Мостовой о Слуцком: «Он еще и в человеческих качествах непонятно что. Сейчас жизнь такая – чем ты хамоватее, дурнее, тем у тебя подписчиков больше»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой высказался о человеческих качествах Леонида Слуцкого.

Ранее стало известно, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывание экс-тренера сборной России, назвавшего журналиста «РБ Спорт» «19-летним дебилом». 

«Когда он [Слуцкий] случайно попал в футбол, я еще тогда говорил, что для меня это персонаж давно известный. Как оказалось, он еще и в человеческих качествах тоже, видите, непонятно что. У нас сейчас жизнь такая – чем ты хамоватее, дурнее, тем у тебя вроде, как модно говорить, и подписчиков больше. Накажут или не накажут его, мне вообще все равно.

Здесь ситуация довольно простая. Я исхожу из того, когда Артему Дзюбе сказали, что его поведение будут разбирать. Человек шел на нейтральной территории в свою машину, и кто-то там чего-то. Какое наказание? Его никто не должен был наказывать. Ну давайте тогда уже можно будет друг друга провоцировать и наказывать», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

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12 комментариев

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Three Days Grace
"Шалимов назвал Тедеско г*вном? Я про него еще два года назад это говорил — все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют". Мостовой, 18 июля.
+7
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Knife707
Истину глаголит
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Алексей Полиенков
В гнилое время живём...
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Ковид 07.10.52
Бывают заезженные пластинки...Мостовый их превзошел...со своими футбольными людьми...
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Сергей Васильев
Слуцкий в 2006 года подсидел Петракова. И всю дорогу разыгрывал из себя хорошего парня с помощью прикромленных журналистов.
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AIBOLIT66
Верно говорит Царёк....
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Игорь Пичугин
Мост! Ты дождешься и тебя Лёня 55летним дебилом назовет, и будет прав.
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Локоть Артеста
Здесь с Мостовым не поспоришь. Слуцкий пошел по самому простому пути. Если бы Леонид Викторович на своем шоу занимался исключительно аналитикой, то его смотрели бы единицы.
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Рус Киссенжер
мостовой измеряет человеческие качества количеством подписчиков. норм. приплыл.
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Ivan Petrov
С одной стороны Царь прав,но с другой стороны, тогда у него подписчиков должно быть тоже много
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