Акинфеев о легионерах ЦСКА: «При Вернблуме мяч докатывался до меня в крови, весь порванный. Понтусу ногу распороли – а он смеялся»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Элвер Рахимич премьер-лига Россия Понтус Вернблум Футбол

Игорь Акинфеев вспомнил о бойцовских качествах шведа Понтуса Вернблума.

– В последние годы трофеев уже не так много у ЦСКА. Вновь пришедшим легионерам сложнее объяснять, в какой славный клуб они попали?

– Все субъективно. Иностранец остается иностранцем. Он никогда не будет русским, никогда не примет определенных вещей.

Тут все от человека зависит, объяснишь ты ему что-то или нет – не так важно. Я играл с такими легионерами, как босниец Элвер Рахимич, Понтус Вернблум. С ними я понимал, что мне надо пару раз выручить команду, и все.

При том же Вернблуме мяч докатывался до меня в крови, весь порванный. Понтусу ногу распороли, а он смеялся, когда его несли на носилках… Боец, – сказал голкипер ЦСКА.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Вернблум - это игрок, которого ненавидели болельщики всех клубов, кроме ЦСКА, но мечтавшие иметь такого в своей команде. Но, при всей своей жесткости и колючести, я не помню чтобы он кого-то прям сломал
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soda overdose
Понтус был еще и психологическим цементом. Когда атакеры понимали, что сзади есть игрок, который подчистит почти все что угодно. Это влияет и сильно. Защите давал огня Игорь, а всем впереди Вернблум. Хорошие были времена
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ML26
Ответ Ебздрогыч
Вернблум - это игрок, которого ненавидели болельщики всех клубов, кроме ЦСКА, но мечтавшие иметь такого в своей команде. Но, при всей своей жесткости и колючести, я не помню чтобы он кого-то прям сломал
Это да. Он был жестким, но не жестоким по отношению к своим соперникам…
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Игнатий Вдовиченко
В ЦСКА был Рахимич - были чемпионами. Потом был Вернблум. Сейчас похожий по стилю в РПЛ - Барриос, вот Зенит и на вершине
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Oleg Pepel
Качественный, слов нет, но ему часто и много сходило с рук. Вторых желтых, прямых красных много можно насчитать. но ..позволялось. Миранчук- прямее красной и быть не могло. а это только эпизод.
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Казанский парень
Помню Рахимича, хороший "бульдог" был
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Такого игрока как Понтус до сих пор не хватает. Он был бойцом, мог и отобрать и забить, когда надо. А еще на поле он выжигал все, и его "пихач" чаще всего был оправдан, потому что плюшевых игроков в любой команде хватает, которые вышли на расслабоне или поплыли.

После Понтуса таким ярко выраженным заводилой был Бекао - пришел ноунейм, без году неделя, а "пихал" привозом будь здоров.
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Фут.Боль
Будь тогда ВАР, Понтус получал бы гораздо больше КК за свою игру и поведение.А так боец, ничего против него не имею.
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Совесть 7Хага
Ответ Pelerin
Ну, это не при Понтусе. Таких и сейчас можно найти. Весь фокус в том, чтобы таких не удаляли. У Вернблума ещё и истерики со слюной на лице арбитра в каждом матче случались.
Знаю одного такого, Соболев фамилия
Вечно оставляют на поле, хотя могут удалять за его выходки
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Egor Aleksandrovich
Ответ Спартак сила
костолом гинеровский
и кого же сломал швед?)
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