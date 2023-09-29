Акинфеев не поехал бы в Саудовскую Аравию: «Лучшее место окончания карьеры – Сочи»

Игорь Акинфеев рассказал, где лучшее место для завершения игровой карьеры.

– Вы всю карьеру провели в одном клубе. Таких игроков – единицы. Со временем вас будет все меньше?

– Наверное, да. Не только в нашем, но и в мировом футболе очень много переходов. Сейчас вот в моде Саудовская Аравия.

– Сами бы туда поехали?

– Нет. Лучшее место окончания карьеры – (улыбается). Кто-то за деньги играет, кто-то из-за любви к футболу. Люди все разные, надо у каждого спрашивать, как он думает, видит ситуацию, – сказал вратарь .

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