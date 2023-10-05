«Барса» – самый сложный клуб мира: побеждаешь 1:0, но стакан наполовину пуст». Хави после «Порту»

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави после победы над «Порту» назвал «Барсу» самым сложным для работы клубом.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» победила со счетом 1:0.

«Может быть, мы научились побеждать, страдая. Важно избавляться от призраков. Мы страдали. Все достается нам большой ценой.

Игроки были счастливы. Это самый сложный клуб мира: ты побеждаешь 1:0, но стакан наполовину пуст. Это Лига чемпионов. Мы победили, а все остальное кажется незначительным», – сказал Хави.

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43 комментария

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А. Мостовой
Просто судье меньше проплатили в этот раз
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-29
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Сикарио
Философские цитатки от автобусника))
+34
-22
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Стахович
Отрубаешь голову петуху,а он всё бегает.И тут тоже:Негрейре перестали платить,но ещё какое-то время судьи все равно будут тащить барсу на автомате
+10
-4
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Смари Муха
Барселону стаканом еще никто не называл
+7
-1
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Direct free kick
Убийство Порту в угоду ВАРселоне
+21
-16
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Marcus-light
Потому что Хави уже пригубил?
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truboprovodchik2019
Ответ Makar Tert
не я конечно все понимаю, но по-моему мнению Тэйлора надо уже отстранять от футбола, что ни матч смотрю он постоянно ошибается. Всё же пенальти был в ворота барсы, обидно за Порту очень понравилась их игра
так даже если руки нападающего не было, а рука Кансело была, то все равно до штрафной это было
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Kubinec_
раньше про трусы говорил, а щас на стаканы перешёл
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну, то, что Порту обыгран в гостях - это может занести себе в актив любой клуб мира. Другое дело, КАК он обыгран. А обыгран он в мучениях и страданиях при полном отсутствии желания играть. Да и удача откровенно была на стороне каталонцев. Будем верить, что многое наладится, когда вернутся в строй лидеры.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Владимир Ватутин
Барса победила, молодцы,но с такой игрой особенно в обороне,взять лигу можно в дурном сне.
Барса победила благодаря судьям!!!

Пиши правильно)
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rdyabin@icloud.com
Чапи конечно тот еще инфантил. Парадокс, что игрок был по сути самый доминирующий поколения, команды которого выигрывали все и не просто выигрывали, а доминировали на поле в каждом матче. Но ментальность реально инфантильная, как у тренера.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Эрнандес Эрнандес
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Puta la Madrid не слышал никогда?) А я слышал...на стадионе)
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Сикарио
Ответ GuruFutbola
Зидан где-то на помойке шатается, у него интервью бы не взяли)
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Вадим Полищук
Ответ Донован хозяин НБА
Развитие мышления хафи остановилось в 2007 году на пацанских цитатах из вк
Это цитатник Стэтэма
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ А. Мостовой
Просто судье меньше проплатили в этот раз
тебасу реал больше заплатил в этот раз
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We_ll
Барса играет без Педри, Де Йонга, Рафиньи, плюс сломался Левандовский. И всё равно выиграли, пусть и не без доли везения. Нормально всё, едем дальше.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Роман
Вы с большим трудом победили Порту 1:0 из-за ряда ошибок. Когда другие топы показывают себя уверенно.
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as009595@icloud.com
Ой Хави опять, форма тяжелая, газон короткий и так далее
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Стахович
Отрубаешь голову петуху,а он всё бегает.И тут тоже:Негрейре перестали платить,но ещё какое-то время судьи все равно будут тащить барсу на автомате
Думаешь на Негрейре закончиться эта история? 😁
Это же каталонцы… Они всегда были готовы на любую измену родины, ради денег. Это же исторический факт.

Обрати внимание на президентов Барсы) там же нет ни одного нормального человека… все коррупционеры, которые после срока президентства, получают сроки уголовные 😆
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Жалгас Жолдасов
Болею за Барсу с 2007 года и с того момента ни разу не видел, чтобы хоть какой-то тренер оставался без критики на какое-то время.

Даже Пепа доставали каждый сезон, почему тот не играет, не так играет,почему Реал 9:0 не выигрываете, у Моуриньо интервью лучше и тд. Настрлько достали, что он взял перерыв от футбола после Барсы на год.

Промолчу про фото, где тренеры до и после Барсы 😅 Лучо и Вальверде сразу поседели, Пеп облысел.

Так что немного сочувствую Хави, но как болельщик игрой нихрена не доволен
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Олжас Айкенов
Выиграли и ладно. Но пенальти надо было в ворота Марка ставить. Судья ошибся.
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Вадим Полищук
Монтелла, переодевайся
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Стахович
Ну тут опять судейская победа в стиле Эвребе и Айтекина.3 чистых пенки не поставили в ворота барсы
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Tristan...
По факту говорит. Барса побеждает 1-0 с неубедительной игрой - все говорят о невзрачной игре команды.
Какой нибудь Реал при такой же игре побеждает 1-0 - чемпионский характер, дух победителя, за это и любим этот клуб, победителей не судят и тд и тп...
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Эрнандес Эрнандес
Ответ AXEL7
Комментарий удален модератором
Без ВАРа, Барса не может выйти из группы ЛЧ)

Даже с самой слабой группой, без помощи судей не можете выиграть 😆
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