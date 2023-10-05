«Барса» – самый сложный клуб мира: побеждаешь 1:0, но стакан наполовину пуст». Хави после «Порту»

Хави после победы над «Порту» назвал «Барсу» самым сложным для работы клубом.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов « » победила со счетом 1:0.

«Может быть, мы научились побеждать, страдая. Важно избавляться от призраков. Мы страдали. Все достается нам большой ценой.

Игроки были счастливы. Это самый сложный клуб мира: ты побеждаешь 1:0, но стакан наполовину пуст. Это Лига чемпионов. Мы победили, а все остальное кажется незначительным», – сказал Хави.

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