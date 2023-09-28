Джанлуиджи Доннарумма: «Хочу выиграть ЛЧ и стать чемпионом мира с Италией – это вершина. «Золотой мяч» выиграть непросто, но мечтать приятно»

Теги ПСЖ лига 1 Франция сборная Италии по футболу Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч чемпионат мира Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма заявил о желании выиграть ЛЧ, ЧМ и «Золотой мяч».

«Я хочу выиграть как можно больше, как с клубом, так и со сборной.

Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира с Италией. Надеюсь, однажды я смогу это сделать, я буду стараться изо всех сил. Это было бы вершиной».

О «Золотом мяче»

«Я уже выиграл трофей Яшина, это непросто. Но мечтать приятно: я приложу все усилия, и кто знает [что произойдет]», – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной Италии в интервью SportMediaset.

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13 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Кто-нибудь вообще после знаменитой серии пенальти в финале Евро вспоминал про существование Доннаруммы? Где-то были какие-то яркие сейвы? Успехи команды?
+15
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+14
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Ovsyankin
Ответ Очки Дани Алвеса
Кто-нибудь вообще после знаменитой серии пенальти в финале Евро вспоминал про существование Доннаруммы? Где-то были какие-то яркие сейвы? Успехи команды?
В ПСЖ и про Месси не вспоминали до ЧМ, черная дыра, а не клуб, кроме ковидного сезона и вояжа Бекхема с Анчелотти
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+9
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mr kovalsky
Ответ Очки Дани Алвеса
Кто-нибудь вообще после знаменитой серии пенальти в финале Евро вспоминал про существование Доннаруммы? Где-то были какие-то яркие сейвы? Успехи команды?
Про долларуму вообще непринято вспоминать в хорошем контексте как о человеке
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Блуждающий странник
Золотой мяч не выиграли даже Алиссон с Нойером и ещё десяток лучших вратарей. У Доннаруммы нет ни одного шанса выиграть ЗМ даже если возьмет ЛЧ и ЧМ, что невероятно
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Зизуха
ты б сначала со своей Италией просто вышел на чм после двух пропусков
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cdn27kyfd5
Ногами играть бы научился для начала)
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Hi Hi
Ответ Очки Дани Алвеса
Кто-нибудь вообще после знаменитой серии пенальти в финале Евро вспоминал про существование Доннаруммы? Где-то были какие-то яркие сейвы? Успехи команды?
Помню как он прозевал лонг шот от македонцев с 30 метров
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bestttttttofthebest
Ему так и не простили уход из Милана ?
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Усатый КозлоБык ©
На шару обули блм щиков😀
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Андрей
Куртуа в прошлом году тоже говорил про зм. когда реал взял лч и лалигу он был 7-й на номинировании.
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