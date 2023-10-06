«ЦСКА обыграет «Спартак» со счетом 2:1. Мы всегда поддерживаем армейцев в футболе и хоккее». Гимнастка Дина Аверина о дерби

Российская гимнастка Дина Аверина дала прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА.

«Мы всегда поддерживаем ЦСКА. Как в футболе, так и в хоккее, потому что мы сами выступали за ЦСКА и у нас папа болеет за эту команду. Мы тоже болеем, переживаем, поддерживаем команду.

Про любимых футболистов не будем говорить – у нас вся команда любимая. Вне зависимости от того, кто играет – всегда рады поддержать всю команду.

Последний раз на футболе были в Нижнем Новгороде. Там же сходили на хоккей. У ЦСКА пока были только на хоккейных матчах.

В прошлый раз « » и ЦСКА сыграли со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Сейчас поставлю на то, что ЦСКА выиграет со счетом 2:1», – сказала 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике .

Московское дерби состоится 8 октября.

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