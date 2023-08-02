Бородин о ценах в Израиле: «Умножай московские на три – получишь израильские. Жилье в два раза дороже, при этом нет новостроек»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо высшая лига Израиль Бейтар Сергей Бородин 1999 Футбол

Сергей Бородин сравнил цены в Израиле и Москве.

– Что первым тебя удивило в Израиле?

– Цены. В моем родном Сочи они примерно как в Москве. В Краснодаре цены лояльнее.

А в Израиле… Умножай московские цены на три – получишь израильские.

Жилье стоит в два раза дороже, чем в Москве. При этом там нет новостроек, по крайней мере, в Иерусалиме.

Но в целом страна очень интересная и необычная. Тель-Авив и Иерусалим – красивые города. Набережные симпатичные, пляжи удобные и обустроенные.

Набережная в Тель-Авиве вообще была моим любимым местом. Но со временем я начал скучать по России, по родным.

Первые полтора месяца прошли в эйфории, а потом началась апатия, – сказал футболист «Торпедо» Сергей Бородин, ранее игравший за «Бейтар».

26 комментариев

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rigobersong
Ответ dr. cage
А послушать Макаревича, то и сервис там лет на 15 от от российского отстал..
Сервис кстати практически в любой стране мира в сравнении с Россией отсталый и более дорогой:))
+29
-9
+20
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mancity111
Это правда. Одна из самых дорогих стран
+12
0
+12
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dr. cage
А послушать Макаревича, то и сервис там лет на 15 от от российского отстал..
+12
-3
+9
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d.xoxlov
Ответ Вова Пупкин
Неужели есть в мире страны дороже нашей России-матушки?
Пффф. Полно
+4
-1
+3
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NY Knicks
средняя зп в Израиле 3,5 тыс $, в Москве 70 тыс ₽
+6
-5
+1
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OldRedWhite
Ответ Direct free kick
https://i121.fastpic.org/big/2023/0425/76/9bb263e26aa759eb5906ae8a2b7c5876.jpg?md5=2ejOZ34tIBiB2DN9emPn8w&expires=1690930800
Юмор такой - Ваше кредо !
Не зря Дзюба на аватарке )))
+1
0
+1
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OldRedWhite
Ответ Direct free kick
никаких дзюб, нельзя путать человека-паука и радужного дедпула, который на 8 марта просит ванессу под хвост ему
Ну хоть тут утешили )))
0
0
0
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Direct free kick
Ответ OldRedWhite
Юмор такой - Ваше кредо ! Не зря Дзюба на аватарке )))
никаких дзюб, нельзя путать человека-паука и радужного дедпула, который на 8 марта просит ванессу под хвост ему
0
0
0
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OldRedWhite
Ответ Висита Эльмурзаев
Теперь понятно, почему они отжимают дома у палестицев, покупать слишком дорого. Тель Хай, братья Сиона.✡️😎
Родина арабов - Аравийский полуостров , а прочее - сладкие плоды многовековой аннексии 😎
0
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Вова Пупкин
Неужели есть в мире страны дороже нашей России-матушки?
Ты бомj?
+1
-1
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сам ГазПром
Ответ NY Knicks
средняя зп в Израиле 3,5 тыс $, в Москве 70 тыс ₽
И что это должно означать?
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Фрэнк Канистра
Ответ dr. cage
А послушать Макаревича, то и сервис там лет на 15 от от российского отстал..
Люди живя в России и каждый день пользуясь уже привычными и обыденными вещами типа доставки товаров/продуктов или круглосуточными магазинами и тд, даже не представляют насколько уровень сервиса в РФ выше чем в большинстве стран мира. Небо и земля. Без шуток.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ rigobersong
Сервис кстати практически в любой стране мира в сравнении с Россией отсталый и более дорогой:))
Щас либеруньки тебя повесят 😅🚿
+1
-1
0
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Роман Ковачевич
Ответ mancity111
Это правда. Одна из самых дорогих стран
Знают что туристов полно богатых, поэтому почему бы им не наживаться на них и не доить их? Все равно им некуда тратить, раз едут отдыхать именно в Израиль
0
0
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Висита Эльмурзаев
Теперь понятно, почему они отжимают дома у палестицев, покупать слишком дорого. Тель Хай, братья Сиона.✡️😎
+2
-2
0
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Velirpa
я так понимаю зарплата в Израиле раза в 3 меньше, поэтому парень приуныл.
+4
-4
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Николай Овечкин
Только зп там в 3 раза выше чем у нас, если не в 4
+9
-9
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