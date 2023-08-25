«Бавария» купила вратаря сборной Израиля Переца за 5 млн евро и бонусы

Теги Бавария бундеслига Германия трансферы высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Даниэль Перец деньги Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» объявила о трансфере вратаря сборной Израиля Даниэля Переца.

С 23-летним футболистом заключен контракт сроком до 2028 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, за голкипера «Маккаби» Тель-Авив получит 5 млн евро, также предусмотрены бонусы.

В прошлом чемпионате Израиля Перец провел 35 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fcbayern.com

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21 комментарий

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Отец Абду
Ответ error505
это ещё что за Перец?)
Еврей, теперь будет защищать немцев...
+38
-2
+36
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error505
это ещё что за Перец?)
+10
-1
+9
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Монсеньор Мартинес
Дороговат нынче Перец
+8
-1
+7
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PokaNeBatya
Перес увёл Кепу,Бавария в отместку подписала Перца)
+3
-2
+1
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Dronetz02
Почему не Перца?)
+1
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Антон Фалафель
Он уже заявил, что по субботам не сможет играть из-за шабата.
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Спартак на месте
Саудитам такого не продашь, поэтому цена не высокая
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Алексей Гусев
Ответ Отец Абду
Еврей, теперь будет защищать немцев...
так и подмывает продолжить фразу, но это слишком жестко.
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benjamin92
Перец-гений, опять всех переиграл
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Hi Hi
Перец против Петровича, это будет легендарным противостоянием
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balander09
они таки купили вратаря
с самого Тель Авива
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brodovan
Наконец-то этого бездаря из РБ прогнали, надеюсь теперь Цуноде шанс дадут.
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Kahn01
Ждём каламбуров от великих комментаторов на матч тв
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Футбол, хоккей итд
Может Бавария хотела купить.... болгарского перца, 🫑а в итоге получила.... израильского Переца.🙃🤪😂
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Итачи Учиха
Главное, чтоб не сожгли в печи
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Алексей Гусев
Ответ Монсеньор Мартинес
Дороговат нынче Перец
а представь по чем паприка...
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