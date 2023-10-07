Александр Филимонов: «Акинфеев – знаковый спортсмен для России, но в Европе он не занимает такого же высокого положения, как в наших головах»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Александр Филимонов Футбол

Александр Филимонов назвал Игоря Акинфеева знаковым спортсменом для России.

– Справедливо, что Акинфеева не включили в топ-10 лучших вратарей в XXI веке по версии FourFourTwo?

– Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА. В мире много вратарей, выигрывавших этот турнир и игравших в XXI веке, а Акинфеев – один из двух десятков победителей.

Помимо них есть еще столько же человек, которые выигрывали Лигу чемпионов, есть победители чемпионатов мира и Европы и даже Олимпиад.

Так что не стал бы говорить, что Игоря как-то притесняют и незаслуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь –знаковый футболист и спортсмен.

Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола, – сказал бывший вратарь сборной России.

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23 комментария

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44ndfwwgbr
Интересно, кому вообще в голову пришло, что Игорь входит в топ-10 21го века???
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#SharkTeam
Да ладно, обладатель вечного рекорда ЛЧ
+17
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Этот Райола хочет денег
Не знаю как оценивать статус Акинфеева, но тот самый фейл Филимонова его обессмертил навсегда)
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Михаил Хромаков
Ответ Алексей Ильин
Высказался, « клоун»
так по делу сказал, кто такой Акинфеев для мирового футбола, там таких сотни объективно
+9
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svft
зато лигочемпионский рекорд Игаря вечен
+21
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Men77
Тут вопрос не к Филимонову. а к журналисту, который спрашивает про топ 10.
Нужно все таки адекватно оценивать Акинфеева)
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S100 Winner
Ответ 44ndfwwgbr
Интересно, кому вообще в голову пришло, что Игорь входит в топ-10 21го века???
Явно кому-то, мягко говоря, не очень объективному и не очень здравомыслящему
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Евгений Шевченко
Ответ Rassvetoff
Мнение человека пропустившего самый запоминающийся гол в современный футбольной истории России очень ценно. На самом деле — нет! :(
ну вообще, Филя - чемпион мира по футболу...
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Spartakus1984
Ответ Николаэ Чаушеску
Я при жизни застал на постсоветском пространстве двух таких выдающихся вратарей - Игорь Акинфеев и Саша Шовковский. Не редко они были лучше вратарей европейских.
Чем лучше?Акинфеев анти рекордсмен ЛЧ по пропущенным голам и на ЧМ ляпы делал.Да очень добротный вратарь,один из лучших в Росcии,но не более.
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S100 Winner
Комментарий удален пользователем
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yarondosnik
да понятно же, что Филя топ(матч с украиной не забудем не простим), а Игорь дно)
конечно.
Лч. кубок уефа...
легенда местечкового цска, который всего то заставил орать людей в 18- ом в беспамятстве....
Филя тоже заставил...но в другом ключе...
Клал я на ваш ТОП, большой прибор.
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@rtrblk
Да, но в сегодняшнем МЮ точно пригодился)
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Николаэ Чаушеску
Я при жизни застал на постсоветском пространстве двух таких выдающихся вратарей - Игорь Акинфеев и Саша Шовковский. Не редко они были лучше вратарей европейских.
0
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rigobersong
Ответ Андрей Герасимов
Ну ты то Филя навсегда в наших сердцах..помним матч с Украиной.
Ну да, а Сухарян в матче с Кореей на ЧМ сыграл куда лучше:)) У каждого вратаря есть жесткий фейл:)
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Kirkorofff
Ответ 44ndfwwgbr
Интересно, кому вообще в голову пришло, что Игорь входит в топ-10 21го века???
Ок, твой топ 10….
Объективно пожалуйста.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Rassvetoff
Мнение человека пропустившего самый запоминающийся гол в современный футбольной истории России очень ценно. На самом деле — нет! :(
А это умаляет его возможность объективно оценивать вещи? Он от этого меньше разбирается в футболе? Интересный подход 🤔
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