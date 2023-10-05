Хави про 1:0 с «Порту»: «Три золотых очка для «Барсы». Неплохой 1-й тайм, а во 2-м было тяжело – мы не контролировали игру»

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Гави Ламин Ямаль Футбол

Хави подвел итоги матча «Барселоны» с «Порту» в Лиге чемпионов.

Во 2-м туре группового этапа «Барселона» одержала победу со счетом 1:0.

«Многое произошло по ходу игры, возникали трудности. Первый тайм был неплохим, а во втором мы не контролировали игру, и нам было трудно.

Это Лига чемпионов, и она многого стоит. Игроки отдали все свои силы. Все работали, жертвовали собой и бежали [в атаку]. Нам нужно прибавлять по игре, но это три золотых очка».

О травме Левандовского

«У него очень сильный ушиб голеностопа, который не позволил ему остаться на поле. Посмотрим, восстановится ли он к воскресенью».

О Ламине Ямале

«Он почувствовал себя плохо, у него болел живот. Нам было тяжело вдесятером, а потом удалили Гави».

О желтой карточке

«Я все время говорю. Я эмоционален, я протестую и начинаю злиться. У меня всегда все было в порядке с этим, это трудно изменить», – сказал главный тренер «Барселоны».

Ямаль ушел в туалет во время матча с «Порту» и не вернулся на поле. «Барса» играла вдесятером около 10 минут

Хави провел 100-й матч во главе «Барсы». При нем у «блауграны» 64 победы и 19 поражений

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50 комментариев

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Тимур Амонов
Лучше так, чем проиграть. Реал в 22м также выиграл ЛЧ, ниче все восхищались))
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Экспертное мнение
По сути пройдена самая сложная игра группы в ЛЧ, теперь можно выходить с 6 победами.
+16
-7
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Александр Опёнышев
Второй тайм просто отвратительный, последние игры Барселоны просто невыносимо мучительно смотреть, никогда не думал что как болельщик доживу до такого
Весь второй тайм это сплошной перекат поперек и назад, в любой ситуации, даже во время очень редких атак
Порту по справедливости должен был как минимум на ничью играть
Вымученный результат, притом это именно установка была такая, видно сразу, что тот же Канселу был незаметен вообще, а парень в атаку любит
Какого хрена такая трусливая манера на удержание счета, типа, учли прошлые ошибки, чтобы не повторить невыход в плей-офф? Дак нахрен такой плей-офф
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Тимур Амонов
Ответ gPk
Ну вот пусть фанаты Реала и восхищаются.Почему вы фанаты Барселоны хотите в них превращаться и радуетесь вот такой вот бездарной игре?Я уверен что за клуб вы начали болеть в первую очередь из-за игры клуба ,а не трофеев ,а сейчас сидите и радуетесь вот этому
Дружище у Барсы больше нет Месси и прекрасной полузащиты, вы наверное начали болеть после 2009, а до этого помните Барсу?
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Геннадий Тимченко
Ответ gPk
Ну вот пусть фанаты Реала и восхищаются.Почему вы фанаты Барселоны хотите в них превращаться и радуетесь вот такой вот бездарной игре?Я уверен что за клуб вы начали болеть в первую очередь из-за игры клуба ,а не трофеев ,а сейчас сидите и радуетесь вот этому
второй тайм - нескончаемый позор.... Порту просто фатально не везло, а могли бы закончить игру с таким же счётом, как Ньюкасл - было бы справедливее
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Верховный Лорд
Ответ Экспертное мнение
По сути пройдена самая сложная игра группы в ЛЧ, теперь можно выходить с 6 победами.
С 10 победами с железного первого места в группе!
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BurBon
Ответ Александр Опёнышев
Второй тайм просто отвратительный, последние игры Барселоны просто невыносимо мучительно смотреть, никогда не думал что как болельщик доживу до такого Весь второй тайм это сплошной перекат поперек и назад, в любой ситуации, даже во время очень редких атак Порту по справедливости должен был как минимум на ничью играть Вымученный результат, притом это именно установка была такая, видно сразу, что тот же Канселу был незаметен вообще, а парень в атаку любит Какого хрена такая трусливая манера на удержание счета, типа, учли прошлые ошибки, чтобы не повторить невыход в плей-офф? Дак нахрен такой плей-офф
Перекат, это тактика, команда играла в гостях, результат есть, значит все сделали правильно. Про игру старой Барсы забудь, ее не будет, это совершенно другая уже команда.
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VuNePonimaete
Ответ Tristan...
Главное - не дать забить им снова 6!...
Куда важней, чтобы не девять 🤭
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Тимур Амонов
Ответ gPk
Ну вот пусть фанаты Реала и восхищаются.Почему вы фанаты Барселоны хотите в них превращаться и радуетесь вот такой вот бездарной игре?Я уверен что за клуб вы начали болеть в первую очередь из-за игры клуба ,а не трофеев ,а сейчас сидите и радуетесь вот этому
Хорошо сыграют и выиграют? Отлично
Плохо сыграют и выиграют? Нормально
А вот проиграть не хочется)
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Монморенси
Второй тайм - это адский-ад.
Кто теперь системообразующий? Френки?
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Audi
Ответ Турко Ибрагимов
не тут явные ошибки арбитров (я в отличии от фанов барсы и хейтеров реала это осознаю) но в обоих мячах Мораты был офсайд, у барсы жк некоторым не давались но это пустяки чистую пенку отменили конечно эпично) это не вина клубов а глупейшие и важнейшие ошибки судей которые уже зачастили слишком
поражают такие люди как ты, которые считают себя истиной в последней инстанции. Все расписал, кто во вне игры, кто честно забил кто нет и т.д. На фиг все эти судьи, вары, комиссии и т.д, главное что думаешь ты.
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Монморенси
С другой стороны, выиграть у Порту в гостях - 👍
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Universal1000
Ответ gPk
Брайтон с приходом Де Дзерби : 76 забитых голов(3-ий результат в АПЛ) 644 удара (1-ый результат в АПЛ 244 удара в створ (1-ый результат в АПЛ) 1228 касаний в чужой штрафной(3-ий результат в АПЛ) 74.7 ожидаемых голов (2-ой результат в АПЛ) 62 процентов владения мячом(2-ой результат в АПЛ) Расскажите мне про Месси и прекрасную полузащиту Брайтона.Расскажите мне на полном серьезе что полузащита в лице Гилмора/Кайседо/Лалланы сильнее полузащиты Френки/Педри/Гави
Так Барселона играет значительно сильнее и стабильнее Брайтона лол.
К чему это тут? Ахах. По делу писать надо, а не смешить людей командой Фати(6-1 от астон виллы Хави бы не получил уверен и с командой твоего двора собранной за пиво ).
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gPk
Ответ Тимур Амонов
Дружище у Барсы больше нет Месси и прекрасной полузащиты, вы наверное начали болеть после 2009, а до этого помните Барсу?
Брайтон с приходом Де Дзерби :
76 забитых голов(3-ий результат в АПЛ)
644 удара (1-ый результат в АПЛ
244 удара в створ (1-ый результат в АПЛ)
1228 касаний в чужой штрафной(3-ий результат в АПЛ)
74.7 ожидаемых голов (2-ой результат в АПЛ)
62 процентов владения мячом(2-ой результат в АПЛ)

