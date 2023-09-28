Джанлуиджи Доннарумма: «Хочу выиграть ЛЧ и стать чемпионом мира с Италией – это вершина. «Золотой мяч» выиграть непросто, но мечтать приятно»
Джанлуиджи Доннарумма заявил о желании выиграть ЛЧ, ЧМ и «Золотой мяч».
«Я хочу выиграть как можно больше, как с клубом, так и со сборной.
Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира с Италией. Надеюсь, однажды я смогу это сделать, я буду стараться изо всех сил. Это было бы вершиной».
О «Золотом мяче»
«Я уже выиграл трофей Яшина, это непросто. Но мечтать приятно: я приложу все усилия, и кто знает [что произойдет]», – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной Италии в интервью SportMediaset.
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