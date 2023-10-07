Бекхэм о владельцах «МЮ»: «Юнайтед» нужна стабильность. Мы хотим вернуться на вершину, и я знаю подходящих людей»
Дэвид Бекхэм сообщил, что знает бизнесменов, подходящих на роль владельцев «МЮ».
«У нас один из крупнейших клубов мира, если не крупнейший. Нам нужна стабильность. Думаю, она важнее всего.
У каждого из нас свое мнение насчет того, кто должен управлять клубом, позаботиться о том, чтобы он вернулся на свое место. В наших глаза, глазах фанатов, «МЮ» – номер один.
Мы хотим вернуться на вершину, и я думаю, что знаю подходящих для этого людей. Так что посмотрим!» – заявил в эфире Sky Sports бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», сейчас владеющий долей «Интер Майами».
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