Нагельсманн о снижении зарплаты ради сборной Германии: «Мне не нужны лавры и похвала. Главное – дело»
Юлиан Нагельсманн прокомментировал снижение своей зарплаты ради сборной Германии.
В «Баварии» у Нагельсманна был контракт на 7 млн евро в год, в сборной Германии он будет зарабатывать около 4 млн.
«Мне не нужны лавры за это. Я не хочу читать хвалебные слова в прессе. Я счастлив, что могу выполнять эту работу.
Для меня главное – дело, турнир (чемпионат Европы – Sports.ru) и путь к нему», – сказал Нагельсманн.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Комментарии