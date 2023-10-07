Мактоминей о победном дубле: «В «МЮ» никогда не сдаются. Я здесь с 5 лет, знаю это лучше, чем кто-либо другой»
Скотт Мактоминей оценил свой дубль, принесший «Манчестер Юнайтед» победу.
Мактоминей дважды забил «Брентфорду» в добавленное время, выйдя на 87-й. «МЮ» выиграл 2:1.
«Это теперь, наверное, один из моих самых любимых моментов. Два гола в концовке – невероятно. Я счастлив, что смог внести свой вклад и показать людям, что могу это сделать.
Победа очень важна. Все знают, что сейчас у нас сложный период, но в нашей команде есть бойцы, которые хотят идти до конца. На этом поле любой мог забить два гола. Я очень рад, и надеюсь, что мы сможем развить успех.
Иногда нам кажется, что мы в своем собственном пузыре, когда люди снаружи говорят только негативные вещи. Мы просто должны отбросить это и стать лучше после матчей сборных.
Инструкции тренера? Было очень громко, болельщики подбадривали нас, так что я не мог полностью расслышать. Наверное, он сказал что-то вроде: «Иди и забивай». Это я и сделал.
Второй гол? Никаких нервов. Просто мы никогда не сдаемся, независимо от ситуации. В этом клубе от тебя требуют, чтобы ты никогда не бросал полотенце, а я здесь с пяти лет, и знаю это лучше, чем кто-либо другой», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Надеюсь, сэр Алекс смотрел матч и это подняло ему настроение
Да, Брентфорд - не МанСити, да, вытянули победу на последних минутах, но для команды значимость победы не оценить :)
А что Тен Хааг-после 5 поражений выиграл один матч еле еле и что уже герой
Лучше, говорят они, получать поражения в каждом втором матче, чем играть в финалах еврокубков да трофеи выигрывать, лишь бы кто-то из интернета не сказал, что наш тренер ноет.