У «МЮ» вышли игроки из 10 стран в старте в АПЛ впервые за 10 лет

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джонни Эванс Каземиро Бруну Фернандеш Виктор Линделеф Андре Онана Серхио Регилон Маркус Рэшфорд Диогу Далот Скотт Мактоминей Аннибаль Межбри Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» выпустил игроков из 10 разных стран в стартовом составе в матче с «Бернли» (1:0).

Это произошло с манкунианцами в АПЛ впервые с декабря 2013 года, когда «красные дьяволы» встречались с «Ньюкаслом» (0:1).

Накануне, в игре с «Бернли», у «МЮ» с первых минут вышли Андре Онана (Камерун), Диогу Далот, Бруну Фернандеш (оба – Португалия), Виктор Линделеф (Швеция), Джонни Эванс (Северная Ирландия), Серхио Регилон (Испания), Аннибаль Межбри (Тунис), Каземиро (Бразилия), Скотт Мактоминей (Шотландия), Маркус Рэшфорд (Англия) и Расмус Хейлунд (Дания).

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17 комментариев

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Darth_Malice
Ответ Johnie
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по-футбольному это разные страны, у каждой своя отдельная сборная
+19
-5
+14
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Johnie
Ответ Darth_Malice
а Шотландия это не страна? аул какой-то? Северная Ирландия не страна?
Де-юре это административно-политические автономные части одного государства - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
+7
-1
+6
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Eduard Rastryopin
Пока и по игре такой же винeгрет получается.
+5
-1
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Жора Мутинов
1 David de Gea 15 N. Vidić 3 P. Evra 6 J. Evans 2 Rafael 4 P. Jones 23 T. Cleverley 44 A. Januzaj 20 R. van Persie 17 Nani 14 J. Hernández
Эванс в обоих матчах играл)
+4
-1
+3
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Spaten
Удивительно, что два из одной страны были не англичане, как можно было подумать
+2
-1
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Отец Абду
Содру́жество Незави́симых Госуда́рств
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Алексей Ненахов
10 стран , 10 лет , 10 место красиво бы совпали заезды
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Собиратель хаоса
Пора МЮ переименовываться в Интер (Internazionale)
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