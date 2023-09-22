Нагельсманн о работе в сборной Германии и Евро-2024: «Подчиняю все тому, чтобы провести отличный турнир в великой стране. Мы станем сплоченной командой»

Теги Сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн прокомментировал назначение в сборную Германии.

«В нашей стране пройдет чемпионат Европы. Это нечто особенное – то, что случается раз в несколько десятилетий.

Я подчиняю все тому, чтобы провести отличный турнир в великой стране. У меня есть огромное желание принять этот вызов.

В следующем году мы станем сплоченной командой», – сказал Нагельсманн.

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12 комментариев

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tankist231
Не стесняется называть свою родину великой страной, нашего бы за это захейтили, ущербные малолетки)
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Marcus-light
Нагельсманн вполне может провести хороший турнир. Свои идеи воплотить не сможет, с игроками будет на одной волне
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Пирс Морган
Нагельсманн: "Я скажу то, что для Вас не новость: мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место, и если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни Вы, ни я, никто на свете, не бьёт так сильно, как жизнь! Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, как держишь удар"
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Marcus-light
Ответ tankist231
Не стесняется называть свою родину великой страной, нашего бы за это захейтили, ущербные малолетки)
Да вы вроде сами сейчас своих соотечественников захейтили. Верный патриот!)
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Marcus-light
Ответ tankist231
Захейтил тех, кто стесняется своей страны, тут на спортсе таких много
Те, кто стесняется своей страны, согласен. Но большинство все же избегает ассоциации с теми, кто ей управляет.
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Алина Наманова
Ему хочется верить почему то😃
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a2wai
Юлиану удачи, на него свалился большой груз ответственности.

Но если будет успех, это будет для Нагельсманна отличным камбеком.
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Давид Agabekyan
Ответ инок
Главная проблема бундестим в том, что она больше не бундестим - арабы, турки, и негры не могут играть, как немцы
Скажи это французам
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tankist231
Ответ Marcus-light
Да вы вроде сами сейчас своих соотечественников захейтили. Верный патриот!)
Захейтил тех, кто стесняется своей страны, тут на спортсе таких много
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Kurz
Ответ tankist231
Не стесняется называть свою родину великой страной, нашего бы за это захейтили, ущербные малолетки)
Спортс неправильно перевел прилагательное. Он сказал замечательная, великолепная
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