Мостовой о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не смотрю. Больше нужно футболом заниматься, а не фигней»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

Ранее Дзюба в шоу «Ну так нельзя, ###» назвал Валерия Карпина «специалистом, который не разбирается в футболе».

«Странно как-то. Ну, я это не смотрю. Вряд ли он что-то такое сказал серьезно. Скорее всего, это в шуточной форме. Не стоит обращать на это внимания.

В последнее время у нас больше стали обращать внимание на разную чепуху, я бы так сказал. Больше нужно футболом заниматься, а не как сейчас стало, фигней разной», – сказал бывший игрок сборной России.

Карпин – журналистам на вопрос о Дзюбе: «Это у вас напряженность возникает, наверное. А я тут при чем?»

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11 комментариев

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xpnv7tkttc
Ответ Damien King
Сам чем занимается?
Он занимается тем, что рассказывает сколько он играл в футбол
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Уся Ваткин
Царь закрыл шоу
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Damien King
Сам чем занимается?
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Блуждающий странник
Мостовой в данном случае "выдал базу"
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Sinister Kid
Правильно, берите пример с Царя, который грызёт гранит футбольных наук🧐
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Олег Сагайдачный
Кажется это вообще никто не смотрит из болельщиков.
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GarbaXosa
чепуха
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Ковид 07.10.52
И пошел играть в хоккей...
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Akhor100
Правильно Царь говорит. Вот и спортсу нужно меньше чепухи из шоу Дзюбы постить, а больше футбольных новостей!
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AnMe
Почему так много Мостового? У него интервью каждый день? Личное ток-шоу?
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T622222
Ответ Damien King
Сам чем занимается?
Конспект пишет
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