проходил в столице только в Германии и России