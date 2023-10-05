Хави про 1:0 с «Порту»: «Три золотых очка для «Барсы». Неплохой 1-й тайм, а во 2-м было тяжело – мы не контролировали игру»

Хави подвел итоги матча «Барселоны» с «Порту» в Лиге чемпионов.

Во 2-м туре группового этапа « » одержала победу со счетом 1:0.

«Многое произошло по ходу игры, возникали трудности. Первый тайм был неплохим, а во втором мы не контролировали игру, и нам было трудно.

Это Лига чемпионов, и она многого стоит. Игроки отдали все свои силы. Все работали, жертвовали собой и бежали [в атаку]. Нам нужно прибавлять по игре, но это три золотых очка».

О травме Левандовского

«У него очень сильный ушиб голеностопа, который не позволил ему остаться на поле. Посмотрим, восстановится ли он к воскресенью».

О Ламине Ямале

«Он почувствовал себя плохо, у него болел живот. Нам было тяжело вдесятером, а потом удалили ».

О желтой карточке

«Я все время говорю. Я эмоционален, я протестую и начинаю злиться. У меня всегда все было в порядке с этим, это трудно изменить», – сказал главный тренер «Барселоны».

Ямаль ушел в туалет во время матча с «Порту» и не вернулся на поле. «Барса» играла вдесятером около 10 минут

Хави провел 100-й матч во главе «Барсы». При нем у «блауграны» 64 победы и 19 поражений

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