Россия и Камерун сыграют 12 октября на «ВТБ Арене»

Россия сыграет с Камеруном на «ВТБ-Арене».

Об этом сообщил генеральный секретарь РФ Максим Митрофанов.

Ранее глава Александр Дюков подтвердил дату товарищеского матча сборных России и Камеруна – игра пройдет 12 октября.

«Матч сборных России и точно пройдет на «ВТБ-Арене». Планируем провести два матча в октябре, официальный комментарий дадим после того, как сами матчи будут согласованы со стороны ФИФА.

Соперники? Есть разная информация, степень ее достоверности тоже различная, как официальное лицо, я хотел бы комментировать только после согласования», – сказал Митрофанов.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS