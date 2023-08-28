Мостовой о Слуцком: «Он еще и в человеческих качествах непонятно что. Сейчас жизнь такая – чем ты хамоватее, дурнее, тем у тебя подписчиков больше»
Александр Мостовой высказался о человеческих качествах Леонида Слуцкого.
Ранее стало известно, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывание экс-тренера сборной России, назвавшего журналиста «РБ Спорт» «19-летним дебилом».
«Когда он [Слуцкий] случайно попал в футбол, я еще тогда говорил, что для меня это персонаж давно известный. Как оказалось, он еще и в человеческих качествах тоже, видите, непонятно что. У нас сейчас жизнь такая – чем ты хамоватее, дурнее, тем у тебя вроде, как модно говорить, и подписчиков больше. Накажут или не накажут его, мне вообще все равно.
Здесь ситуация довольно простая. Я исхожу из того, когда Артему Дзюбе сказали, что его поведение будут разбирать. Человек шел на нейтральной территории в свою машину, и кто-то там чего-то. Какое наказание? Его никто не должен был наказывать. Ну давайте тогда уже можно будет друг друга провоцировать и наказывать», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок
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