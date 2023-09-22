Нагельсманн оставит Гюндогана капитаном сборной Германии
Илкай Гюндоган останется капитаном сборной Германии.
Об этом сообщил новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.
«Я оставлю все как есть. Я очень уверен в Илкае как в человеке и как в игроке. Думаю, решение было правильным.
Я уже говорил с ним об этом и проинформировал его», – сказал Нагельсманн.
Нагельсманн – в сборной Германии. Сам отказал «Челси», все время после увольнения платила «Бавария», купил мегадом на колесах
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