Акинфеев об истекающем контракте: «Цель – играть как можно дольше. В следующем году будет 38. Там посмотрим»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

Игорь Акинфеев оценил вероятность продления своего контракта с ЦСКА.

– У вас последний год по контракту с ЦСКА. Это как-то на вас влияет? Переговоры по новому соглашению уже идут?

– Не надо ни с кем вести переговоры, надо просто играть в футбол. Вот и все. В моей карьере переговоров с ЦСКА не было в принципе. Собрались, по рукам ударили, все подписали и разошлись. Роман Юрьевич (Бабаев, гендиректор ЦСКА – прим. ред.) занимается своими делами, я – своими.

Сейчас одна цель – играть как можно дольше. Контракт действительно до лета, но это меня совсем не смущает. Прекрасно понимаю, что мне не 25 уже, в следующем году будет 38. Там посмотрим.

Когда подходишь к какой-то черте или тебя прижимают к стенке, тогда и все начинается – страх и все остальное. А сейчас нужно просто играть, наслаждаться футболом.

– Неужели не устали от каждодневной рутины? Поездки на базу, тренировки, перелеты, отели. Двадцать лет примерно одно и то же…

– Рутина или нет – это твоя работа. Думаю, человек, который пашет на заводе, тоже не хочет каждый день вставать в пять утра и идти на свою смену. Если бы я не любил футбол, то давно сказал бы: «Все, хорош. Поеду за город жарить стейки и пить пиво».

Ты должен отдавать отчет, что, во-первых, у тебя есть семья. Во-вторых – это твоя любимая работа. Пусть, по-вашему, это и рутина, но и футбол, и семья – это любовь всей моей жизни. Когда же все надоест, нужно подойти к зеркалу и спросить: «Тебе оно все надо или нет?» – сказал вратарь ЦСКА.

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11 комментариев

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Vagner01
Игорь мы не против! Играй как можно дольше!
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Тиджани Бабангида
До сих пор играть и наслаждаться футболом у Акинфеева получается прекрасно.
На его позиции при благоприятных условиях еще вполне можно продолжать играть на высоком уровне
+6
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DFEST
В последнее время много интервью у Игоря и вот практически на каждый вопрос он очень здраво и развернуто отвечает. Без вот этих бе ме , пирожки , а кто такой Семак.

Жаль, что редко дает интервью.
+5
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Glyb Aleksey
Главное, чтобы без травм
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Айвенго
Акинфеев стареет медленнее, чем деградирует наш чемпионат. Поэтому лет на 10-15 его вполне хватит.
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Babusya
Играй, Игорь, ты нам очень нужен и удачи!
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Hong Kil
Ага ,пока "руки вверх" поднимаются.
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