Габриэль Агбонлахор: «МЮ» был никчемен. Они сделали круг почета, будто выиграли ЛЧ. Им стоит извиниться перед болельщиками»
Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Манчестер Юнайтед».
В субботу клуб из Манчестера одержал волевую победу над «Брентфордом» (2:1) благодаря двум мячам Скотта Мактоминея в дополнительное время.
«МЮ» был никчемен. Они сделали круг почета, как будто только что выиграли Лигу чемпионов!
Они должны извиниться перед болельщиками. Они знают, что это замазывание трещин», – сказал экс-игрок «Астон Виллы» и сборной Англии.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Но, извиняться за победу и 3 очка?🤷🏻♂️
Его хейт схлестнулся со здравым смыслом