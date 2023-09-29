Акинфеев не поехал бы в Саудовскую Аравию: «Лучшее место окончания карьеры – Сочи»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Сочи Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, где лучшее место для завершения игровой карьеры.

– Вы всю карьеру провели в одном клубе. Таких игроков – единицы. Со временем вас будет все меньше?

– Наверное, да. Не только в нашем, но и в мировом футболе очень много переходов. Сейчас вот в моде Саудовская Аравия.

– Сами бы туда поехали?

– Нет. Лучшее место окончания карьеры – Сочи (улыбается). Кто-то за деньги играет, кто-то из-за любви к футболу. Люди все разные, надо у каждого спрашивать, как он думает, видит ситуацию, – сказал вратарь ЦСКА.

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39 комментариев

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Алекс 777
Сочи стремненький город. море грязное, завтройка хаотичная не красивая, пробки, толпы людей, впаривальщиков. Развлечений мало. гостииницы дорогие сервис слабый.
Руководству этого города должно быть стыдно, что даже в таких условиях отдохнуть за границей и качественнее и дешевле
+92
-14
+78
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wadwill13
Ответ Алекс 777
Сочи стремненький город. море грязное, завтройка хаотичная не красивая, пробки, толпы людей, впаривальщиков. Развлечений мало. гостииницы дорогие сервис слабый. Руководству этого города должно быть стыдно, что даже в таких условиях отдохнуть за границей и качественнее и дешевле
со всем согласен, НО... ты забываешь что есть и другой Сочи: чистый, компфортабельный, песчаные пляжи, никаких пиарщиков и разводили когда у тебя есть деньги и ты знаменит...
+53
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Sasha Alexander
Ответ Алекс 777
Сочи стремненький город. море грязное, завтройка хаотичная не красивая, пробки, толпы людей, впаривальщиков. Развлечений мало. гостииницы дорогие сервис слабый. Руководству этого города должно быть стыдно, что даже в таких условиях отдохнуть за границей и качественнее и дешевле
100%

Батуми в 100 раз круче Сочи, хотя от Сочи рукой подать, а Грузия имеет в 100 раз меньше ресурсов
+36
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+23
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Азамат Кабертай
Ответ Sasha Alexander
100% Батуми в 100 раз круче Сочи, хотя от Сочи рукой подать, а Грузия имеет в 100 раз меньше ресурсов
между Сочи и Батуми целая Абхазия , да и вся Грузия практически
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tankist231
Налетели, кому везде классно, только не в России, вот был бы Сочи такой какой он есть в условной Болгарии, сказали бы классный город)
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Ызяя
Ответ tankist231
Налетели, кому везде классно, только не в России, вот был бы Сочи такой какой он есть в условной Болгарии, сказали бы классный город)
нужно учесть терапевтический эффект.
когда они ругают то, что им ненавистно ( в данном случае вся Россия) то бедолагам становится легче жить.

