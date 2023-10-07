Мактоминей о победном дубле: «В «МЮ» никогда не сдаются. Я здесь с 5 лет, знаю это лучше, чем кто-либо другой»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Скотт Мактоминей Футбол

Скотт Мактоминей оценил свой дубль, принесший «Манчестер Юнайтед» победу.

Мактоминей дважды забил «Брентфорду» в добавленное время, выйдя на 87-й. «МЮ» выиграл 2:1.

«Это теперь, наверное, один из моих самых любимых моментов. Два гола в концовке – невероятно. Я счастлив, что смог внести свой вклад и показать людям, что могу это сделать.

Победа очень важна. Все знают, что сейчас у нас сложный период, но в нашей команде есть бойцы, которые хотят идти до конца. На этом поле любой мог забить два гола. Я очень рад, и надеюсь, что мы сможем развить успех.

Иногда нам кажется, что мы в своем собственном пузыре, когда люди снаружи говорят только негативные вещи. Мы просто должны отбросить это и стать лучше после матчей сборных.

Инструкции тренера? Было очень громко, болельщики подбадривали нас, так что я не мог полностью расслышать. Наверное, он сказал что-то вроде: «Иди и забивай». Это я и сделал.

Второй гол? Никаких нервов. Просто мы никогда не сдаемся, независимо от ситуации. В этом клубе от тебя требуют, чтобы ты никогда не бросал полотенце, а я здесь с пяти лет, и знаю это лучше, чем кто-либо другой», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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Bring Me The Horizon
Мактоминей в такое тяжелое для сэра Алекса время исполняет «Ферги тайм»
Надеюсь, сэр Алекс смотрел матч и это подняло ему настроение
+23
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Ten Hug
Важная победа в нынешних условиях травм, всестороннего давления и психологической ямы.

Да, Брентфорд - не МанСити, да, вытянули победу на последних минутах, но для команды значимость победы не оценить :)
+13
-1
+12
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Someone from Internet
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
Лучше так, чем постоянно ныть как Клопп 😂
+8
-3
+5
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Stadjer
Ответ Bring Me The Horizon
Мактоминей в такое тяжелое для сэра Алекса время исполняет «Ферги тайм» Надеюсь, сэр Алекс смотрел матч и это подняло ему настроение
Кстати, минуте на 77-й показали, как Тен Хаг колотил пальцами по часам, я тогда как раз подумал про Ферги-тайм - и вон оно как вышло в итоге!
+4
-1
+3
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Дэвид_Мойес
https://ibb.co/zRM46Fz
+3
-1
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avcgloronalduMU
Тен хаг хочет от него избавиться, и купить своих друзьяшек вроде амрабата
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Я-не-Я
Характера МЮ не хватает, вот и все
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llolishe
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JamesBulger7
Недооцененный пахарь, наверное единственный у кого еще что-то от старого духа Юнайтед осталось, академию прошел с малых лет, не ноет, а когда выходит выкладывается по полной. От души за дубль Мак🤝
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llolishe
Ответ Someone from Internet
Лучше так, чем постоянно ныть как Клопп 😂
Клопп призанавлся лучшим тренером и вообще смотри как он усилил БД и Ливерпуль
А что Тен Хааг-после 5 поражений выиграл один матч еле еле и что уже герой
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Someone from Internet
Ответ llolishe
Клопп призанавлся лучшим тренером и вообще смотри как он усилил БД и Ливерпуль А что Тен Хааг-после 5 поражений выиграл один матч еле еле и что уже герой
Речь изначально шла о Мактоминее. Ну да ладно. Кстати, он же проиграл Реалу в финале. Клопп аут?
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llolishe
Ответ Someone from Internet
Речь изначально шла о Мактоминее. Ну да ладно. Кстати, он же проиграл Реалу в финале. Клопп аут?
Клопп выиграл все трофеи
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Сково Роад
Ответ Someone from Internet
Лучше так, чем постоянно ныть как Клопп 😂
Лучше так? Хмм, стандарты пожеланий у болельщиков МЮ действительно несколько... Эм.. Упали.

Лучше, говорят они, получать поражения в каждом втором матче, чем играть в финалах еврокубков да трофеи выигрывать, лишь бы кто-то из интернета не сказал, что наш тренер ноет.
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Я-не-Я
Характера МЮ не хватает, вот и все
и хотели летом избавиться от игрока, у которого есть этот самый характер бойца.
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