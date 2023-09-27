Директор «Баварии» о возвращении Нойера: «Это может быть вопросом нескольких дней. Надеюсь, на следующей неделе он будет с командой»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Кристоф Фройнд Футбол

Мануэль Нойер вернется к работе с «Баварией» в ближайшие дни.

Об этом рассказал спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд

«Это [возвращение Нойера] не за горами. Это может быть всего лишь вопросом нескольких дней.

Конечно, нужно быть осторожными, он пропустил долгий срок. Сейчас важно правильно управлять нагрузкой. Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней, на следующей неделе все будет позитивно. И тогда он будет с командой», – сказал Фройнд в интервью ZDF.

Мануэль Нойер получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер «Баварии» и сборной Германии не выходил на поле с 1 декабря 2022 года.

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3 комментария

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<~Inter~>
откуда такая уверенность, что он вернётся к своей лучшей форме
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