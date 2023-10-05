Где смотреть Наполи – Фиорентина, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 8 октября
В воскресенье, 8 октября, сыграют Наполи и Фиорентина в 8 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Наполи – Фиорентина
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Комментарии