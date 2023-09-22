Нагельсманн оставит Гюндогана капитаном сборной Германии

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Илкай Гюндоган Юлиан Нагельсманн Футбол

Илкай Гюндоган останется капитаном сборной Германии.

Об этом сообщил новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

«Я оставлю все как есть. Я очень уверен в Илкае как в человеке и как в игроке. Думаю, решение было правильным.

Я уже говорил с ним об этом и проинформировал его», – сказал Нагельсманн.

Нагельсманн – в сборной Германии. Сам отказал «Челси», все время после увольнения платила «Бавария», купил мегадом на колесах

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14 комментариев

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Dizzod
Ответ Семён Жуйло
Подожди хоть пары игр. Эмоции тут ни при чём. Объективно - лучше свободного тренера сейчас в Германии нет, иностранца звать не хотят. Кунц освободился на пару недель позже. Пусть попробует. Тем более, его задача упрощена - отбираться не нужно.
а что ждать? уже сутки как назначили а он ни одного трофея не выиграл. физрук.
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Dastanation
все Нойер давайдосвидания после истории с Тапаловичем
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Okaka
Надеюсь, что Гросса вызовет
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Семён Жуйло
Ответ QWertY
Смысла замены его на Флика я лично не вижу. Вот что он даст сборной того, что не дал Флик? Тут есть персодрочеры этого гламурного, которые смогут ответить?
Подожди хоть пары игр. Эмоции тут ни при чём. Объективно - лучше свободного тренера сейчас в Германии нет, иностранца звать не хотят. Кунц освободился на пару недель позже. Пусть попробует. Тем более, его задача упрощена - отбираться не нужно.
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alexmixer9
Ответ Тухель
Если в твоей вымышленной вселенной у Германии есть игроки только в Баварии + Хавертц, то ты даже не смешной. Открой список клубов у Германии 2010 и ты сильно удивишься. Там были представлены игроки из многих клубов
Ну открой состав Германии 2014 года
Где половина состава и больше это игроки Баварии)
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