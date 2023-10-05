Хави про 1:0 с «Порту»: «Три золотых очка для «Барсы». Неплохой 1-й тайм, а во 2-м было тяжело – мы не контролировали игру»
Хави подвел итоги матча «Барселоны» с «Порту» в Лиге чемпионов.
Во 2-м туре группового этапа «Барселона» одержала победу со счетом 1:0.
«Многое произошло по ходу игры, возникали трудности. Первый тайм был неплохим, а во втором мы не контролировали игру, и нам было трудно.
Это Лига чемпионов, и она многого стоит. Игроки отдали все свои силы. Все работали, жертвовали собой и бежали [в атаку]. Нам нужно прибавлять по игре, но это три золотых очка».
О травме Левандовского
«У него очень сильный ушиб голеностопа, который не позволил ему остаться на поле. Посмотрим, восстановится ли он к воскресенью».
О Ламине Ямале
«Он почувствовал себя плохо, у него болел живот. Нам было тяжело вдесятером, а потом удалили Гави».
О желтой карточке
«Я все время говорю. Я эмоционален, я протестую и начинаю злиться. У меня всегда все было в порядке с этим, это трудно изменить», – сказал главный тренер «Барселоны».
Ямаль ушел в туалет во время матча с «Порту» и не вернулся на поле. «Барса» играла вдесятером около 10 минут
Хави провел 100-й матч во главе «Барсы». При нем у «блауграны» 64 победы и 19 поражений
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Весь второй тайм это сплошной перекат поперек и назад, в любой ситуации, даже во время очень редких атак
Порту по справедливости должен был как минимум на ничью играть
Вымученный результат, притом это именно установка была такая, видно сразу, что тот же Канселу был незаметен вообще, а парень в атаку любит
Какого хрена такая трусливая манера на удержание счета, типа, учли прошлые ошибки, чтобы не повторить невыход в плей-офф? Дак нахрен такой плей-офф
Плохо сыграют и выиграют? Нормально
А вот проиграть не хочется)
Кто теперь системообразующий? Френки?
К чему это тут? Ахах. По делу писать надо, а не смешить людей командой Фати(6-1 от астон виллы Хави бы не получил уверен и с командой твоего двора собранной за пиво ).
76 забитых голов(3-ий результат в АПЛ)
644 удара (1-ый результат в АПЛ
244 удара в створ (1-ый результат в АПЛ)
1228 касаний в чужой штрафной(3-ий результат в АПЛ)
74.7 ожидаемых голов (2-ой результат в АПЛ)
62 процентов владения мячом(2-ой результат в АПЛ)
Расскажите мне про Месси и прекрасную полузащиту Брайтона.Расскажите мне на полном серьезе что полузащита в лице Гилмора/Кайседо/Лалланы сильнее полузащиты Френки/Педри/Гави
Перекат это тактика, команда играла в гостях, результат есть и другие очевиднейшие выводы местного эксперта
Ещё что-нибудь добавишь? Про игру старой Барсы ты начал петь, я и не собирался
Результат со скрипом, в следующий раз может не прокатить, это первое
Второе, ещё буквально четыре игры назад Барса играла раскрепощенно с не самым слабым Бетисом, и никаких трусливых поперек и назад не было, держу в курсе
Про остальное втирай кому-нибудь другому, ага
У Барселоны 7 жёлтых и 1 красная против 1 у Порту.
Игрок Порту подыграл себе рукой (это было отчётливо видно на одном из повторов, а Канселу потом сделал тоже самое И не факт что там был бы пенальти, так как не ясно где именно было касание.
Насчёт Мораты, в первом голе в офсайде был игрок Атлетико но до него мяч не дошёл, защитник Фейе был первым на мяче но от него мяч отскочил к Морате.
Во втором голе Мораты советую посмотреть повтор и внимательно смотреть на Морату и защитников Фейе, гол чистый.
как всегда солидарен с тобой. Эта игра (её отсутствие) ещё аукнется Барселоне.
Барса не та команда которая будет вечно отскакивать и побеждать в турнирах на подобии Мадрида.
Барса либо отлично играет и выносит всех, как это было при Гвардиоле и Энрике в 2015-м, либо Барса вылетает от первой крепкой команды.
не понимаю тех кто постоянно, на протяженим почти 2 лет защищают Хави отмазками типо травм и подобное.
Хватит этих отмазок, рисунка игры, каких-то системных и осознанных действий от Барсы нет. Нет никакой командной работы. Только и пытаются выезжать на индивидуальном мастерстве отдельного игрока.
сегодня Порту возила нас, где предел, что бы наконец люди поняли что Хави не тянет.
когда Барселона целый тайм отбивается выносами от команды уровня Порту, в перспективе о титулах и думать не приходится.
а 90% местных юзеров только и знают говорить об отсутствии Педри и Де Йонга.
придут Педри и Де Йонг, потом после унылой игры будут говорить что не хватает Гюндо, придет Гюндо скажут что не хватает Рафиньи.
продолжать можно бесконечно.
Хави не уровень Барселоны.
P.S. понимаю что от нас ничего не зависит, мы как фанаты просто хотим видеть Барсу такой, какой мы привыкли видеть. Сильной, атакующей, комбинационной командой которая любит и будет играть, а не отбиватся от Порту 60-65 минут.
Но потом настанет момент в плей-офф когда против Барселоны попадется та команда ,которая сможет вот такие вот моменты реализовать и забить голов 5.
Но вы этому не удивляйтесь потом ,ибо вы сейчас не видите этих проблем)