Нагельсманн оставит Гюндогана капитаном сборной Германии

Илкай Гюндоган останется капитаном сборной Германии.

Об этом сообщил новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

«Я оставлю все как есть. Я очень уверен в как в человеке и как в игроке. Думаю, решение было правильным.

Я уже говорил с ним об этом и проинформировал его», – сказал Нагельсманн.

Нагельсманн – в сборной Германии. Сам отказал «Челси», все время после увольнения платила «Бавария», купил мегадом на колесах

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