Отец тренера «Ариса» о выходе Кокорина на замену против «Рейнджерс»: «Он играл на уколах, возникли проблемы с пахом»

Теги Рейнджерс Лига Европы УЕФА травмы Арис Лимасол Николай Шпилевский Александр Кокорин Футбол

Отец тренера «Ариса» рассказал об участии Александра Кокорина в игре с «Рейнджерс».

Форвард кипрского клуба вышел на замену на 67-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).

«Саша и был в порядке, это один из самых удивительных футболистов. Тренер не отказался бы от его услуг с первых минут, но случился форс-мажор — возникли небольшие проблемы с пахом.

Было рискованно давать ему сразу 90 минут. Кокорин играл с «Рейнджерс» на уколах. Так что тренерское решение было принято для пользы и клуба, и Александра. Кокорин достойно принял его», — сказал Николай Шпилевский.

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2 комментария

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Валдис Пельш
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Кирилл.С-Пб
Уколы в пах? В таком то возрасте...
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