Наполи – Фиорентина прогноз на матч 8 октября 2023, Серия А

Очередной тур Серии А предлагается любителям ставок на футбол и любителям итальянского футбола в частности. «Наполи» против «Фиорентины», чемпион Италии и участник ЛЧ против участника Лиги конференций. Кто победит в этом туре? Наш небольшой расклад.

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Наполи

Дали неаполитанцы настоящий бой мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов, не уступив ему по владению мячом и показав хороший открытый футбол. Даже счёт открыли первыми: потрудился и отличился Лео Эстигор. Затем Винисиус и Беллингем вывели «Реал» вперёд, и только после перерыва благодаря пенальти Пётр Зелиньский сравнял счёт. Но, увы, и в этот раз всего один мяч решил исход поединка в группе.

Конечно, «Унион» пропускал роковые мячи на последних минутах, и у «Наполи» в этом случае технически было время отыграться. Но после подачи углового от Модрича и выноса мяча состоялся такой мощный удар Федерико Вальверде, в результате которого бедолагу Алекса Мерета записали в зловещие авторы автогола (по вине перекладины и пары рикошетов). Неаполитанцы в третий раз поразить ворота своего противника уже не могли. Достойная игра, но, увы, счёт 2:3 не даёт никаких очков за волю к победе. Поэтому будем рассчитывать, что в следующих матчах ЛЧ у «Наполи» уже будет больше успехов. Пока им придётся переключиться снова на Серию А: их следующий противник сравнялся с ними по очками, но отстаёт только по дополнительным показателям.

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Фиорентина

А ведь здесь могла быть шутка про встречу Кокорина и Черчесова по разные стороны баррикад, если бы первый всё-таки не отправился в «Арис», а второй не покинул бы пост после «сюрприза» в Лиге чемпионов в исполнении фарерского «Клаксвика». Так или иначе, но «Фиорентина» в Лиге конференций провела встречу на групповом этапе против венгерского «Ференцвароша». И сыграла вничью 2:2, причём спаслась со счёта 0:2, забив в компенсированное время. По одному голу на свой баланс записали Антонин Барак и Жонатан Иконе.

Даже если не сомневаться в морально-волевых качествах «фиалок», про их турнирные перспективы пока ничего хорошего не сказать. Они уже провели матч против «Генка», сыграв тоже 2:2 (и дважды сравняв счёт, причём поставив точку тоже под конец встречи, но не на последних секундах). Если ещё и с «Чукаричками» их прокатят, то походу весной им придётся концентрироваться только на Серии А. Хотя, возможно, это и к лучшему будет. Сейчас у них есть возможность отыграться и выместить пар на конкуренте, который опережает их только по дополнительным показателям. Речь идёт о «Наполи».

Прогноз

Для начала краткая сводка от Google. Матч пройдёт 8 октября в 21:45 по московскому времени на стадионе имени Диего Армандо Марадоны (как всё-таки это звучит!). Турнирная таблица показывает, что «Наполи» при равенстве очков обладает также и более лучшей разницей забитых и пропущенных мячей по отношению к «Юве» и «Фиорентине». Google отдаёт ему 60% шансов на успех, на ничью 22%, а на «Фиорентину» 18%. Насколько отличаются коэффициенты на исход у букмекеров и есть ли корреляция между ними и распределением процентов шансов у Google?

По сложившейся традиции, мы обратимся к конторе BetBoom за исходами и конкретными цифрами. Итак, смотрим. Коэффициент на победу неаполитанцев составляет 1.6, на ничью 4.13, а на победу флорентийцев 5.66. На глаз распределение примерно одинаковое, но отрыв между кэфом на ничью и победу «Фиорентины» довольно крупный и составляет 1.5 единицы. Беспроигрышная серия в Серии А у обеих команд одинаковая, но у «Фиорентины» три победы против двух у «Наполи» в пяти недавних матчах. Возможно, поэтому кэф на «фиалок» не оказался ещё выше. Из двойных шансов предлагается 2.33 на то, что «Фиорентина» не проиграет (есть кэфы 1.15 и 1.24 на другие два варианта).

Что у нас с тоталами? Есть вариант больше 3 за 2.12 и меньше 3 за 1.75. У «фиалок» с учётом еврокубковых встреч тотал больше 3 пробивался дважды и только в Лиге конференций. Меньше 3 был дважды в Серии А. Предыдущий матч против «Кальяри» завершился ровно со счётом 3:0 в пользу «фиолетовых». Что касается команды Руди Гарсии, то у него тотал больше 3 пробит три раза подряд, причём два раза имел место тотал больше 4.5 (игры против «Удинезе» и «Реала»). Кстати, на него предлагается кэф 4.5 (какое совпадение!). Тотал больше 3.5 можно взять за 2.6.

Индивидуальный тотал у «Наполи»: предлагается больше 1.25 за 1.37, больше 1.5 за 1.58 и больше 1.75 за 1.8. В трёх минувших встречах зрители увидели аж 10 голов в исполнении калабрийцев, так что есть соблазн и на более крупный тотал поставить: больше 2 за 2.14. «Фиорентине» же хвастаться в канун игры с действующим чемпионом пока нечем: даже тотал больше 0.5 оценивается за 1.52. Всё-таки это не «Ференцварош», и вряд ли «Наполи» даст ей третий за минувшие 6 матчей шанс удрать от поражения в последнюю десятиминутку.

Что можно сказать о форах? Предлагается минусовая фора «Наполи» (-1) за 2.01 (дважды её он проходил с «Лечче» и «Удинезе») и плюсовая фора «Фиорентины» (+1) за 1.82 (последний раз она проигрывала «Интеру» 0:4 больше месяца назад, но с тех пор поражений не знала). Для разнообразия можно выбрать фору «Наполи» (-1.5) за 2.65 или фору «Фиорентины» (+1.5) за 1.5. Хотя в игре против «Ференцвароша» она только чудом спасла деньги многих капперов, заряжавших на её плюсовые форы.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 2.6.

Конечно, усталость команд после двух выматывающих игр никто не может снять по взмаху руки. Однако желание обеих команд выдвинуться вперёд и догнать двух непримиримых соперников из Милана велико. Поэтому они постараются выложиться снова на все 100%. Попробуем поставить на ещё один большой тотал, ведь «Наполи» он полюбился в последних матчах. Отчего бы им не пробить эту отметку в четвёртый раз подряд?

Где смотреть матч Фиорентина – Наполи

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