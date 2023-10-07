Габриэль Агбонлахор: «МЮ» был никчемен. Они сделали круг почета, будто выиграли ЛЧ. Им стоит извиниться перед болельщиками»

Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

В субботу клуб из Манчестера одержал волевую победу над «Брентфордом» (2:1) благодаря двум мячам Скотта Мактоминея в дополнительное время.

«МЮ» был никчемен. Они сделали круг почета, как будто только что выиграли Лигу чемпионов!

Они должны извиниться перед болельщиками. Они знают, что это замазывание трещин», – сказал экс-игрок «Астон Виллы» и сборной Англии.

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