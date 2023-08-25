«Бавария» купила вратаря сборной Израиля Переца за 5 млн евро и бонусы

«Бавария» объявила о трансфере вратаря сборной Израиля Даниэля Переца.

С 23-летним футболистом заключен контракт сроком до 2028 года.

По данным инсайдера , за голкипера « » Тель-Авив получит 5 млн евро, также предусмотрены бонусы.

В прошлом чемпионате Израиля Перец провел 35 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fcbayern.com

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