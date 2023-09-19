Мостовой о Карпине: «Нормальные тренерские качества, он же играл в футбол. Слуцкий всегда будет на несколько ступенек ниже. Он вылетал из всех клубов, где работал»

Теги Ростов Валерий Газзаев Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Романцев Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой сравнил тренерские качества Валерия Карпина и Леонида Слуцкого.

– Вы бы хотели пройти стажировку у Карпина?

– Не знаю. Мы давно не общаемся.

– Как вам его тренерские качества?

– Нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Я всегда говорил: кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл.

– Но, например, Леонид Слуцкий не играл никогда на высоком уровне.

– Вот. Он всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играли.

– Но он многого добился как тренер с ЦСКА.

– Я могу привести много примеров тех людей, кто играл в футбол и добился высот. Валерий Газзаев тоже много чего выиграл с ЦСКА как тренер, но он и футболистом был хорошим. Олег Романцев успешно тренировал «Спартак», а до этого был отличным футболистом, капитаном сборной.

Таких, как Слуцкий, можно по пальцам пересчитать. Но почему-то никто не вспоминает, как он вылетал из всех клубов, где работал.

– Сейчас об этом часто вспоминают, когда Слуцкий стал комиком.

– Он им и был всегда, – смеясь сказал бывший игрок сборной России. 

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38 комментариев

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Rio de Janeiro
Кто эти люди которые постоянно звонят Мостовому, Зареме и Петржеле?
+23
-5
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vzi
Ответ Rio de Janeiro
Кто эти люди которые постоянно звонят Мостовому, Зареме и Петржеле?
Журналисты РБ-спорт, спортс.ру, чемпионат.ру, СЭкса и тд.
Им нужен срач в комментах и как следствие трафик.
Сначала они троллят респондентов, а потом читателей.
В принципе, эти вопросы и ответы уже может генерировать и нейросеть.
+14
-1
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Давид Agabekyan
Только Слуцкий многократный чемпион России, а Валера безтрофейник
+17
-5
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Prise
Слуцкий более классный тренер, чем Карпин. Результаты это подтверждают.
+18
-7
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Chuha-Motibg
Ответ Prise
Слуцкий более классный тренер, чем Карпин. Результаты это подтверждают.
Был. А сейчас Карпин - тренер, Слуцкий - комик
+10
-2
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Chuha-Motibg
Ответ Олег Акимов
Что он думает про период Невилла в Валенсии? Он очень хорошо в футбол играл.
Невилл чеканил слабо
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Олег Акимов
Что он думает про период Невилла в Валенсии? Он очень хорошо в футбол играл.
+4
0
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majestic1980
А также на несколько ступенек ниже помимо Слуцкого будут: Жозе Моуриньо, Рафаэль Бенитес, Андре Виллаш-Боаш, Арриго Сакки и т.д.
+5
-1
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Evgeny Trifonov
так и запишем, Моуринью на две ступеньки ниже как тренер Карпина
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JohnnyMulka
Ответ Rio de Janeiro
Кто эти люди которые постоянно звонят Мостовому, Зареме и Петржеле?
Редакция спортса
Бабки от буков сами себя не заработают
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Артем Гладских
только, слуцкий многократный чемпион РФ.
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Игрок777
Ответ Давид Agabekyan
Только Слуцкий многократный чемпион России, а Валера безтрофейник
Копа дель Соль брал😅
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JBa
Ответ Артем Гладских
только, слуцкий многократный чемпион РФ.
фу как звучит

чемпион РФ
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JBa
Ответ Артем Гладских
и?
а дальше-то что?
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Prise
Слуцкий более классный тренер, чем Карпин. Результаты это подтверждают.
И человек хороший как оказывается)
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Копатель морей
Ответ Давид Agabekyan
Только Слуцкий многократный чемпион России, а Валера безтрофейник
Видели мы Слуцкого без денег Гинера))))
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Glass1us
Ответ Wiley Fox
Ничего Слуцкий не брал Он всю жизнь пассажир Абрамовича, который покупал чемпионства у тамбовских и шишкановских, которые управляют футболом в России
В Крыльях и Москве он тоже был пассажироом Абрамовича?
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Иван Лапин
Ответ Wiley Fox
Ничего Слуцкий не брал Он всю жизнь пассажир Абрамовича, который покупал чемпионства у тамбовских и шишкановских, которые управляют футболом в России
Витесс со Слуцким - 5 место. Витесс через сезон - 12 место. Тоже Абрамович покупал?
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troppe
Ответ Evgeny Trifonov
так и запишем, Моуринью на две ступеньки ниже как тренер Карпина
Моуриньо вроде бы когда-то на полчаса выходил побегать среди профи
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Sergey Zhdanov
Ответ vzi
Журналисты РБ-спорт, спортс.ру, чемпионат.ру, СЭкса и тд. Им нужен срач в комментах и как следствие трафик. Сначала они троллят респондентов, а потом читателей. В принципе, эти вопросы и ответы уже может генерировать и нейросеть.
Уверен, так и происходит
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Артем Гладских
Ответ JBa
фу как звучит чемпион РФ
и?
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Beriya
о дурак то какой
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Pasha0403
бегемота явно кто-то "прёт", Петракова в своё время подсидел.
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Glass1us
Классический непрошибаемый Мостовой. "Ну выигрывал он ЧР с армейцами, ну а дальше-то что."
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RSI
Фу, чуть не вырвало. Что Мостового, что от журналюги.
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