Марокко хочет провести финал ЧМ-2030

Марокко хочет провести финал чемпионата мира-2030.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко.

В Марокко представили шесть городов-кандидатов на проведение матча чемпионата мира и хотят, чтобы финал был проведен в Касабланке. Если не получится с финалом, страна хотела бы принять один из полуфиналов, сообщил президент Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Кекья.

Агадир, Марракеш, Касабланка, Рабат, Танжер и Фес – марокканские города-кандидаты на проведение матчей чемпионата мира.

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