Александр Филимонов: «Акинфеев – знаковый спортсмен для России, но в Европе он не занимает такого же высокого положения, как в наших головах»
Александр Филимонов назвал Игоря Акинфеева знаковым спортсменом для России.
– Справедливо, что Акинфеева не включили в топ-10 лучших вратарей в XXI веке по версии FourFourTwo?
– Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА. В мире много вратарей, выигрывавших этот турнир и игравших в XXI веке, а Акинфеев – один из двух десятков победителей.
Помимо них есть еще столько же человек, которые выигрывали Лигу чемпионов, есть победители чемпионатов мира и Европы и даже Олимпиад.
Так что не стал бы говорить, что Игоря как-то притесняют и незаслуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь –знаковый футболист и спортсмен.
Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола, – сказал бывший вратарь сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Нужно все таки адекватно оценивать Акинфеева)
конечно.
Лч. кубок уефа...
легенда местечкового цска, который всего то заставил орать людей в 18- ом в беспамятстве....
Филя тоже заставил...но в другом ключе...
Клал я на ваш ТОП, большой прибор.
Объективно пожалуйста.