Например наши небратья гордятся и часто вспоминают что в России 20 % не имеют доступа к канализации (сортир дырка в земле) при том, что у самих этот процент достигает 40.
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Konstantin Meerov
Ответ tankist231
Налетели, кому везде классно, только не в России, вот был бы Сочи такой какой он есть в условной Болгарии, сказали бы классный город)
Болгария - нищая помойка. Смешно сравнивать эту страну с Сочи по ОИ 2014. В Сочи офигенная инфраструктура сейчас.
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savik-A.M.
Ответ Sasha Alexander
100% Батуми в 100 раз круче Сочи, хотя от Сочи рукой подать, а Грузия имеет в 100 раз меньше ресурсов
Батуми отстроили турки,там до границы пешком можно дойти , такое что тут грузинские ресурсы не причем
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R_RB
Ответ jameswowf
Да кому ты нужен в Саудии 😅
Правильно, почаще проговаривай перед зеркалом негативные моменты по утрам, прорабатывай их и со временем у тебя получится... выпилиться. Я в тебя верю!
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Little Ru
Ответ Алекс 777
Сочи стремненький город. море грязное, завтройка хаотичная не красивая, пробки, толпы людей, впаривальщиков. Развлечений мало. гостииницы дорогие сервис слабый. Руководству этого города должно быть стыдно, что даже в таких условиях отдохнуть за границей и качественнее и дешевле
Это да. Причем единственный выход - все снести и построить заново. Вот только самое поганое, автомобильную и ж/д дорогу вдоль побережья, убрать можно только полностью в тоннель.
В общем сюжет для сказки…
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Simplicissimus
Ответ Никита Аксанов
Что никак не оправдывает состояние Сочи.
носатые еще кругом, а теперь их еще больше станет
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Simon Petrikov
Ответ Алекс 777
Сочи стремненький город. море грязное, завтройка хаотичная не красивая, пробки, толпы людей, впаривальщиков. Развлечений мало. гостииницы дорогие сервис слабый. Руководству этого города должно быть стыдно, что даже в таких условиях отдохнуть за границей и качественнее и дешевле
может он прикуп знает
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Олег Сагайдачный
Ответ mean machine/
Лучшее место для окончания карьеры это спартак. Причем в любом возрасте.
Породистый конь кабаном не станет.
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Nerazzurri-88
Ответ Алекс 777
Сочи стремненький город. море грязное, завтройка хаотичная не красивая, пробки, толпы людей, впаривальщиков. Развлечений мало. гостииницы дорогие сервис слабый. Руководству этого города должно быть стыдно, что даже в таких условиях отдохнуть за границей и качественнее и дешевле
И мерзких армян много
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Азамат Кабертай
Ответ Konstantin Meerov
я был в Батуми. не свисти про круче. Батуми - обшарпанный город. один только Адлер в Сочи уничтожает его за явным преимуществом
ты точно мне отвечал?
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Marienburg
Ответ Little Ru
Это да. Причем единственный выход - все снести и построить заново. Вот только самое поганое, автомобильную и ж/д дорогу вдоль побережья, убрать можно только полностью в тоннель. В общем сюжет для сказки…
Насчёт железки у Ротенбергов есть планы, подмяв под себя (разумеется) побережье, убрать поезда в горы, понастроив отелей. Собираются начать с Адлера в сторону Сочи
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Igbin
Ответ jameswowf
Да кому ты нужен в Саудии 😅
В Аль-Ахли, клубе, где играют Марез, Фирмино, Вейга, Кессье, прямо сейчас серьезная вратарская проблема. Купили Менди, а он вообще мышей не ловит. Акинфеев на его фоне супервратарь, прямо сейчас пригодился бы одному из лучших клубов Саудовской Аравии. Как, впрочем, и любой другой хороший вратарь.
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Marienburg
Ответ Konstantin Meerov
Болгария - нищая помойка. Смешно сравнивать эту страну с Сочи по ОИ 2014. В Сочи офигенная инфраструктура сейчас.
Только отдыхать там удобно лишь избранным. Для массовки море неудобств сразу за дверью номера в гостинице
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Konstantin Meerov
Ответ Алекс 777
Сочи стремненький город. море грязное, завтройка хаотичная не красивая, пробки, толпы людей, впаривальщиков. Развлечений мало. гостииницы дорогие сервис слабый. Руководству этого города должно быть стыдно, что даже в таких условиях отдохнуть за границей и качественнее и дешевле
Сочи в сравнение с ЛА - вершина комфорта, сервиса и безопасности. А так в Турции сервис, конечно, покруче, но уже не дешевле.
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Алексей Ильин
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Ответ mean machine/
Лучшее место для окончания карьеры это спартак. Причем в любом возрасте.
«Динамо Брянск» !
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Diyas
с детства за Сочи?
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korysh
ну когда ты понимаешь, что тебя не позовут в СА за большие деньги, то легко говорить, что туда не поехал бы. Тут дело не в жадности даже, а в здравом уме. Век футболиста короткий и когда тебе в конце карьеры предлагают довольно легко и быстро заработать (а после карьеры не факт, что получится хорошо устроиться), то тупо отказываться
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Сибирский литовец
давай Ротенберг организовывай)
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Rakhim02
посмотрел бы я на его решение когда ему предложили бы 20+ млн долларов в год.
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TFP_Sports
Сочи, с их газоном, станет точно последним клубов в карьере для многих футболистов
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