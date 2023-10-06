В Гвинее рассказали о желании сыграть с Россией в следующем году.

«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году.

Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», – сказал вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло.

Гвинея занимает 81-е место в рейтинге ФИФА, находясь радом с Грузией (79) и Люксембургом (85).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию