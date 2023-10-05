Марокко хочет провести финал ЧМ-2030
Марокко хочет провести финал чемпионата мира-2030.
Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко.
В Марокко представили шесть городов-кандидатов на проведение матча чемпионата мира и хотят, чтобы финал был проведен в Касабланке. Если не получится с финалом, страна хотела бы принять один из полуфиналов, сообщил президент Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Кекья.
Агадир, Марракеш, Касабланка, Рабат, Танжер и Фес – марокканские города-кандидаты на проведение матчей чемпионата мира.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Финал будет на Бернабеу или Кам Ноу
И вместо жёлтой карточки розгами по-мароккански отхлестать. А вместо удаления - вешать на перекладине ворот соперника и не снимать до конца матча.