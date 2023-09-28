Россия и Камерун сыграют 12 октября на «ВТБ Арене»

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Динамо Москва сборная Камеруна по футболу Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Россия сыграет с Камеруном на «ВТБ-Арене».

Об этом сообщил генеральный секретарь РФ Максим Митрофанов.

Ранее глава РФС Александр Дюков подтвердил дату товарищеского матча сборных России и Камеруна – игра пройдет 12 октября.

«Матч сборных России и Камеруна точно пройдет на «ВТБ-Арене». Планируем провести два матча в октябре, официальный комментарий дадим после того, как сами матчи будут согласованы со стороны ФИФА.

Соперники? Есть разная информация, степень ее достоверности тоже различная, как официальное лицо, я хотел бы комментировать только после согласования», – сказал Митрофанов.

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6 комментариев

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a2wai
Что там про международную изоляцию говорили?
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Aleksandr Danilov
Ответ a2wai
Что там про международную изоляцию говорили?
То и говорили. Не факт, что Онана и компания приедут. С Боснией уже проходили.
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