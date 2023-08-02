Бородин о ценах в Израиле: «Умножай московские на три – получишь израильские. Жилье в два раза дороже, при этом нет новостроек»
Сергей Бородин сравнил цены в Израиле и Москве.
– Что первым тебя удивило в Израиле?
– Цены. В моем родном Сочи они примерно как в Москве. В Краснодаре цены лояльнее.
А в Израиле… Умножай московские цены на три – получишь израильские.
Жилье стоит в два раза дороже, чем в Москве. При этом там нет новостроек, по крайней мере, в Иерусалиме.
Но в целом страна очень интересная и необычная. Тель-Авив и Иерусалим – красивые города. Набережные симпатичные, пляжи удобные и обустроенные.
Набережная в Тель-Авиве вообще была моим любимым местом. Но со временем я начал скучать по России, по родным.
Первые полтора месяца прошли в эйфории, а потом началась апатия, – сказал футболист «Торпедо» Сергей Бородин, ранее игравший за «Бейтар».
Не зря Дзюба на аватарке )))