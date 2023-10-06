Гвинея хочет провести товарищеский матч с Россией в 2024-м: «Готовы договориться, если РФС захочет»
В Гвинее рассказали о желании сыграть с Россией в следующем году.
«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году.
Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», – сказал вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло.
Гвинея занимает 81-е место в рейтинге ФИФА, находясь радом с Грузией (79) и Люксембургом (85).
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а ведь раньше это была шутка
Ну, что ж отель, так отель🤣
Кстати нападающий из этой сборной феерически выступает за Штутгарт в Бундеслиге , уже десятку наколотил за 6 туров ..☝🏾