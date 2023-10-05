«Барса» – самый сложный клуб мира: побеждаешь 1:0, но стакан наполовину пуст». Хави после «Порту»
Хави после победы над «Порту» назвал «Барсу» самым сложным для работы клубом.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» победила со счетом 1:0.
«Может быть, мы научились побеждать, страдая. Важно избавляться от призраков. Мы страдали. Все достается нам большой ценой.
Игроки были счастливы. Это самый сложный клуб мира: ты побеждаешь 1:0, но стакан наполовину пуст. Это Лига чемпионов. Мы победили, а все остальное кажется незначительным», – сказал Хави.
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Пиши правильно)
Это же каталонцы… Они всегда были готовы на любую измену родины, ради денег. Это же исторический факт.
Обрати внимание на президентов Барсы) там же нет ни одного нормального человека… все коррупционеры, которые после срока президентства, получают сроки уголовные 😆
Даже Пепа доставали каждый сезон, почему тот не играет, не так играет,почему Реал 9:0 не выигрываете, у Моуриньо интервью лучше и тд. Настрлько достали, что он взял перерыв от футбола после Барсы на год.
Промолчу про фото, где тренеры до и после Барсы 😅 Лучо и Вальверде сразу поседели, Пеп облысел.
Так что немного сочувствую Хави, но как болельщик игрой нихрена не доволен
Какой нибудь Реал при такой же игре побеждает 1-0 - чемпионский характер, дух победителя, за это и любим этот клуб, победителей не судят и тд и тп...
Даже с самой слабой группой, без помощи судей не можете выиграть 😆