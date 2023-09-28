Россия и Камерун сыграют 12 октября на «ВТБ Арене»
Россия сыграет с Камеруном на «ВТБ-Арене».
Об этом сообщил генеральный секретарь РФ Максим Митрофанов.
Ранее глава РФС Александр Дюков подтвердил дату товарищеского матча сборных России и Камеруна – игра пройдет 12 октября.
«Матч сборных России и Камеруна точно пройдет на «ВТБ-Арене». Планируем провести два матча в октябре, официальный комментарий дадим после того, как сами матчи будут согласованы со стороны ФИФА.
Соперники? Есть разная информация, степень ее достоверности тоже различная, как официальное лицо, я хотел бы комментировать только после согласования», – сказал Митрофанов.
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