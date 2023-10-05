Кокорин сделал 9 касаний и 3 потери за 23 минуты в игре с «Рейнджерс». У форварда «Ариса» гол и пас в 5 матчах сезона

Александр Кокорин сыграл в 5 матчах «Ариса» подряд.

32-летний российский форвард вышел на замену на 67-й минуте матча группового этапа с « » (2:1).

За 23 минуты на поле нанес 1 удар мимо ворот, 9 раз коснулся мяча, отдал 3 точные передачи из 5 (60%), выиграл 1 из 2 единоборств, совершил 3 потери и 1 фол, на нем также был 1 фол.

Кокорин забил гол, отдал результативный пас и получил желтую карточку в 5 матчах за « » во всех турнирах в этом сезоне.

В двух последних играх не сделал результативных действий. Его статистика здесь.

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