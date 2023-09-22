Дюков о российском футболе: «Надо выводить себя из зоны комфорта, покидать «теплую ванну». Матчи с Египтом и Катаром говорят, что игрокам есть над чем работать»

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Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России.

– После матча с Катаром Владислав Радимов жесточайше отреагировал на игру сборной. Он высказал мнение: «Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры!» Что вы думаете об этом?

– Многое еще нужно изменить во всей системе подготовки резерва, она у нас неидеальна. Но это же касается и игроков, которые уже выступают за первые команды наших профессиональных клубов.

Если взять сентябрьский сбор и выезды в Египет и Катар, то в этом сборе участвовало большое количество игроков, которые два года назад, в ноябре, в рамках игр молодежной сборной и команды до 19 лет обыгрывали Испанию и Германию, делали это уверенно.

Молодежная сборная уверенно обыграла испанцев, выиграли по делу и доминировали. А юношеская сборная доминировала в игре с Германией.

Прошло два года, многие из этих ребят стали игроками наших клубов, но мы видим, что лишь несколько игроков развиваются и прогрессируют. Остальные такого прогресса не демонстрируют.

– Почему?

– Это говорит о том, что надо выводить себя из зоны комфорта, покидать «теплую ванну». Но опять же нет кого-то одного виновного.

Это информация, которая должна заставлять задуматься всех – и РФС, и штаб сборной, и самих игроков, и руководителей клубов. И тех тренеров, которые в этих клубах работают.

– Вы считаете, что российский чемпионат – это теплая ванна?

– Нет, это образное выражение. Если взять игры на Кубок, мы видим много результативных игр, у нас интересный чемпионат.

Что касается матчей сборных, которые мы проводим, – по ним многие задают вопросы – а нужны ли они вообще? Они нужны в том числе и игрокам, чтобы проверять себя на международном уровне.

Мы видели матчи со сборной Египта и Катара – они говорят о том, что нашим игрокам есть над чем работать. Как с точки зрения функциональной, так и технической готовности, дисциплины.

– Не считаете, что надо просто работать больше, больше тренироваться, а не уезжать?

– Я об этом и говорю. В августе месяце после игры в РПЛ «Спартак» – «Зенит» мне задали вопрос по поводу отъезда Захаряна. Я сказал: жаль, что такой яркий игрок покидает наш чемпионат.

Я бы предпочел, чтобы он остался и развивался здесь. Это мой ответ. Это позиция РФС. Нам нужно всем думать о том, чтобы сделать наших футболистов более конкурентноспособными.

Об этом должен думать и РФС, и штаб сборной, и клубы. И сами футболисты должны внимательно посмотреть на то, как они развиваются. Другой пласт – подготовка резерва.

Мы ведем работу – это массовый футбол, это проект «Футбол в школе», который дает возможность детям обратить на себя внимание.

Это юношеская футбольная лига, и наши попытки допстимулирования детских тренеров, – сказал президент РФС Александр Дюков.

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10 комментариев

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Wizard Harry
Странные у Дюкова представления о «зоне комфорта»….🤦🏼
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Кирилл.С-Пб
Российский футбол, как любовь в резинке. Движение есть, прогресса нет...
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Niko [Ars]
- надо выходить из зоны комфорта
и в то же время
- жаль, Захарян уехал. надо развиваться тут

вот скажите, кто-то верит ещё Дюкову и таким как он?
+4
-1
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Кирилл.С-Пб
Российский футбол, как любовь в резинке. Движение есть, прогресса нет...
Ещё чуть-чуть эффективных менеджеров из Газпрома в российском футболе и всё наладится
+3
-1
+2
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Wiley Fox
Я бы предпочел, чтобы он остался и развивался здесь. Это мой ответ. Это позиция РФС. Нам нужно всем думать о том, чтобы сделать наших футболистов более конкурентноспособными

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Как можно а России развиваться? У нас все на Газпром завязано

Сам дюков жопу в два кресла почему засунул? Руководитель Газпромнефти и номинал в РФС

Нигде в Европе такого позора не найдёте
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Dmitriy Racheev
император граждан особо не спрашивает, поезд из зоны комфорта в обычную зону следует без остановок, отправление с платформы 3¾
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Заболотный о_О
А когда возвращение? Лет через 1
5-20??
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Tilo Wolf
"Допстимулипование детских тренеров".
А стимулировать достойной зарплатой не пробовали?
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Извилина Заремы
Ответ Wizard Harry
Странные у Дюкова представления о «зоне комфорта»….🤦🏼
Если считать антонимом для зоны комфорта (в этом случае) "пресс-хату", то всё встанет на свои места.
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