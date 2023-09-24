У «МЮ» вышли игроки из 10 стран в старте в АПЛ впервые за 10 лет

« » выпустил игроков из 10 разных стран в стартовом составе в матче с «Бернли» (1:0).

Это произошло с манкунианцами в впервые с декабря 2013 года, когда «красные дьяволы» встречались с «Ньюкаслом» (0:1).

Накануне, в игре с «Бернли», у «МЮ» с первых минут вышли (Камерун), , (оба – Португалия), Виктор Линделеф (Швеция), Джонни Эванс (Северная Ирландия), Серхио Регилон (Испания), Аннибаль Межбри (Тунис), Каземиро (Бразилия), Скотт Мактоминей (Шотландия), Маркус Рэшфорд (Англия) и Расмус Хейлунд (Дания).

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