«Бавария» купила вратаря сборной Израиля Переца за 5 млн евро и бонусы
«Бавария» объявила о трансфере вратаря сборной Израиля Даниэля Переца.
С 23-летним футболистом заключен контракт сроком до 2028 года.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, за голкипера «Маккаби» Тель-Авив получит 5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
В прошлом чемпионате Израиля Перец провел 35 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: fcbayern.com
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