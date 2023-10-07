Габриэль Агбонлахор: «МЮ» был никчемен. Они сделали круг почета, будто выиграли ЛЧ. Им стоит извиниться перед болельщиками»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Брентфорд Футбол

Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

В субботу клуб из Манчестера одержал волевую победу над «Брентфордом» (2:1) благодаря двум мячам Скотта Мактоминея в дополнительное время.

«МЮ» был никчемен. Они сделали круг почета, как будто только что выиграли Лигу чемпионов!

Они должны извиниться перед болельщиками. Они знают, что это замазывание трещин», – сказал экс-игрок «Астон Виллы» и сборной Англии.

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8 комментариев

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Алекс Мелкумян
Агбонлахор, пошел на ***
+22
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+14
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Papa Paolo
Как он все время дозванивается до студий !?
+15
-6
+9
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corazón blanco
Игроки вырвали победу в такой драматической концовке, почему они не могут отпраздновать это с болельщиками? Порой бывшие игроки хуже здешних троллей.
+13
-7
+6
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_Beast_
Понятное дело что МЮ в опе сейчас
Но, извиняться за победу и 3 очка?🤷🏻‍♂️

Его хейт схлестнулся со здравым смыслом
+2
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Street Fighter
За что они должны извиниться? За победу и набранные 3 очка?
+7
-6
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Саша Курьян
Он действительно Лахор, а лучше Лохар!!!!!)
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