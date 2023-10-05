Марокко хочет провести финал ЧМ-2030

Теги Сборная Марокко по футболу ЧМ-2030 Футбол

Марокко хочет провести финал чемпионата мира-2030.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко.

В Марокко представили шесть городов-кандидатов на проведение матча чемпионата мира и хотят, чтобы финал был проведен в Касабланке. Если не получится с финалом, страна хотела бы принять один из полуфиналов, сообщил президент Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Кекья.

Агадир, Марракеш, Касабланка, Рабат, Танжер и Фес – марокканские города-кандидаты на проведение матчей чемпионата мира.

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25 комментариев

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DancePunk
Предлагаю финал провести так: по тайму в каждой из стран-участниц финального матча. Очень в духе ФИФА будет
+46
-2
+44
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Pb-SE
Ответ DancePunk
Предлагаю финал провести так: по тайму в каждой из стран-участниц финального матча. Очень в духе ФИФА будет
Серия пенальти в Антарктиде
+17
-1
+16
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Sevillafan
Финал в Мадриде , полуфиналы в Лиссабоне и Барселоне , матч за третье место в Касабланке , так должно быть
+7
-4
+3
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rude.
Ответ DancePunk
Предлагаю финал провести так: по тайму в каждой из стран-участниц финального матча. Очень в духе ФИФА будет
Не подсказывай
+1
0
+1
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Pok_Toholo
Ответ DancePunk
Предлагаю финал провести так: по тайму в каждой из стран-участниц финального матча. Очень в духе ФИФА будет
А ещё можно путь регионов замутить в Новой Зеландии и в Папуа Новая Гвинея
+1
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+1
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Pb-SE
Видимо, преимущество будет у той команды, которая сменит меньше часовых поясов после последней игры.
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Raman Janukevich
Лол, а не за жирно?) Пристроились последними к заявке Испании и Португалии и хотят финал:)
Финал будет на Бернабеу или Кам Ноу
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Стахович
Говорят что финал на Бернабеу пройдёт
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Kairat Ismagulov
Финал ДОЛЖЕН пройти на Сентенарио!ТОЧКА!!!
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olander
Когда я в далёком 1973-м году проводил первый чемпионат мира по шашечному футболу, он проходил как раз в Марокко. С тех пор помню эти волшебные слова: Касабланка Рабат Танжер Марракеш. Кстати, тогда у нас победили итальянцы
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kenny_182
А ещё можно начать в Марокко, дополнительное время в Испании на Бернабеу, а на серию пенальти в Буэнос-Айрес уже махнуть.
И вместо жёлтой карточки розгами по-мароккански отхлестать. А вместо удаления - вешать на перекладине ворот соперника и не снимать до конца матча.
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Zed_patriot
Ответ Sevillafan
Финал в Мадриде , полуфиналы в Лиссабоне и Барселоне , матч за третье место в Касабланке , так должно быть
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&_Bishep_&
Ответ Sevillafan
Финал в Мадриде , полуфиналы в Лиссабоне и Барселоне , матч за третье место в Касабланке , так должно быть
Отличное решение! Марокко достаточно 1/8 (1-2 матча) , четвертьфинал и за третье.
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Пинающий Достоинства
Ответ Sevillafan
Финал в Мадриде , полуфиналы в Лиссабоне и Барселоне , матч за третье место в Касабланке , так должно быть
Барселона из группы то не выйдет, какой полуфинал)
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KingOfTheDivan
Ответ Pb-SE
Видимо, преимущество будет у той команды, которая сменит меньше часовых поясов после последней игры.
Ну там максимум 1 сменят перед финалом
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sayatves
Ответ Pb-SE
Видимо, преимущество будет у той команды, которая сменит меньше часовых поясов после последней игры.
Большая разница нету в часавых поясах
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