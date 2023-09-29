Акинфеев не поехал бы в Саудовскую Аравию: «Лучшее место окончания карьеры – Сочи»
Игорь Акинфеев рассказал, где лучшее место для завершения игровой карьеры.
– Вы всю карьеру провели в одном клубе. Таких игроков – единицы. Со временем вас будет все меньше?
– Наверное, да. Не только в нашем, но и в мировом футболе очень много переходов. Сейчас вот в моде Саудовская Аравия.
– Сами бы туда поехали?
– Нет. Лучшее место окончания карьеры – Сочи (улыбается). Кто-то за деньги играет, кто-то из-за любви к футболу. Люди все разные, надо у каждого спрашивать, как он думает, видит ситуацию, – сказал вратарь ЦСКА.
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Руководству этого города должно быть стыдно, что даже в таких условиях отдохнуть за границей и качественнее и дешевле
Батуми в 100 раз круче Сочи, хотя от Сочи рукой подать, а Грузия имеет в 100 раз меньше ресурсов
когда они ругают то, что им ненавистно ( в данном случае вся Россия) то бедолагам становится легче жить.
Например наши небратья гордятся и часто вспоминают что в России 20 % не имеют доступа к канализации (сортир дырка в земле) при том, что у самих этот процент достигает 40.
В общем сюжет для сказки…