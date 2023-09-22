Нагельсманн о работе в сборной Германии и Евро-2024: «Подчиняю все тому, чтобы провести отличный турнир в великой стране. Мы станем сплоченной командой»
Юлиан Нагельсманн прокомментировал назначение в сборную Германии.
«В нашей стране пройдет чемпионат Европы. Это нечто особенное – то, что случается раз в несколько десятилетий.
Я подчиняю все тому, чтобы провести отличный турнир в великой стране. У меня есть огромное желание принять этот вызов.
В следующем году мы станем сплоченной командой», – сказал Нагельсманн.
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Но если будет успех, это будет для Нагельсманна отличным камбеком.