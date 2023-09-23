Генсек Федерации футбола Кении о матче с Россией: «Дата, место и другие детали будут согласованы в этот понедельник»
Детали матча России и Кении будут согласованы в понедельник.
Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.
«Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник.
Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», – сказал Отиено.
Ранее стало известно, что России 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном.
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