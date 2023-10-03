Шейх Джасим настаивает на полном выкупе акций «МЮ». Глейзеры с июня не отвечают на предложение в 5 млрд евро – катарский бизнесмен разочарован отсутствием конкретики

Шейх Джасим настаивает на полноценной покупке «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в ноябре прошлого года семья Глейзеров объявила о намерении продать « » или часть его акций. Главными претендентами на приобретение клуба являются катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и бизнесмен .

По информации ESPN, шейх Джасим по-прежнему намерен полностью выкупить акции «Манчестер Юнайтед». Рэтклифф, в свою очередь, претендует лишь на миноритарный пакет акций клуба. Предложения о покупке части акций сделали также американские инвестиционные компании Carlyle, Elliott Management, Ares Management и Sixth Street.

Последнее предложение шейха Джасима, направленное в июне, составляет около 5 миллиардов фунтов. Глейзеры по-прежнему не ответили на него – отмечается, что катарский бизнесмен разочарован отсутствием ясности в данной ситуации.

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