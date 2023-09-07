Мостовой о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не смотрю. Больше нужно футболом заниматься, а не фигней»

Александр Мостовой поделился мнением о шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

Ранее Дзюба в шоу «Ну так нельзя, ###» назвал «специалистом, который не разбирается в футболе».

«Странно как-то. Ну, я это не смотрю. Вряд ли он что-то такое сказал серьезно. Скорее всего, это в шуточной форме. Не стоит обращать на это внимания.

В последнее время у нас больше стали обращать внимание на разную чепуху, я бы так сказал. Больше нужно футболом заниматься, а не как сейчас стало, фигней разной», – сказал бывший игрок сборной России.

Карпин – журналистам на вопрос о Дзюбе: «Это у вас напряженность возникает, наверное. А я тут при чем?»

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