Расскажите мне про Месси и прекрасную полузащиту Брайтона.Расскажите мне на полном серьезе что полузащита в лице Гилмора/Кайседо/Лалланы сильнее полузащиты Френки/Педри/Гави
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Александр Опёнышев
Ответ BurBon
Перекат, это тактика, команда играла в гостях, результат есть, значит все сделали правильно. Про игру старой Барсы забудь, ее не будет, это совершенно другая уже команда.
Просто гениальнейший, исчерпывающий комментарий, сразу всё на свои места встало, да
Перекат это тактика, команда играла в гостях, результат есть и другие очевиднейшие выводы местного эксперта
Ещё что-нибудь добавишь? Про игру старой Барсы ты начал петь, я и не собирался
Результат со скрипом, в следующий раз может не прокатить, это первое
Второе, ещё буквально четыре игры назад Барса играла раскрепощенно с не самым слабым Бетисом, и никаких трусливых поперек и назад не было, держу в курсе
Про остальное втирай кому-нибудь другому, ага
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Си Эм Панк
Ответ Турко Ибрагимов
не тут явные ошибки арбитров (я в отличии от фанов барсы и хейтеров реала это осознаю) но в обоих мячах Мораты был офсайд, у барсы жк некоторым не давались но это пустяки чистую пенку отменили конечно эпично) это не вина клубов а глупейшие и важнейшие ошибки судей которые уже зачастили слишком
Про Атлетико надо писать в ветке Атлетико-Фейеноорд.
У Барселоны 7 жёлтых и 1 красная против 1 у Порту.
Игрок Порту подыграл себе рукой (это было отчётливо видно на одном из повторов, а Канселу потом сделал тоже самое И не факт что там был бы пенальти, так как не ясно где именно было касание.
Насчёт Мораты, в первом голе в офсайде был игрок Атлетико но до него мяч не дошёл, защитник Фейе был первым на мяче но от него мяч отскочил к Морате.
Во втором голе Мораты советую посмотреть повтор и внимательно смотреть на Морату и защитников Фейе, гол чистый.
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Однажды в Космосе
Ответ Лука Стабровский
В этом сезоне Барса точно улетит с 1/8, прогресс как-никак
Барселона прекрасна. 2 матча 2 победы, 6 очков ,ноль пропущенных мячей. Ну а такие матчи иногда бывают. вон мю ,псж ,вообще опозорились
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Blaumerc
Ответ gPk
Брайтон с приходом Де Дзерби : 76 забитых голов(3-ий результат в АПЛ) 644 удара (1-ый результат в АПЛ 244 удара в створ (1-ый результат в АПЛ) 1228 касаний в чужой штрафной(3-ий результат в АПЛ) 74.7 ожидаемых голов (2-ой результат в АПЛ) 62 процентов владения мячом(2-ой результат в АПЛ) Расскажите мне про Месси и прекрасную полузащиту Брайтона.Расскажите мне на полном серьезе что полузащита в лице Гилмора/Кайседо/Лалланы сильнее полузащиты Френки/Педри/Гави
привет.
как всегда солидарен с тобой. Эта игра (её отсутствие) ещё аукнется Барселоне.
Барса не та команда которая будет вечно отскакивать и побеждать в турнирах на подобии Мадрида.
Барса либо отлично играет и выносит всех, как это было при Гвардиоле и Энрике в 2015-м, либо Барса вылетает от первой крепкой команды.
не понимаю тех кто постоянно, на протяженим почти 2 лет защищают Хави отмазками типо травм и подобное.
Хватит этих отмазок, рисунка игры, каких-то системных и осознанных действий от Барсы нет. Нет никакой командной работы. Только и пытаются выезжать на индивидуальном мастерстве отдельного игрока.
сегодня Порту возила нас, где предел, что бы наконец люди поняли что Хави не тянет.
когда Барселона целый тайм отбивается выносами от команды уровня Порту, в перспективе о титулах и думать не приходится.
а 90% местных юзеров только и знают говорить об отсутствии Педри и Де Йонга.
придут Педри и Де Йонг, потом после унылой игры будут говорить что не хватает Гюндо, придет Гюндо скажут что не хватает Рафиньи.
продолжать можно бесконечно.
Хави не уровень Барселоны.

