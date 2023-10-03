Шейх Джасим настаивает на полном выкупе акций «МЮ». Глейзеры с июня не отвечают на предложение в 5 млрд евро – катарский бизнесмен разочарован отсутствием конкретики

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

Шейх Джасим настаивает на полноценной покупке «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в ноябре прошлого года семья Глейзеров объявила о намерении продать «Манчестер Юнайтед» или часть его акций. Главными претендентами на приобретение клуба являются катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и бизнесмен Джим Рэтклифф.

По информации ESPN, шейх Джасим по-прежнему намерен полностью выкупить акции «Манчестер Юнайтед». Рэтклифф, в свою очередь, претендует лишь на миноритарный пакет акций клуба. Предложения о покупке части акций сделали также американские инвестиционные компании Carlyle, Elliott Management, Ares Management и Sixth Street.

Последнее предложение шейха Джасима, направленное в июне, составляет около 5 миллиардов фунтов. Глейзеры по-прежнему не ответили на него – отмечается, что катарский бизнесмен разочарован отсутствием ясности в данной ситуации.

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21 комментарий

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Глейзеры - это самая большая проблема МЮ, очень хочется, чтобы нормальные владельцы были
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Adjusted
Странно что не отвечают, так-то 5 млрд очень большие деньги. За 5 млрд и мешок печенья можно даже купить себе целую страну в Европе с потрохами, не то что какой-то там футбольный клуб.
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Cristiano Ronaldo
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Глейзеры - это самая большая проблема МЮ, очень хочется, чтобы нормальные владельцы были
Это правда. Пока рулил САФ и не подпускал этих паразитов к управлению клубом, Манчестер Юнайтед был одним из лучших клубов мира, а после его ухода и ставленников Глейзеров во главе руководства, клуб начал тонуть.
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Adjusted
Ответ Чёрный тюльпан
Может по тому, что у Малкольма Глейзера было много детей, между которыми наследство было поделено в равных долях? Так-то там не одни Джоэл и Авраам, чтобы скупиться. Каждый хочет получить минимум по миллиарду за свою долю, причём в фунтах, отсюда и цена в минимальные 6 млрд. Если кого-то она не устраивает, то может не покупать, всё довольно просто и лаконично.
Прочитал твой комментарий и сразу вспомнился почему-то анекдот:

Мужик продает на базаре петуха.
— Почем продаёшь?
— $1000
— А чего так дорого-то, он что у тебя, особенный какой-то?
— Да нет, петух обычный, просто деньги очень нужны.
+5
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Adjusted
Ответ dnovog
Разве что Сербию или Албанию за 5 лярдов можно купить))
Сербия и Албания хоть и маленькие страны, но нет, так дёшево их купить нельзя.
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Adjusted
Ответ Леван Мкртчян
Ежедневная рубрика " мамкины экономисты и управленцы" объявляется открытой. Пока побеждает пользователь с ником Adjusted. Ждём ещё более продвинутых эхспертов в комментариях
Э, ара джан, спасибо за оценку, но вообще я и не претендовал на высокую аналитику, потому что опыта управлять и экономить не имею даже на уровне палатки с мандаринами(

Когда новогодние поставки ждать, кстати?
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dnovog
Ответ Adjusted
Странно что не отвечают, так-то 5 млрд очень большие деньги. За 5 млрд и мешок печенья можно даже купить себе целую страну в Европе с потрохами, не то что какой-то там футбольный клуб.
Разве что Сербию или Албанию за 5 лярдов можно купить))
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Любезный Коссутий
Глейзеры, своими слухами о продаже, подняли стоимость акций МЮ с 11-12 до 20. всем спасибо, все свободны
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Kirillka_190rus
Где-то читал,что они вообще хотят под 8 млрд.
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ну вот допустим ..шейхи выкупают МЮ,берут де Дзерби-вот будет сила снова 😞
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Любезный Коссутий
Ответ Чёрный тюльпан
Может по тому, что у Малкольма Глейзера было много детей, между которыми наследство было поделено в равных долях? Так-то там не одни Джоэл и Авраам, чтобы скупиться. Каждый хочет получить минимум по миллиарду за свою долю, причём в фунтах, отсюда и цена в минимальные 6 млрд. Если кого-то она не устраивает, то может не покупать, всё довольно просто и лаконично.
вообще-то, читал, что у Джоэля и Авраама основной пакет акций. а у остальных по мелочевке. именно поэтому те двое всем рулят и принимают решения.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Adjusted
Э, ара джан, спасибо за оценку, но вообще я и не претендовал на высокую аналитику, потому что опыта управлять и экономить не имею даже на уровне палатки с мандаринами( Когда новогодние поставки ждать, кстати?
Потом такие как ты не понимает, почему даже буряты не любят русских. Ну ну
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Adjusted
Ответ Леван Мкртчян
Ясно. Значит нащупываем дно дальше , только теперь в рубрике " мамкины стенд-ап комики с ’шутками’ за триста". Мне только обидно , что я не таксист в этот раз , а торговец мандаринами в вашей вселенной (😔
Попробуй не грубить людям со старта, глядишь и всяких предположение о тебе станет поменьше.

Ну или груби, но не удивляйся потом, получив грубость в ответ.
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