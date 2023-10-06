Геркус об отъезде россиян: «Это не панацея, а обман. Бежать‑то некуда, двери не открыты. «Реал» не предлагает нашим игрокам вакансий»

Илья Геркус не считает панацеей отъезд российских футболистов в Европу.

В сентябре главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал молодым футболистам уезжать и пробовать себя в иностранных чемпионатах.

– Разделяете ли вы точку зрения, что, только уехав за рубеж, наши футболисты будут развиваться?

– Это не панацея. Это кажется ею, наверное, что будто бы, если наши игроки попадут в стерильные условия, их будут брать исключительно топ‑клубы, то есть если они смогут все уехать в «Реал», и все будут вокруг них там бегать и возиться с ними, наверное, они будут прогрессировать.

Никакой же «Реал» не предлагает нашим игрокам вакансий. Это мечта такая. Двери не открыты. Бежать‑то некуда.

Это по сути обман. Если кто‑то побежит, то ничего там не обретет. Есть единичные случаи: играет, то играет, то нет. Захарян сейчас уехал, все внимательно следим за его карьерой, – сказал экс‑президент «Локомотива» и «Торпедо» в программе «Есть тема!».

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