P.S. понимаю что от нас ничего не зависит, мы как фанаты просто хотим видеть Барсу такой, какой мы привыкли видеть. Сильной, атакующей, комбинационной командой которая любит и будет играть, а не отбиватся от Порту 60-65 минут.
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М-У-С Л-И-М
Ответ Тимур Амонов
Дружище у Барсы больше нет Месси и прекрасной полузащиты, вы наверное начали болеть после 2009, а до этого помните Барсу?
Да в начале 1990 -х годиков) помним
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gPk
Ответ Тимур Амонов
Хорошо сыграют и выиграют? Отлично Плохо сыграют и выиграют? Нормально А вот проиграть не хочется)
Круто ,только учтите тот факт ,что прогресса нет никакого и то ,что сегодня не проиграли - чудо.
Но потом настанет момент в плей-офф когда против Барселоны попадется та команда ,которая сможет вот такие вот моменты реализовать и забить голов 5.
Но вы этому не удивляйтесь потом ,ибо вы сейчас не видите этих проблем)
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Ебздрогыч
Главное, что Ямаль вовремя нашел очко
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Woootz
Позор! Так осрамиться перед иностранцами!
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Турко Ибрагимов
Ответ Tristan...
Что за поток сознания? За руку игрока Порту должны были поставить пенальти на ворота Барсы? А то, что действие происходило до штрафной, ничего, да? Гол отменён верно, повтор показали. По этим эпизодам, к судье не может быть вопросов... меренги такие меренги...
гол отменили, возможно верно так как надо было смотреть по канселу а не защу который был дальше от ворот чем португалец, а пенка была жб на линии нарушение так ещё и игрок порту сыграл плечом верхней частью рукава, а канселу прямо локтем смахнул мяч))
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