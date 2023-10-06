Гвинея хочет провести товарищеский матч с Россией в 2024-м: «Готовы договориться, если РФС захочет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Гвинеи Футбол

В Гвинее рассказали о желании сыграть с Россией в следующем году.

«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году.

Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», – сказал вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло.

Гвинея занимает 81-е место в рейтинге ФИФА, находясь радом с Грузией (79) и Люксембургом (85).

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39 комментариев

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Men77
а вот это уже серьезно
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& Co1366
Желающих отбоя нет.
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Vano from Tbilisi
https://img-fotki.yandex.ru/get/5816/49825506.9/0_7f7cc_a864c1ca_L.jpg

а ведь раньше это была шутка
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Pb-SE
А ведь Гвиней целых 4 (обычная, экваториальная, бисау и папуа новая)! Нафиг нам ваш чемпионат Европы, тут такое происходит.
+8
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Сергей48
В очередь, в очередь…)
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alexsem69
Жизнь налаживается ☺️
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terskij
Ответ Ростовский
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Какой тариф за коммент?
+10
-5
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Уся Ваткин
Ответ bibendum
Пора задуматься о переходе в Африку. Новые братушки не будут против
...пообедать
+6
-2
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Люблю выпить
очередные братушки))
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bibendum
Пора задуматься о переходе в Африку. Новые братушки не будут против
+5
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Илья Савчук
Ответ Pb-SE
А ведь Гвиней целых 4 (обычная, экваториальная, бисау и папуа новая)! Нафиг нам ваш чемпионат Европы, тут такое происходит.
это ж какое турне можно забабахать!
+3
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Заборостроитель
Гвинею лишили права проведения Кубка Африки-2025 из-за недостаточно развитой инфраструктуры.
Ну, что ж отель, так отель🤣
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Leon Betov
Очередная многополярочка
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Pb-SE
Ответ Николаэ Чаушеску
При мне таких как ты сажали в чёрную Волгу и больше из никто никогда не видел.
На черных Волгах вроде разъезжали начальники обкомов. На расстрел возили в воронках.
+2
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OldRedWhite
Ответ Pb-SE
А ведь Гвиней целых 4 (обычная, экваториальная, бисау и папуа новая)! Нафиг нам ваш чемпионат Европы, тут такое происходит.
Чемпионат Гвиней ?
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Николаэ Чаушеску
Ответ Ростовский
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При мне таких как ты сажали в чёрную Волгу и больше из никто никогда не видел.
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Рафик Губайдуллин
даже Гвинея делает одолжение , спасибо 😄
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БолельщикСоСтажем
Ну наконец-то хоть кто-то осмелился бросить перчатку нашей дружине
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ Ростовский
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В ожидании этого посмотри свежее видео с Егоркой Гузенко)
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Pb-SE
Ура, суперсерия продолжается!
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Mihamoscow
Когда в Европе отказываются играть даже с детьми , хорошее желание , почему бы нет ..
Кстати нападающий из этой сборной феерически выступает за Штутгарт в Бундеслиге , уже десятку наколотил за 6 туров ..☝🏾
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Илья Савчук
Ответ Ростовский
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не принимая таблетки, ты уже завтра увидишь Ростов в финале ЛЧ, зачем м тянуть до 2024.
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Ростовский
Ответ Pb-SE
За 3 дня?
уже в Крыму на набережной попили кофе? или всё также под Работино дохнете?
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Витольд Бубеный
Ответ Pb-SE
А ведь Гвиней целых 4 (обычная, экваториальная, бисау и папуа новая)! Нафиг нам ваш чемпионат Европы, тут такое происходит.
Российская Гвинея!
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Уся Ваткин
Ответ [ADO]
Ну, хоть трусы футболистам разрешат надеть?
гвинейским разрешат надеть, российских заставят снять
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