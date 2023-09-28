Джанлуиджи Доннарумма: «Хочу выиграть ЛЧ и стать чемпионом мира с Италией – это вершина. «Золотой мяч» выиграть непросто, но мечтать приятно»

Джанлуиджи Доннарумма заявил о желании выиграть ЛЧ, ЧМ и «Золотой мяч».

«Я хочу выиграть как можно больше, как с клубом, так и со сборной.

Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира с Италией. Надеюсь, однажды я смогу это сделать, я буду стараться изо всех сил. Это было бы вершиной».

О « »

«Я уже выиграл трофей Яшина, это непросто. Но мечтать приятно: я приложу все усилия, и кто знает [что произойдет]», – сказал вратарь « » и сборной Италии в интервью SportMediaset.

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