Генсек Федерации футбола Кении о матче с Россией: «Дата, место и другие детали будут согласованы в этот понедельник»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Детали матча России и Кении будут согласованы в понедельник.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

«Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник.

Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», – сказал Отиено.

Ранее стало известно, что России 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном. 

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7 комментариев

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Гоша Пугач
Кения недавно обыграла Катар в товарищеском матче, так что я бы не рискнул ставить на сборную России. Соперник серьезный!
+2
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Spaten
11 кенийских стайеров
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Сергей48
Продвинутые переговоры. Круто
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Мукунку хороший
Игру назначить на понедельник.. в Кении, в самый жаркий день.. часиков на 12.00 или на 13.00)
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Bartez1986
Ответ Spaten
11 кенийских стайеров
обычно у футболистов 10-12 км за матч выходит, а у этих - 42 км 195 м
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milky way
Ответ Гоша Пугач
Кения недавно обыграла Катар в товарищеском матче, так что я бы не рискнул ставить на сборную России. Соперник серьезный!
Скорее сборная России - соперник несерьёзный.
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