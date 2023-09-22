Дюков о российском футболе: «Надо выводить себя из зоны комфорта, покидать «теплую ванну». Матчи с Египтом и Катаром говорят, что игрокам есть над чем работать»

Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России.

– После матча с Катаром Владислав Радимов жесточайше отреагировал на игру сборной. Он высказал мнение: «Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры!» Что вы думаете об этом?

– Многое еще нужно изменить во всей системе подготовки резерва, она у нас неидеальна. Но это же касается и игроков, которые уже выступают за первые команды наших профессиональных клубов.

Если взять сентябрьский сбор и выезды в Египет и Катар, то в этом сборе участвовало большое количество игроков, которые два года назад, в ноябре, в рамках игр молодежной сборной и команды до 19 лет обыгрывали Испанию и Германию, делали это уверенно.

Молодежная сборная уверенно обыграла испанцев, выиграли по делу и доминировали. А юношеская сборная доминировала в игре с Германией.

Прошло два года, многие из этих ребят стали игроками наших клубов, но мы видим, что лишь несколько игроков развиваются и прогрессируют. Остальные такого прогресса не демонстрируют.

– Почему?

– Это говорит о том, что надо выводить себя из зоны комфорта, покидать «теплую ванну». Но опять же нет кого-то одного виновного.

Это информация, которая должна заставлять задуматься всех – и РФС, и штаб сборной, и самих игроков, и руководителей клубов. И тех тренеров, которые в этих клубах работают.

– Вы считаете, что российский чемпионат – это теплая ванна?

– Нет, это образное выражение. Если взять игры на Кубок, мы видим много результативных игр, у нас интересный чемпионат.

Что касается матчей сборных, которые мы проводим, – по ним многие задают вопросы – а нужны ли они вообще? Они нужны в том числе и игрокам, чтобы проверять себя на международном уровне.

Мы видели матчи со сборной Египта и Катара – они говорят о том, что нашим игрокам есть над чем работать. Как с точки зрения функциональной, так и технической готовности, дисциплины.

– Не считаете, что надо просто работать больше, больше тренироваться, а не уезжать?

– Я об этом и говорю. В августе месяце после игры в «Спартак» – «Зенит» мне задали вопрос по поводу отъезда Захаряна. Я сказал: жаль, что такой яркий игрок покидает наш чемпионат.

Я бы предпочел, чтобы он остался и развивался здесь. Это мой ответ. Это позиция РФС. Нам нужно всем думать о том, чтобы сделать наших футболистов более конкурентноспособными.

Об этом должен думать и РФС, и штаб сборной, и клубы. И сами футболисты должны внимательно посмотреть на то, как они развиваются. Другой пласт – подготовка резерва.

Мы ведем работу – это массовый футбол, это проект «Футбол в школе», который дает возможность детям обратить на себя внимание.

Это юношеская футбольная лига, и наши попытки допстимулирования детских тренеров, – сказал президент РФС Александр Дюков.

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