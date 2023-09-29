Акинфеев о легионерах ЦСКА: «При Вернблуме мяч докатывался до меня в крови, весь порванный. Понтусу ногу распороли – а он смеялся»

Игорь Акинфеев вспомнил о бойцовских качествах шведа Понтуса Вернблума.

– В последние годы трофеев уже не так много у ЦСКА. Вновь пришедшим легионерам сложнее объяснять, в какой славный клуб они попали?

– Все субъективно. Иностранец остается иностранцем. Он никогда не будет русским, никогда не примет определенных вещей.

Тут все от человека зависит, объяснишь ты ему что-то или нет – не так важно. Я играл с такими легионерами, как босниец , . С ними я понимал, что мне надо пару раз выручить команду, и все.

При том же Вернблуме мяч докатывался до меня в крови, весь порванный. Понтусу ногу распороли, а он смеялся, когда его несли на носилках… Боец, – сказал голкипер .

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