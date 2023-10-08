«Бавария» – «Фрайбург»: прогноз на матч 8.10.2023, Бундеслига

В 7 туре розыгрыша Бундеслиги сезона 2023/2024 «Бавария» на своем поле сыграет с «Фрайбургом». Игра состоится в воскресенье, 8 октября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка – победа «Баварии» (1.18), тотал больше (1.28).

Смогут ли мюнхенцы обыграть соперника? Чем ответят гости? Забьет ли Харри Кейн? Ответы на эти вопросы вы получите, только посмотрев игру, ну а наш прогноз на матч «Бавария» – «Фрайбург» поможет сделать осмысленную ставку на игру.

«Бавария»

Подопечные Томаса Тухеля, на удивление, не лидируют в чемпионате Германии. Команда идет только на третьем месте в турнирной таблице, и имеет в своем активе 14 очков, Отметим, «роттен» отстают от лидирующего «Байера» только на два балла, и одно очко уступают идущему вторым «Штутгарту».

Что касается забитых и пропущенных голов, то мюнхенцы наколотили 20 голов – во многом, благодаря стараниями Харри Кейна. Пропустили же баварцы лишь 6 мячей. Меньше только у франкфуртского «Айнтрахта» – у «орлов» только пять пропущенных мячей.

Если говорить об игровой форме команды, то в последних пяти матчах «Бавария» продемонстрировала следующие результаты:

27.08.2023 «Бавария» – «Аугсбург» 3:1 (голы у мюнхенцев: Харри Кейн дубль, Феликс Удуохай автогол, ассист: Альфонсо Дэвис);

02.09.2023 «Боруссия Менхенгладбах» – «Бавария» 1:2 (голы у «Баварии»: Лерой Сане, Матиас Тель, ассисты: Йозуа Киммих отдал две голевые передачи);

15.09.2023 «Бавария» – «Байер» 2:2 (голы у «Баварии»: Харри Кейн, Леон Горецка, ассисты: Тель);

23.09.2023 «Бавария» – «Бохум» 7:0 (голы: Эрик Шупо-Мотинг, Харри Кейн, Маттейс де Лигт, Лерой Сане, Харри Кейн, Матиас Тель, Харри Кейн, ассисты: Кингсли Коман, Йозуа Киммих, Харри Кейн, Нуссаир Мазрауи);

30.09.2023 «РБ Лейпциг» – «Бавария» 2:2 (голы у мюнхенцев: Харри Кейн, Лерой Сане, ассист: Джамаил Мусиала).

Лучший бомбардир – Харри Кейн. Игрок наколотил девять голов в девяти сыгранных матчах своей команды. На втором месте – Матиас Тель с шестью голами в десяти сыгранных матчах, столько же голов, к слову, и у Лероя Сане.

Лучший ассистент команды – Йозуа Киммих, отличавшийся пятью ассистами в десяти матчах. Харри Кейн отдал четыре результативные передачи в девяти матчах команды. А Альфонсо Дэвис, отличившийся тремя ассистами в десяти матчах, занимает третье место в споре ассистентов команды.

Томас Тухель не сможет рассчитывать на Мануэля Нойера, Тарека Бухманна, Тома Хюльсманна, Маттийса де Лигта, Сержа Гнабри. Все игроки травмированы и не восстановятся к игре против «Фрайбурга».

Коротко говорим о статистических фактах:

в последних 5 играх «Бавария» пропускает в среднем 1.20 гола за игру;

в последних 5 играх «Бавария» забивает в среднем 3.80 гола за игру;

«Бавария» пропускает в 3 последних матчах;

«Бавария» забивает в 21 последних матчах против «Фрайбурга»;

«Бавария» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Фрайбурга».

Что касается предполагаемого стартового состава команды, то на наш взгляд, эти 11 игроков начнут матч против «Фрайбурга»:

Ульрайх

Дэвис

Упамекано

Мин Чжэ

Мазрауи

Сане

Коман

Мусиала

Киммих

Горетцка

Кейн

Прогноз на матч Интер Майами – Цинциннати

«Фрайбург»

Команда, в целом, выступает в ожидаемо для своего уровня. Подопечные Кристиана Штрайха идут на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Отрыв от зоны вылета составляет солидные семь очков, а отставание от еврокубковой зоны – только два балла.

«Фрайбург» выиграл три встречи, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда забила семь голов и пропустила десять мячей, что свидетельствует о не самом лучшем качестве игры в обороне.

Если же говорить об игровой форме, то «Фрайбург» в последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

26.08.2023 «Фрайбург» – «Вердер» 1:0 (гол: Максимилиан Филипп, ассист: Вайсхаупт);

02.09.2023 «Айнтрахт Франкфурт» – «Фрайбург» 0:0;

16.09.2023 «Фрайбруг» – «Боруссия Дортмунд» 2:4 (голы у «Фрайбурга»: Лукас Хеллер, Николас Хефлер, ассисты: Грифо);

24.09.2023 «Штутгарт» – «Фрайбург» 5:0;

01.10.2023 «Фрайбург» – «Аугсбург» 2:0 (голы: Винченцо Грифо, Филипп Линхарт, ассист: Грифо).

Лучший бомбардир команды – Роланд Шаллаи. Венгр отличился четырьмя голами в девяти матчах своей команды. Максимилиан Филипп отличился двумя голами в шести играх, столько же голов забил Винченцо Грифо, но только ему понадобилось девять матчей.

Лучший ассистент команды – Винченцо Грифо. Итальянец отдал три ассиста в девяти матчах «Фрайбурга».

Команде не помогут в предстоящей встрече Кристиан Гюнтер, Макс Розенфельдер, Даниэл-Кофи Кьере. Игроки травмированы, и вряд ли смогут восстановиться к игре с «роттен». Николас Хефлер отбывает дисквалификацию, и также не сыграет против «Баварии».

Коротко говорим о статистических фактах:

в последних 5 играх «Фрайбург» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;

в последних 5 играх «Фрайбург» забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Предположим, что «Фрайбург» сыграет в следующем составе:

Атуболу

Кюблер

Сильдийя

Гинтер

Линхарт

Шаллаи

Грифо

Рель

Эггештайн

Адаму

Хелер

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Бавария» – «Фрайбург»

История противостояния команд насчитывает 48 матчей, в которых 34 игры выиграла «Бавария», а в пяти встречах победу праздновали футболисты «Фрайбурга». «Роттен» наколотили 114 голов, а «Фрайбург» забил 39 мячей.

В последних пяти матчах команды сыграли следующим образом:

06.11.2021, Бундеслига, «Бавария» – «Фрайбург» 2:1;

02.04.2022, Бундеслига, «Фрайбург» – «Бавария» 1:4;

16.10.2022, Бундеслига, «Бавария» – «Фрайбург» 5:0;

04.04.2023, Кубок Германии, «Бавария» – «Фрайбург» 1:2;

08.04.2023, Бундеслига, «Фрайбург» – «Бавария» 0:1.

«Бавария» выглядит фаворитом встречи, и вот почему – мюнхенцы «по умолчанию» входят в число главных претендентов на чемпионство, команда играет дома, к тому же, в составе «роттен» блещет Харри Кейн. Похоже, англичанин стал полноценной альтернативой Роберту Левандовски. В предстоящей встрече победит «Бавария», команда уверенно обыграет своего соперника. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.18), тотал больше (1.28).

Букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу «Баварии» коэффициент 1.18, ничья оценивается в 8.60, а победа «Фрайбурга» – 14.00.

Где смотреть матч Бавария – Фрайбург

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