Бородин о ценах в Израиле: «Умножай московские на три – получишь израильские. Жилье в два раза дороже, при этом нет новостроек»

Сергей Бородин сравнил цены в Израиле и Москве.

– Что первым тебя удивило в Израиле?

– Цены. В моем родном Сочи они примерно как в Москве. В Краснодаре цены лояльнее.

А в Израиле… Умножай московские цены на три – получишь израильские.

Жилье стоит в два раза дороже, чем в Москве. При этом там нет новостроек, по крайней мере, в Иерусалиме.

Но в целом страна очень интересная и необычная. Тель-Авив и Иерусалим – красивые города. Набережные симпатичные, пляжи удобные и обустроенные.

Набережная в Тель-Авиве вообще была моим любимым местом. Но со временем я начал скучать по России, по родным.

Первые полтора месяца прошли в эйфории, а потом началась апатия, – сказал футболист « » , ранее игравший за « ».