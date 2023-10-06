Киммих, тер Стеген, Хавертц, Рюдигер, Хуммельс – в составе Германии на игры с США и Мексикой

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Юлиан Нагельсманн назвал первый состав сборной Германии после назначения.

Тренер пригласил 26 футболистов на товарищеские игры против США (14 октября) и Мексики (18 октября).

В заявке немцев несколько дебютантов: Роберт Андрих («Байер»), Кевин Беренс («Унион Берлин») и Крис Фюрих («Штутгарт»).

Вратари: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин ТраппАйнтрахт» Франкфурт), Бернд ЛеноФулхэм»), Оливер БауманнХоффенхайм»);

Защитники: Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Малик Тиав («Милан»), Джонатан Та («Байер»), Матс Хуммельс, Никлас Зюле (оба – «Боруссия» Дортмунд), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Робин Гозенс («Унион Берлин»);

Полузащитники и нападающие: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Лерой Сане (все – «Бавария»), Кай Хавертц («Арсенал»), Никлас Фюллькруг, Юлиан Брандт (оба – «Боруссия» Дортмунд), Флориан Виртц, Йонас Хофманн, Роберт Андрих (все – «Байер»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Кевин Беренс («Унион Берлин»), Крис Фюрих («Штутгарт»).

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22 комментария

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Игорь Акимов
Ответ Мягкий бананчик Месси
Вроде по фамилиям неплохая сборная, а игры как не было, так и нет
Вы видели игру сборной Германии при Нагельсманне?
+34
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+33
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Зелёный гопник
Хавертц за какие заслуги ?
+16
-1
+15
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iGu
Хуммельс завершит карлеру на домашнем Евро! будет красота!
+7
-1
+6
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rude.
Наконец-то заметили немцев из АПЛ, за Гросса лайк однозначно. Еще Янельт стабильно неплохо играет в Брентфорде, хз чего не зовут.
+3
0
+3
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S H A R K
Где Шлоттерберк???
+2
0
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S H A R K
Ответ Ezra-Matthew Miller
вам уже в пятницу играть с Вердером. могли отпросить
Хуммельс, Зюле, Фюллькруг, Брандт не будут играть?😄
+2
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Yu123
Хаверца за что уже какой раз вызывают
+2
-1
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NartApsua
Ответ Игорь Акимов
Вы видели игру сборной Германии при Нагельсманне?
Видимо, не видел, потому говорит - "игры нет"))
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Artemoon
Ройс с замены выходит и забивает .Очень надеюсь ,что его возьмут на домашнее Евро
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almain
Хуммельса возвращают,а Марко Ройс где?
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charly001
Хофманн должен быть игроком основы , просто очень крутой уровень показывает после перехода в Байер
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Тухель
Ок назови сейчас трех 8 номеров сборной Германии которые сильнее Хавертца? Гросс, так из Брайтона делают все решето в последних матчах. Горетцка? Так он по всем статьям проигрывает Лаймеру позицию. Джан? Смешно. Виртц чистый атакующий, а из Хавертца сейчас делают именно 8. Нравится это кому то или нет, но по работоспособности и отборам он сейчас очень хорош. 1.9 отбора за игру и 0.4 перехвата за игру + 0.9 ключевых передачи это хороший уровень для 8 номера.
гейний, Гросс пропустил 3 матча до поездки во Францию
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ASH11
Ответ iGu
Хуммельс завершит карлеру на домашнем Евро! будет красота!
Он такое говорил?
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iGu
Ответ ASH11
Он такое говорил?
ну так возраст уже.
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ASH11
Ответ iGu
ну так возраст уже.
Сейчас это не проблема, было бы желание играть.
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Green grass
Ответ rude.
Наконец-то заметили немцев из АПЛ, за Гросса лайк однозначно. Еще Янельт стабильно неплохо играет в Брентфорде, хз чего не зовут.
Хаверца зато заметили)
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