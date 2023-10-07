Отец тренера «Ариса» о выходе Кокорина на замену против «Рейнджерс»: «Он играл на уколах, возникли проблемы с пахом»

Отец тренера «Ариса» рассказал об участии Александра Кокорина в игре с «Рейнджерс».

Форвард кипрского клуба вышел на замену на 67-й минуте матча 2-го тура группового этапа (2:1).

«Саша и был в порядке, это один из самых удивительных футболистов. Тренер не отказался бы от его услуг с первых минут, но случился форс-мажор — возникли небольшие проблемы с пахом.

Было рискованно давать ему сразу 90 минут. Кокорин играл с « » на уколах. Так что тренерское решение было принято для пользы и клуба, и . Кокорин достойно принял его», — сказал Николай Шпилевский.

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