Кокорин сделал 9 касаний и 3 потери за 23 минуты в игре с «Рейнджерс». У форварда «Ариса» гол и пас в 5 матчах сезона

Теги Рейнджерс премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин сыграл в 5 матчах «Ариса» подряд.

32-летний российский форвард вышел на замену на 67-й минуте матча группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1).

За 23 минуты на поле Кокорин нанес 1 удар мимо ворот, 9 раз коснулся мяча, отдал 3 точные передачи из 5 (60%), выиграл 1 из 2 единоборств, совершил 3 потери и 1 фол, на нем также был 1 фол.

Кокорин забил гол, отдал результативный пас и получил желтую карточку в 5 матчах за «Арис» во всех турнирах в этом сезоне.

В двух последних играх Александр не сделал результативных действий. Его статистика здесь.

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25 комментариев

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Zed_patriot
сыграл не хуже Мбапе
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Михаил Ильин
Ответ Zed_patriot
сыграл не хуже Мбапе
Но поднял ли он бровь и насколько глубоко вздохнул в конце матча?
+29
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Тиджани Бабангида
Эта статистика мало о чем говорит. Играл Кокорин неплохо.Сегодня у него был отличный голевой момент,причем Кокорин пробил хорошо,но вратарь «Рейнджерса» спас.
+12
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+11
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pantriashvili
Началось… Мы снова считаем касания….
+7
0
+7
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Hitgoe Himgob
Я смотрел, Саня нормально вышел, вообще погоды не испортил в еврокубковом матче. В это время Миранчук тупо сидит и в носу ковыряет
+9
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+5
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Антон Фалафель
По традиции разрывает Европу!👍👍👍
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Этот Райола хочет денег
Ну не посадили, уже хорошо. В смысле обратно на лавку, я про это
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Cruel Snake
Вот это подробная статистика супертопа
https://youtu.be/Ximdka2MGN8?si=VTQR8j_W0xA0d-G7
+3
-1
+2
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Stas Politik
Спортс продолжает делать этот испанский стыд каждый раз. Просмотры больше никак не набить, ведь правда?
+4
-2
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Cruel Snake
Вот это подробная статистика супертопа
+2
-1
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Ansu Fati
Если это не ЗМ, то что???!!!
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леннорыч-абрамович
Сашке надо собраться, иначе может упустить золотой мяч.
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Hitgoe Himgob
Ответ ahmsurim
причём здесь Миранчук?
Миранчук святой на соседней ветке, тренер мешает. А Саня играет. Между ними разница три года
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ОттоДракула
Ответ Zed_patriot
сыграл не хуже Мбапе
Чтобы сыграть не хуже Мбаппе, достаточно было просто выйти на поле минут на 5.
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Temp Account
Ответ pantriashvili
Началось… Мы снова считаем касания….
снова *Читаем* касания, и это уже давно началось, вы опоздали года на два..
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Михаил Ильин
Но поднял ли он бровь и насколько глубоко вздохнул в конце матча?
Вот в чем вопрос
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Roman Betenya
Обновлял главную каждые 5 секунд, ожидая этот пост.
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Arty Novikoff
И вообще, для того, чтобы побеждать, ему не нужны результативные действия. Просто своим нахождением на поле наш Герой полностью дезориентирует соперника и вводит того в глубокую депрессию.
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Arty Novikoff
Хозяева баров на Никольской мониторят игры Сашки 24/7.
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Groznyi2024
Вышел и победил. Остальное лирика
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Ярик01
Команда выиграла, Саша молодец
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Spaten
Там где Саня, там победа!
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Вова Пупкин
ОГО!!!
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