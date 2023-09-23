Нагельсманн о снижении зарплаты ради сборной Германии: «Мне не нужны лавры и похвала. Главное – дело»

Юлиан Нагельсманн прокомментировал снижение своей зарплаты ради сборной Германии.

В «Баварии» у Нагельсманна был контракт на 7 млн евро в год, в сборной Германии он будет зарабатывать около 4 млн.

«Мне не нужны лавры за это. Я не хочу читать хвалебные слова в прессе. Я счастлив, что могу выполнять эту работу.

Для меня главное – дело, турнир (чемпионат Европы – Sports.ru) и путь к нему», – сказал Нагельсманн.

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