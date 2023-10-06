Киммих, тер Стеген, Хавертц, Рюдигер, Хуммельс – в составе Германии на игры с США и Мексикой
Юлиан Нагельсманн назвал первый состав сборной Германии после назначения.
Тренер пригласил 26 футболистов на товарищеские игры против США (14 октября) и Мексики (18 октября).
В заявке немцев несколько дебютантов: Роберт Андрих («Байер»), Кевин Беренс («Унион Берлин») и Крис Фюрих («Штутгарт»).
Вратари: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт» Франкфурт), Бернд Лено («Фулхэм»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»);
Защитники: Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Малик Тиав («Милан»), Джонатан Та («Байер»), Матс Хуммельс, Никлас Зюле (оба – «Боруссия» Дортмунд), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Робин Гозенс («Унион Берлин»);
Полузащитники и нападающие: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Лерой Сане (все – «Бавария»), Кай Хавертц («Арсенал»), Никлас Фюллькруг, Юлиан Брандт (оба – «Боруссия» Дортмунд), Флориан Виртц, Йонас Хофманн, Роберт Андрих (все – «Байер»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Кевин Беренс («Унион Берлин»), Крис Фюрих («Штутгарт»).
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