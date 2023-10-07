Мактоминей о победном дубле: «В «МЮ» никогда не сдаются. Я здесь с 5 лет, знаю это лучше, чем кто-либо другой»

Скотт Мактоминей оценил свой дубль, принесший «Манчестер Юнайтед» победу.

дважды забил « » в добавленное время, выйдя на 87-й. «МЮ» выиграл 2:1.

«Это теперь, наверное, один из моих самых любимых моментов. Два гола в концовке – невероятно. Я счастлив, что смог внести свой вклад и показать людям, что могу это сделать.

Победа очень важна. Все знают, что сейчас у нас сложный период, но в нашей команде есть бойцы, которые хотят идти до конца. На этом поле любой мог забить два гола. Я очень рад, и надеюсь, что мы сможем развить успех.

Иногда нам кажется, что мы в своем собственном пузыре, когда люди снаружи говорят только негативные вещи. Мы просто должны отбросить это и стать лучше после матчей сборных.

Инструкции тренера? Было очень громко, болельщики подбадривали нас, так что я не мог полностью расслышать. Наверное, он сказал что-то вроде: «Иди и забивай». Это я и сделал.

Второй гол? Никаких нервов. Просто мы никогда не сдаемся, независимо от ситуации. В этом клубе от тебя требуют, чтобы ты никогда не бросал полотенце, а я здесь с пяти лет, и знаю это лучше, чем кто-либо другой», – сказал хавбек « ».

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