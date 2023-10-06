Геркус об отъезде россиян: «Это не панацея, а обман. Бежать‑то некуда, двери не открыты. «Реал» не предлагает нашим игрокам вакансий»

Теги премьер-лига Россия Валерий Карпин Илья Геркус Алексей Миранчук Александр Головин Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Илья Геркус не считает панацеей отъезд российских футболистов в Европу.

В сентябре главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал молодым футболистам уезжать и пробовать себя в иностранных чемпионатах.

– Разделяете ли вы точку зрения, что, только уехав за рубеж, наши футболисты будут развиваться?

– Это не панацея. Это кажется ею, наверное, что будто бы, если наши игроки попадут в стерильные условия, их будут брать исключительно топ‑клубы, то есть если они смогут все уехать в «Реал», и все будут вокруг них там бегать и возиться с ними, наверное, они будут прогрессировать.

Никакой же «Реал» не предлагает нашим игрокам вакансий. Это мечта такая. Двери не открыты. Бежать‑то некуда.

Это по сути обман. Если кто‑то побежит, то ничего там не обретет. Есть единичные случаи: Головин играет, Миранчук то играет, то нет. Захарян сейчас уехал, все внимательно следим за его карьерой, – сказал экс‑президент «Локомотива» и «Торпедо» в программе «Есть тема!».

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21 комментарий

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Аркадий Черепашкин
Что за бред. Реал как раз рассматривает Сутормина на правый фланг вместо Карвахаля, речь идёт о сумме около 75 тыс. рублей + бонусы спасибо сбербанка. Геркусу стоит следить за футболом
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Аркадий Черепашкин
Стоп но Захарян же перешел в Реал
+18
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Петроград
Какой ещё Реал? Какие "стерильные условия"?
Сам выдумал - сам опроверг.
+7
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доктор Ливси
"Никакой же «Реал» не предлагает нашим игрокам вакансий"
Реал Сосьедад
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Очки Дани Алвеса
У меня при прочтении высеров этого персонажа автоматически мышцы лица морщатся в отвращенную гримасу
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Тухель
Так РМ редко берет игроков из слабых лиг. Условно путь Загреб-Лондон-Мадрид, Загреб-Милан-Мадрид или Генк-Лондон-Другой Мадрид-Лондон-Мадрид более реальный чем Загреб-Мадрид или Москва-Мадрид.
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Rudenzik
А в Европе только Реал есть? Российские футболисты просто не хотят идти на понижение зарплаты, потому что им никто не будет столько платить
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KMR
Ответ Аркадий Черепашкин
Стоп но Захарян же перешел в Реал
Ага. Вместе с собой корону привез.
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Aleksey Yashin
А ведь первое время в Локомотиве казался вполне адекватным руководителем
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Niko [Ars]
Ответ KMR
Ага. Вместе с собой корону привез.
в Королевский клуб со своей короной не ездят
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Gleb
Ответ SAF22
блин, а меня Майкрософт не рассматривает на позицию разработчика, все из-за того, что я русский
Ты идёшь до конца?
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SAF22
Ответ Аркадий Черепашкин
Что за бред. Реал как раз рассматривает Сутормина на правый фланг вместо Карвахаля, речь идёт о сумме около 75 тыс. рублей + бонусы спасибо сбербанка. Геркусу стоит следить за футболом
блин, а меня Майкрософт не рассматривает на позицию разработчика, все из-за того, что я русский
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Гусеконь
если у вас нерыночные зарплаты и сделки по админресурсу, то это отрицательно на рост игроков влияет.
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Wiley Fox
Какой Мадрид, нафиг?

Захаряна тут вылизыапли, а он в основной состав не проходит - медленный и бесполезный

В России нет ни одного стоящего игрока и не будет, пока бандиты управляют российским футболом
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AaA
Чудесная риторика. Послушать степанову и прочих журовых, не говоря уже про другие говорящие головы, так все замечательно и все ждут. А тут "...бежать‑то некуда, двери не открыты". Неужели стало доходить?
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Алексей Подволоцкий
Странная у него логика. По-моему, никто не говорит, что они пойдут в Реал и там все обязаны будут с ними сюсюкаться) пожалуйста, пускай едут, но и побороться им там придется сильно
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Le Tallec
Геркус сам живет в стерильных условиях и ничего не понимает.
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Алексей Подволоцкий
Реал не предлагает потому что некому их предлагать)
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KMR
А выход это усиливать конкурента)
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MigraTjk
К сожалению сейчас в стране не до футбола, есть более серьезные проблемы, сейчас никто об этом не думает, раньше когда был бан все расстроились, но потихоньку привыкли уже, сейчас бы главное закончить войну и курс доллара чтоб упал, потом можно заново построить систему и воспитывать поколение.
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